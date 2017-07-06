Á´ÂÎÉ½¼¨

[ ¥ê¥¹¥È ]

»ÔÆâ¸ø±à5¤«½ê¤Ë¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤òÇä¤ê½Ð¤·¡§Ì¾¸Å²°»Ô

Ì¾¸Å²°»Ô¤Ç¤Ï¡¢»Ô¤Î¸ø±à5¤«½ê¤òÂÐ¾Ý¤ËÌ¿Ì¾¸¢¤ÎÇäµÑ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤È¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»Ô¤Îµ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¤Ê¤É5¸ø±é¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ìó33,000­Ö¤ËÂÐ¤¹¤ë»ö¶È¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


¢£µ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¤Î£µ¹­¾ì¡¢Ì¿Ì¾¸¢Çä¤ê½Ð¤·¡Ê170706ÃæÆü¿·Ê¹¡Ë
¡¦Ì¾¸Å²°»Ô¤Ï´ë¶È¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢µ×²°ÂçÄÌ¸ø±àÆî¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ë¸Þ¤Ä¤Î¹­¾ì¤ÎÌ¿Ì¾¸¢¡Ê¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡Ë¤ò¡¢°ì¤Ä¤Î¹­¾ì¤¢¤¿¤êÇ¯É´Ëü±ß°Ê¾å¤ÇÇä¤ê½Ð¤·»Ï¤á¤¿¡£
¡¦»ÔÆâ¤ÇÌ¿Ì¾¸¢¤¬¼èÆÀ¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¸ø±à¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸ø±à¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼ý±×³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£
¡¦Çä¤ê½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ËÌ¤«¤é¡Ö°¦¤Î¹­¾ì¡×¡Ö¥¨¥ó¥¼¥ë¹­¾ì¡×¡Öµ×²°¹­¾ì¡×¡Ö¸÷¤Î¹­¾ì¡×¡ÖÆîÊ®¿å¹­¾ì¡×¤ÇÌó33,000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£
¡¦¸½ºß¤Î¹­¾ìÌ¾¤ò»Ä¤·¤¿¾å¤Ç¤Î°¦¾Î¤È¤Ê¤ë¡£
¡¦Ì¿Ì¾¸¢¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤È¡¢¹­¾ìÆâ¤Ë°¦¾Î¤Ê¤É¤òµ­¤·¤¿´ÇÈÄ¤ò°ì¥«½êÀßÃÖ¤Ç¤­¤ë¤Û¤«¡¢¼«¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ê¤É¤ÇÀëÅÁ¤Ç¤­¤ë¡£
¡¦¹­¾ì¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤¸¤Æ³Æ¼ï¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë³èÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢»¨»ï¤Ê¤É¤Ç¤Î´ë¶È¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Î£Ð£Ò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¦¸ø±à¤ÎËÌ¥¨¥ê¥¢¤È¥Æ¥ì¥ÓÅã¥¨¥ê¥¢¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¤Ê¤É¤ÎÀ°È÷¤òÁÛÄê¤·¡¢º£Ç¯½©¤ò¤á¤É¤ËÌ±´Ö¤«¤é»ö¶ÈÄó°Æ¤Î¸øÊç¤ò»Ï¤á¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢Ì¿Ì¾¸¢¤ÎÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦°¦¾Î¤Î»ÈÍÑ´ü´Ö¤Ï¡¢ÍèÇ¯»Í·î¤«¤éÆóÇ¯´Ö¸ÂÄê¡£
¡¦£¸·î£³£±Æü¤Þ¤ÇÊç½¸¤·¡¢»ÔÆâÉô¤äÍ­¼±¼Ô¤Î¿³ºº¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢£±£²·î¤´¤í¤Ë£µ¤Ä¤Î¹­¾ì¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°¦¾Î¤ò·è¤á¤ë¡£¼ý±×¶â¤ò¸ø±à¤Î°Ý»ý´ÉÍý¤ËÌòÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤â¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦»Ô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡ÖÌ¿Ì¾¸¢¤Ë¸Â¤é¤º¡¢²ÖÃÅ¤Ø¤Î´óÉÕ¤Ê¤É´ë¶È¤¬¸ø±à¤ò¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Îµ¡²ñ¤ä¼Ò²ñ¹×¸¥¤Î¾ì¤È¤È¤é¤¨¤ë·Àµ¡¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£


¢£µ×²°ÂçÄÌ¸ø±à¡Ê°¦¤Î¹­¾ì¤Ï¤¸¤á5¹­¾ì¡Ë¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼Êç½¸
http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/page/0000092855.html
¡¦µ×²°ÂçÄÌ¸ø±àÆâ¤Î5¤Ä¤Î¹­¾ì¡Ê°¦¤Î¹­¾ì¡¢¥¨¥ó¥¼¥ë¹­¾ì¡¢µ×²°¹­¾ì¡¢¸÷¤Î¹­¾ì¡¢ÆîÊ®¿å¹­¾ì¡Ë¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ê°Ê²¼¡Ö¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡×¤È¤¤¤¦¡£¡Ë¤òÊç½¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¡¦ÃÄÂÎÅù¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹­¾ì¤Ë´ë¶ÈÌ¾¤ä¾¦ÉÊÌ¾Åù¤òÆþ¤ì¤¿°¦¾Î¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£
¡¦Êç½¸´ü´Ö¡§Ê¿À®29Ç¯6·î26Æü¡Ê·îÍËÆü¡Ë¤«¤éÊ¿À®29Ç¯8·î31Æü¡ÊÌÚÍËÆü¡Ë¤Þ¤Ç
¡¦·ÀÌó¶â³Û¡§±þÊç¼Ô¤«¤é¤ÎÄó°Æ¶â³Û¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢1¹­¾ì¤¢¤¿¤êÇ¯³Û100Ëü±ß°Ê¾å¡ÊÀÇÈ´¤­¡¦Àé±ßÃ±°Ì¡Ë¤È¤·¤Þ¤¹¡£

¡ûÊç½¸Í×¹à
http://www.city.nagoya.jp/ryokuseidoboku/cmsfiles/contents/0000092/92855/bosyuuyoukou.pdf

¢£Äó°Æ·¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤ÎÊç½¸
http://www.city.nagoya.jp/zaisei/page/0000060456.html
¡¦ÂÐ¾Ý»ÜÀßÅù
­¡¸¶Â§¤È¤·¤Æ¡¢»ÔÌò½êÄ£¼Ë¤Ê¤É¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤Ë¤Ê¤¸¤Þ¤Ê¤¤»ÜÀß¤ä´ë¶È¶É¡Ê¸òÄÌ¶É¡¢ÉÂ±¡¶É¡¢¾å²¼¿åÆ»¶É¡Ë½ê´É¤Î»ÜÀß¤ò½ü¤¤¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎËÜ»Ô¤Î»ÜÀß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦»ÜÀß¤Î°ìÉô¡Ê·úÊª¤Î¥Û¡¼¥ëÉôÊ¬¤ä¡¢±¿Æ°¸ø±àÆâ¤Î¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¥é¥¤¥Ä¤âÄó°Æ²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¼ç¤Ê»ÜÀß¤ò¡Ö¹­ÊóÍÑ¥ê¡¼¥Õ¥ì¥Ã¥È¡×¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´Í÷²¼¤µ¤¤¡£


»¨´¶
5¤«½ê¤Î¸ø±à¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤Ç¤¢¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢Âç¤­¤ÊÅÔ»Ô¸ø±à¤òÌ±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ê¤É¤Î»²²è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤Î¹â¤¤¥«¥Õ¥§¤ä¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥·¥ç¥Ã¥×¤¬»ÜÀßÆâ¤Ç³«¶È¤·¤Æ¤¤¤ë»öÎã¤òÂ¿¡¹¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¸ø±à¤Î»°¼ï¤Î¿À´ï¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤ò°ÂÁ´À­¤ò¹â¤á¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢Ì±´Ö»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÅª¤Ê»ëÅÀ¤«¤é³¹¤Å¤¯¤ê¡¢¿Í¤¬ÂÚÎ±¤¹¤ë»ÜÀß¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤¿µ¡Ç½ÇÛÃÖ¤¬¡¢º£¸å¤Î¸ø±à¤Îºß¤êÊý¤Î¶ñÂÎ²½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£

¤³¤Îµ­»ö¤Ë

ÊÄ¤¸¤ë ¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë

¥³¥á¥ó¥ÈÅê¹Æ

´é¥¢¥¤¥³¥ó

´é¥¢¥¤¥³¥ó¡¦É½¼¨²èÁü¤ÎÁªÂò

Ì¾Á°¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¥Ö¥í¥°
³¨Ê¸»ú
¡ß
  • ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
Åê¹Æ

³«¤¯ ¥È¥é¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯¡Ê0¡Ë

Ï¢·È¥µ¡¼¥Ó¥¹
ÃÎ·ÃÂÞ¡Ã
textream¡Ê·Ç¼¨ÈÄ¡Ë¡Ã
¥í¥³¡Ã
µá¿Í
.

¤ß¤ó¤Ê¤Î¹¹¿·µ­»ö
Á°¤Ø ¼¡¤Ø