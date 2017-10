¡ØÌÛ¤Ã¤ÆÊ¡Åç¤Î¿©ÉÊ¤òÂ¬¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ù〜¤È¤³¤í¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤³¤ÎÃæ¤Ë¡¢³Î¼Â¤Ë±øÀ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë

『黙って福島の食品を測ります。』〜ところが、僕はこの中に、確実に汚染されている

ことが分かっている商品を見つけてしまいました。「桃ジュース」33.8ベクレル



2017年09月28日(木)1 tweetsource

9月28日@mitosya

山口和朗@mitosya







『気象操作テクノロジーは現実の世界で使われている。陰謀論ではない。』⇒ Proceedings of the National Academy of Sciences で発表された研究リポート https://ameblo.jp/don1110/entry-12311438142.html… #アメブロposted at 00:26:36 削除9月18日@mitosya山口和朗@mitosya