★

Seat (Eigenschreibweise: SEAT) ist ein 1950 gegründetes Unternehmen zur Automobilherstellung. Es gehört heute zum deutschen Volkswagen-Konzern. Seat ist einer der größten Personenwagenhersteller in Spanien.



Am 9. Mai 1950 als Sociedad Española de Automóviles de Turismo, S.A. („Spanische Gesellschaft für Pkw“) im Industriepark Barcelonas, der Zona Franca gegründet. Kapitalgeber der 600 Millionen Peseten waren zu 51 Prozent das staatliche Industrieinstitut Instituto Nacional de Industria, zu 42 Prozent spanische Banken und zu sieben Prozent Fiat.



Nach der Werkseröffnung am 5. Juni 1953 lief am 13. November der erste Wagen vom Band.



Seit 1986 gehört Seat zum Volkswagen-Konzern. Der Firmensitz befindet sich in Martorell, rund 35 km von Barcelona entfernt.



Vorstandsvorsitzender von Seat, S.A. ist Luca de Meo.



Am 10. März 1983 begann die spanische Marke ihre Verkäufe in Deutschland unter eigenem Namen, zunächst über eine Importgesellschaft, bis Seat 1986 daraus ein eigenes Tochterunternehmen, die Seat Deutschland GmbH, machte. Rund 950.000 Seat-Fahrzeuge wurden seitdem nach Deutschland importiert. Seat Deutschland mit Sitz in Weiterstadt beschäftigt 150 Mitarbeiter. Das Vertriebsnetz umfasst derzeit vier Seat-Niederlassungen in Frankfurt am Main, Hamburg, Berlin und Stuttgart.







★

Seat (Sociedad Española de Automóviles de Turismo) est un constructeur automobile espagnol, créé le 9 mai 19501 par la volonté du gouvernement espagnol avec l'aide de Fiat (qui détenait 7 % du capital de la nouvelle société) et de sept grandes banques du pays (42 %). Il fut d'abord géré par l'Instituto Nacional de Industria (propriétaire de 51 % du capital), et fut maintenu jusqu'en 1982 sous le contrôle de Fiat. C'est depuis 1986 une filiale du groupe allemand Volkswagen.







★

SEAT, S.A. es una empresa española de automóviles fundada por el extinto Instituto Nacional de Industria el 9 de mayo de 1950. Las siglas S.E.A.T son de Sociedad Española de Automóviles de Turismo. En 19862 el grupo alemán Volkswagen adquiere una participación mayoritaria de la compañía y hoy es una subsidiaria de este3 junto a Audi, Bentley, Bugatti, Ducati, Italdesign Giugiaro, Lamborghini, MAN, Porsche, Scania y Škoda. A su vez, dentro del grupo, la sociedad SEAT se ha desarrollado como un conjunto de compañías subsidiarias (Grupo SEAT) que dan un servicio a la propia marca, como FISEAT (la empresa financiera), LISEAT, Seguri-SEAT, Servi-SEAT y SEAT Sport, siendo SEAT S.A. la compañía matriz.



Las oficinas centrales de SEAT S.A. se encuentran en su complejo industrial de Martorell (Barcelona), España. En el año 2000, la producción anual de vehículos alcanzó las 500 000 unidades. En total, hasta 2006, se han construido más de 16 millones de automóviles4 de los cuales algo más de 6 millones en la planta de Martorell. En 2015 la empresa exportó a 75 países.