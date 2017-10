マルセル・プルーストの植物(月桂樹、laurier)







À la recherche du temps perdu

Le côté de Guermantes. Deuxième partie.







« Allez aux Champs-Élysées,

Madame, près du massif de lauriers qu’aime

votre petit-fils. Le laurier vous sera salutaire. Il

purifie. Après avoir exterminé le serpent Python,

c’est une branche de laurier à la main qu’Apollon

fit son entrée dans Delphes. Il voulait ainsi se

préserver des germes mortels de la bête

venimeuse. Vous voyez que le laurier est le plus

ancien, le plus vénérable, et j’ajouterai – ce qui a

sa valeur en thérapeutique, comme en

prophylaxie – le plus beau des antiseptiques. »







<若干のコメント>

このシーンは語り手の祖母の病気の一場面で

ある。デュ・ブールボン博士(le docteur du Boulbon)

が語り手の祖母の往診中に、語り手の母が語

り手に対して話しかける。



もし、医者の許可が出れば、祖母と一緒にシ

ャンゼリゼ公園(Champs-Élysées)の静かな小

径の月桂樹(laurier)の茂みのそばへ行って

ベンチに座ることことができるかもしれない。



その語り手の母の話を聞いたデュ・ブールボ

ン先生はシャンゼリゼ公園への外出を即座に

許可した。なぜなら、月桂樹には浄化作用が

あるからというのであった。







ここで、月桂樹「laurier」が登場する。







j-5-p525

f-2658-p293

beq-7-p257







今日はここまで。