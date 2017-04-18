ＡＫＢグル−プｗｉｔｈ乃木坂・欅坂とＯＢメンバ−番組表

ＡＫＢ４８グル−プｗｉｔｈ乃木坂４６と、一 部のＯＢメンバ−まとめブログの支店です。

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２０１７年４月１８日番組表6

22：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　4Ｋチャンネル　ひかりＴＶ「夕方ＮＭＢ４８　＃２７　（再放送）」

22：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりＴＶ「夕方ＮＭＢ４８　＃２７　（再放送）」

22：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶKawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯50　（再放送）」（僕以外の誰か dance ver.　♪）NMB４８

22：00〜ニコニコ生放送「西川貴教のイエノミ!!」光宗薫、増田有華

22：30〜日テレ　プラス　619ｃｈ「全力!欅坂46バラエティー KEYABINGO!　＃１」＜イケメン勢ぞろい! 欅坂46 NO.1 彼氏決定戦!!

22：30〜日テレ　プラス　300ｃｈ「全力!欅坂46バラエティー KEYABINGO!　＃１」＜イケメン勢ぞろい! 欅坂46 NO.1 彼氏決定戦!!

22：45〜RKBラジオ「GIRLS☆PUNCH　THURSDAY　HKT48のト・リ・コ！」（熊沢 世莉奈・深川 舞子）

22：54〜ＣＸフジテレビ「My　first　baito　＃２」＜乃木坂46のメンバーが初めてのアルバイトに挑戦!慣れないバイトへの奮闘ぶりを密着し、メンバーにバイトの魅力をレポートしてもらう。＞

22：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶNMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜　 ♯18　　（再放送）」

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　4Kチャンネル　ひかりTV「NMB48 劇場公演　 ♯257　　（再放送）」＜チームB２＞（2015年7月1日(水) 『逆上がり』公演

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりTVNMB48 劇場公演　 ♯257　　（再放送）」＜チームB２＞（2015年7月1日(水) 『逆上がり』公演

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Tokyo23'TV in Kawaiian 　#2 　（新番組）」高野祐衣

23：30〜BS11「マイナビ Be a booster! B.LEAGUEウィークリーハイライト」秋元才加

24：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「まーちゅんチャンネル　小笠原茉由が結婚します！　 #11　　（再放送）」＜AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚！」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか！？＞

24：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it?　 #31　　（再放送）」＜GEM＞金澤有希

24：30〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it?　 #32　　（再放送）」＜GEM＞金澤有希

25：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「二次元同好会　♯7　（再放送）」＜「進撃の巨人」　編＞高野祐衣

26：15〜ファミリ−劇場　ＨＤ　660ｃｈ「ＡＫＢ４８　ネ申テレビ シーズン２４　#11　（最終回）」

26：15〜ファミリ−劇場　ＨＤ　293ｃｈ「ＡＫＢ４８　ネ申テレビ シーズン２４　#11　（最終回）」

26：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯52 （再放送）」（僕以外の誰か KUSAKA ver.　♪／孤独ギター　♪[NMB48 TeamN]／恋は災難　♪[NMB48 TeamM]／Let it snow!　♪ [NMB48 TeamB II]／プライオリティー　♪[NMB48 木下百花]／僕以外の誰か dance ver.　♪／ドリアン少年　♪）ＮＭＢ４８

27：30〜フジテレビTWO「ラーメンWalkerTV2　＃141」（新内眞衣）

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