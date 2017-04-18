２０１７年４月１８日番組表6

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22：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Ｋチャンネル ひかりＴＶ「夕方ＮＭＢ４８ ＃２７ （再放送）」
22：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりＴＶ「夕方ＮＭＢ４８ ＃２７ （再放送）」
22：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯50 （再放送）」（僕以外の誰か dance ver. ♪）NMB４８
22：00〜ニコニコ生放送「西川貴教のイエノミ!!」光宗薫、増田有華
22：30〜日テレ プラス 619ｃｈ「全力!欅坂46バラエティー KEYABINGO! ＃１」＜イケメン勢ぞろい! 欅坂46 NO.1 彼氏決定戦!!＞
22：30〜日テレ プラス 300ｃｈ「全力!欅坂46バラエティー KEYABINGO! ＃１」＜イケメン勢ぞろい! 欅坂46 NO.1 彼氏決定戦!!＞
22：45〜RKBラジオ「GIRLS☆PUNCH THURSDAY HKT48のト・リ・コ！」（熊沢 世莉奈・深川 舞子）
22：54〜ＣＸフジテレビ「My first baito ＃２」＜乃木坂46のメンバーが初めてのアルバイトに挑戦!慣れないバイトへの奮闘ぶりを密着し、メンバーにバイトの魅力をレポートしてもらう。＞
22：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯18 （再放送）」
23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯257 （再放送）」＜チームB２＞（2015年7月1日(水) ）『逆上がり』公演
23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯257 （再放送）」＜チームB２＞（2015年7月1日(水) ）『逆上がり』公演
23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Tokyo23'TV in Kawaiian #2 （新番組）」高野祐衣
23：30〜BS11「マイナビ Be a booster! B.LEAGUEウィークリーハイライト」秋元才加
24：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します！ #11 （再放送）」＜AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚！」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか！？＞
24：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #31 （再放送）」＜GEM＞金澤有希
24：30〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #32 （再放送）」＜GEM＞金澤有希
25：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「二次元同好会 ♯7 （再放送）」＜「進撃の巨人」 編＞高野祐衣
26：15〜ファミリ−劇場 ＨＤ 660ｃｈ「ＡＫＢ４８ ネ申テレビ シーズン２４ #11 （最終回）」
26：15〜ファミリ−劇場 ＨＤ 293ｃｈ「ＡＫＢ４８ ネ申テレビ シーズン２４ #11 （最終回）」
26：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯52 （再放送）」（僕以外の誰か KUSAKA ver. ♪／孤独ギター ♪[NMB48 TeamN]／恋は災難 ♪[NMB48 TeamM]／Let it snow! ♪ [NMB48 TeamB II]／プライオリティー ♪[NMB48 木下百花]／僕以外の誰か dance ver. ♪／ドリアン少年 ♪）ＮＭＢ４８
27：30〜フジテレビTWO「ラーメンWalkerTV2 ＃141」（新内眞衣）
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