２０１７年４月１８日番組表6

22：00〜 ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Ｋチャンネル ひかりＴＶ「夕方ＮＭＢ４８ ＃２７ （再放送）」

22：00〜 ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりＴＶ「夕方ＮＭＢ４８ ＃２７ （再放送）」

22：00〜 ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 「 KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯50 （再放送）」（僕以外の誰か dance ver. ♪ ）NMB４８

22：00〜ニコニコ生放送「西川貴教のイエノミ!!」光宗薫、増田有華

22：30〜日テレ プラス 619ｃｈ「全力!欅坂46バラエティー KEYABINGO! ＃１ 」＜ イケメン勢ぞろい! 欅坂46 NO.1 彼氏決定戦!! ＞

22：30〜日テレ プラス 300ｃｈ「 全力!欅坂46バラエティー KEYABINGO! ＃１ 」＜ イケメン勢ぞろい! 欅坂46 NO.1 彼氏決定戦!! ＞

22：45〜RKBラジオ「GIRLS☆PUNCH THURSDAY HKT48のト・リ・コ！」（熊沢 世莉奈・深川 舞子）

22：54〜ＣＸフジテレビ「My first baito ＃２」＜乃木坂46のメンバーが初めてのアルバイトに挑戦!慣れないバイトへの奮闘ぶりを密着し、メンバーにバイトの魅力をレポートしてもらう。＞

22：30〜 ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 「 NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯18 （再放送）」

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48 劇場公演 ♯257 （再放送）」＜チームB２ ＞（ 2015年7月1日(水) ） 『逆上がり』公演

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV 「 NMB48 劇場公演 ♯257 （再放送）」＜チームB２ ＞（ 2015年7月1日(水) ） 『逆上がり』公演

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Tokyo23'TV in Kawaiian #2 （新番組）」高野祐衣

23：30〜 BS11「マイナビ Be a booster! B.LEAGUEウィークリーハイライト」秋元才加

24：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します！ #11 （再放送）」＜AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚！」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか！？＞

24：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「 GEM can do it? #31 （再放送）」＜GEM＞金澤有希

24：30〜アイドル専門チャンネルPigoo「 GEM can do it? #32 （再放送）」＜GEM＞金澤有希

25：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「二次元同好会 ♯7 （再放送）」＜「進撃の巨人」 編＞高野祐衣

26：15〜ファミリ−劇場 ＨＤ 660ｃｈ「 ＡＫＢ４８ ネ申テレビ シーズン２４ #11 （最終回）」

26：15〜ファミリ−劇場 ＨＤ 293ｃｈ「 ＡＫＢ４８ ネ申テレビ シーズン２４ #11 （最終回）」

26：30〜 ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯52 （再放送）」（ 僕以外の誰か KUSAKA ver. ♪／ 孤独ギター ♪[NMB48 TeamN]／ 恋は災難 ♪[NMB48 TeamM]／ Let it snow! ♪ [NMB48 TeamB II]／ プライオリティー ♪[NMB48 木下百花]／ 僕以外の誰か dance ver. ♪／ ドリアン少年 ♪）ＮＭＢ４８

27：30〜フジテレビTWO「ラーメンWalkerTV2 ＃141」（新内眞衣）