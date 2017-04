２０１７年４月１９日番組表11

22:00〜ミュ−ジックジャパンTV「AKB48 スペシャル」

22:00〜kawaiianTV「 夕方 NMB48(You Gotta NMB48) ♯35 (再放送)」(須藤凜々花 / 古賀成美 / 井尻晏菜 / 城恵理子 / 山尾梨奈 / 溝川実来 )

23:00〜kawaiianTV「 お宝発掘!?キラキラダイヤ #9 (再放送)」(矢倉楓子 )

23:30〜kawaiianTV「 NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ♯19 (再放送)」

23:30〜テレ朝チャンネル1「AKBホラーナイト アドレナリンの夜 #7」< エレベーター >( 残業を終えて帰宅を急ぐOL・真由美(渡辺麻友)。慌ててエレベーターに飛び乗ると、突然エレベーターが停止してしまう。パニック状態になり非常通話ボタンを押すが、全く応答がない。すると、なぜかドアが開き一人の男が乗ってきた。扉が閉まると男は「やっと…二人きりになれましたね」と近づいてくる。叫びながら防犯カメラに向かい助けを求める真由美の体に、男の手が伸びる… )渡辺麻友>

23:30〜KBCラジオ「HKT48 ラジオ聴かナイト!」(松岡 菜摘, 田島 芽瑠)

23:45〜テレ朝チャンネル1「 AKBホラーナイト アドレナリンの夜 #8」<花婿人形 >( 大学生のエリコ(須藤凜々花)は、つき合い始めたばかりの先輩・甲本を部屋に招く。部屋には、彼女が小学生の時に交通事故で死んだ幼なじみ・博之の形見の日本人形が飾られていた。花嫁と花婿が一対になった人形。それを見た甲本は「気味が悪い」と花婿人形を捨てようと持ち帰る。その夜、甲本は事故に遭いトラックにはねられ死んでしまう。泣き叫ぶエリコの前に現れたのは… )<須藤凜々花>

24:00〜kawaiianTV「まーちゅんチャンネル 小笠原茉由が結婚します! #11 (再放送)」<AKB48を卒業した小笠原の次なる目標は、ずばり 「結婚!」を勉強しながら、様々な結婚情報を仕入れつつ、「結婚」を目標にした小笠原茉由は果たして結婚できるのか!?>

24:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #31 (再放送)」<GEM>金澤有希

24:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #32 (再放送)」<GEM>金澤有希

25:00〜kawaiianTV「コロムビアアイドル育成バラエティ 14☆少女奮闘記! ♯24 〜Flower Notes & Clef Leaf bloom in spring〜 (再放送)」門脇佳奈子

25:05〜TUTチュ−リップテレビ「豆腐プロレス #1 (新番組)」

25:05〜OBS大分放送「キャバすか学園 #1 (新番組)」<馬路須加女学園が廃校の危機!さくらたちは一旦退学し、再建費用を稼ぐ為、キャバクラを始めることに。そんな中、伝説のキャバクラプロデューサー・西園寺が現れ…。>(横山由依、木崎ゆりあ、岡田奈々、高橋朱里、大島涼花、向井地美音、小嶋真子、込山榛香、武藤十夢、川本紗矢、西野未姫)

25:05〜OBS大分放送「キャバすか学園 #1 (新番組)」<馬路須加女学園が廃校の危機!さくらたちは一旦退学し、再建費用を稼ぐ為、キャバクラを始めることに。そんな中、伝説のキャバクラプロデューサー・西園寺が現れ…。>(松井珠理奈)

25:05〜OBS大分放送「キャバすか学園 #1 (新番組)」<馬路須加女学園が廃校の危機!さくらたちは一旦退学し、再建費用を稼ぐ為、キャバクラを始めることに。そんな中、伝説のキャバクラプロデューサー・西園寺が現れ…。>(白間美瑠、矢倉楓子、須藤凜々花、渋谷凪咲、吉田朱里)

25:05〜OBS大分放送「キャバすか学園 #1 (新番組)」<馬路須加女学園が廃校の危機!さくらたちは一旦退学し、再建費用を稼ぐ為、キャバクラを始めることに。そんな中、伝説のキャバクラプロデューサー・西園寺が現れ…。>(宮脇咲良、兒玉遥、朝長美桜、神志那結衣)

25:05〜OBS大分放送「キャバすか学園 #1 (新番組)」<馬路須加女学園が廃校の危機!さくらたちは一旦退学し、再建費用を稼ぐ為、キャバクラを始めることに。そんな中、伝説のキャバクラプロデューサー・西園寺が現れ…。>(中井りか)

25:05〜OBS大分放送「キャバすか学園 #1 (新番組)」<馬路須加女学園が廃校の危機!さくらたちは一旦退学し、再建費用を稼ぐ為、キャバクラを始めることに。そんな中、伝説のキャバクラプロデューサー・西園寺が現れ…。>(西野七瀬 <ゲスト出演>)

26:30〜 kawaiianTV 「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯52 (再放送)」( 僕以外の誰か KUSAKA ver. ♪/ 孤独ギター ♪[NMB48 TeamN]/ 恋は災難 ♪[NMB48 TeamM]/ Let it snow! ♪ [NMB48 TeamB II]/ プライオリティー ♪[NMB48 木下百花]/ 僕以外の誰か dance ver. ♪/ ドリアン少年 ♪)NMB48

27:25〜MBS毎日放送「青鬼」(荒井優希)