２０１７年７月５日番組表1

(7/5 <水>)





4:00〜 全国CDショップ、家電量販店等で配布 「MC(ミューズクリップ)」(北川綾巴・松井珠理奈・大場美奈・高柳明音 )

4:00〜週刊東洋経済「名古屋臨時増刊2017」(堀未央奈)

4:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「AKIBAカルチャーズ劇場生放送 #668 (再放送)」<転校少女歌撃団>古森結衣

4:30〜kawaiianTV「 KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯37 (再放送)」(甘噛み姫 Dance Ver. ♪/ 儚い物語 ♪[NMB48 Team N]/ 恋を急げ ♪[NMB48 Team M]/ フェリー ♪[NMB48 Team BII]/ 虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/ Must be now Dance ver. ♪[NMB48]/ 僕はいない ♪[NMB48] )

5:00〜ラジオ福島「松井咲子 呼吸するクラシック」

5:00〜kawaiianTV「 KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯45 (再放送)」(僕以外の誰か ♪ / ドリアン少年 ♪ )NMB48

5:30〜kawaiianTV「 KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #53 (再放送)」( NMB48 5th & 6th Anniversary LIVE [DVDダイジェスト]/NMB48 4 LIVE COLLECTION 2016 [DVDダイジェスト] )NMB48

5:30〜kawaiianTV「 KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #53 (再放送)」( 山本彩 LIVE TOUR 2016 ~Rainbow~ [DVDダイジェスト] )<山本彩>

5:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 KawaiianTV パワーPUSH!オシオシグルグル #48 (再放送)」(虹の作り方 ♪[NMB48(太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志)]/途中下車 ♪[NMB48(上西恵、上西怜、須藤凜々花、吉田朱里、川上礼奈、林萌々香、梅山恋和)]/僕以外の誰か ♪[NMB48] )

5:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 KawaiianTV パワーPUSH!オシオシグルグル #48 (再放送)」(雪恋 ♪ )<山本彩>

5:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「大島バッティングセンター2 #47 (再放送)」大島麻衣

6:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「えりぬきアイドルがその場で調べるニュースの結論(略して)バラ売り」 #34 (再放送)」 <転校少女歌撃団>古森結衣

6:00〜kawaiianTV ひかりTV「えりぬきアイドルがその場で調べるニュースの結論(略して)バラ売り」 #34 (再放送)」 <転校少女歌撃団>古森結衣

7:00〜エムオン「カラオケ人気ソングランキングTOP20」AKB48

7:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「SKE48学園 #94 (再放送)」<名古屋サンシャイン栄を拠点に活躍するSKE48。彼女たち個々の魅力にせまるバラエティー番組。今回は、雨の日でも楽しめるゲーム企画で盛り上がります!そして、名古屋といえば!の名物喫茶店にも行っちゃいます!お楽しみに!!>(松村香織・山田樹奈・末永桜花・水野愛理・北川愛乃)

8:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #1 (再放送)」

8:00〜kawaiianTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #47 (再放送)」

8:30〜kawaiianTV「名古屋のアイドルさがし idolやっとる〜ん #4 (再放送)」佐藤聖羅

8:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #3 (再放送)」

9:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 月刊 アニ愛でるTV! #2 (再放送)」(井尻晏菜 / 三田麻央 )

9:00〜fm YOKOHAMA「Lovely Day (水曜日)」近藤さや香

9:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯34 (再放送)」(僕はいない ♪/甘噛み姫 ♪/ドリアン少年 ♪/ナギイチ ♪/僕らのユリイカ ♪)

9:45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #17 」佐藤実絵子

10:00〜Amazonプライム・ビデオ「有田と週刊プロレスと #33」倉持明日香

10:00〜 「HKT48 5th ANNIVERSARY 〜39時間ぶっ通し祭り!みんな“サンキューったい!”〜」〜DVD&Blu-ray 発売

10:00〜Yahoo!映像トピックス「F.Chan TV #55」(小嶋真子)

10:23〜NTV日本テレビ「PON!」<15秒ジャンクション>(小嶋陽菜)

10:25〜NTV日本テレビ「PON!」(小嶋陽菜)

10:25〜CTV中京テレビ「PON!」(小嶋陽菜)

10:25〜TBSテレビ系列(一部地域)「ひるおび!1部」

10:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 月刊 アニ愛でるTV! PLUS #2 (再放送)」(井尻晏菜 / 三田麻央 )

11:00〜TBSテレビ系列「ひるおび!1部」

11:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV 「NMB48 劇場公演 ♯288 (再放送)」<チームN>(2015年08月20日(金) )『ここにだって天使はいる』公演

11:30〜kawaiianTV「 KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #57 (再放送)」(ドリアン少年 ♪ (Dance Ver.)/ 虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/ 僕らのユリイカ ♪ )

11:30〜NHK 総合(福井)「東海北陸フレッシュ便 さらさらサラダ」佐藤実絵子

11:30〜NHK 総合(石川)「東海北陸フレッシュ便 さらさらサラダ」佐藤実絵子

11:30〜NHK 総合(富山)「東海北陸フレッシュ便 さらさらサラダ」佐藤実絵子

11:30〜NHK 総合(岐阜)「東海北陸フレッシュ便 さらさらサラダ」佐藤実絵子

11:30〜NHK 総合(愛知)「東海北陸フレッシュ便 さらさらサラダ」佐藤実絵子

11:30〜NHK 総合(静岡)「東海北陸フレッシュ便 さらさらサラダ」佐藤実絵子

11:30〜NHK 総合(三重)「東海北陸フレッシュ便 さらさらサラダ」佐藤実絵子

11:50〜フジテレビONE「ラーメンWalkerTV2 #166」(大矢真那)

11:55〜TBSテレビ系列「ひるおび!2部」

12:00〜amebaTV「けやきヒル’sNEWS #129」<水曜日担当>柴田阿弥

12:00〜kawaiianTV「 KawaiianTV SUPER LIVE 2016 〜2周年もみ〜んな一緒だよっ❤スペシャル〜 総集編 #2 (再放送)」NMB48

12:10〜栃木放送(ラジオ)「松井咲子 呼吸するクラシック」 <ナイター中継期間は、休止>

13:00〜TOKYO FM「高橋みなみの『これから、何する?』 #274」高橋みなみ

13:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 KawaiianTV パワーPUSH!オシオシグルグル #48 (再放送)」(虹の作り方 ♪[NMB48(太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志)]/途中下車 ♪[NMB48(上西恵、上西怜、須藤凜々花、吉田朱里、川上礼奈、林萌々香、梅山恋和)]/僕以外の誰か ♪[NMB48] )

13:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 KawaiianTV パワーPUSH!オシオシグルグル #48 (再放送)」(雪恋 ♪ )<山本彩>

13:46〜TBSテレビ系列「ひるおび!2部〜お天気コーナー〜」

14:00〜kawaiianTV「 夕方 NMB48(You Gotta NMB48) #41 (再放送)」(鵜野みずき / 加藤夕夏 / 日下このみ / 上枝恵美加 / 渋谷凪咲 / 安田桃寧 )

14:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「山田菜々「ナナとミドル」 #38 (再放送)」

14:00〜kawaiianTV ひかりTV「山田菜々「ナナとミドル」 #38 (再放送)」

14:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #38 (再放送)」

14:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「mi-naのしゃべってみーな! #1 (再放送)」<mi-na>森あんな

14:50〜SUTテレビ静岡「<チャンネルα> ウソのような本当の瞬間!30秒後に絶対見られるTV #45」

15:00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #17」佐藤実絵子

15:0 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #13 (再放送)」

15:00〜kawaiianTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #48 (再放送)」

15:30〜kawaiianTV「 名古屋のアイドルさがし idolやっとる〜ん #4 (再放送)」佐藤聖羅

15:3 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #14 (再放送)」

15:30〜エムオン「 歴代カラオケスーパーヒッツ」乃木坂46

15:30〜SSTV+「 歌詞入り邦楽ヒッツ 」乃木坂46

15:30〜エムオン「歴代カラオケスーパーヒッツ」AKB48

15:53〜KYT鹿児島讀賣テレビ「今夜くらべてみました (再放送)」(指原莉乃)

15:57〜ABA青森朝日放送「ウソのような本当の瞬間!30秒後に絶対見られるTV」

16:00〜kawaiianTV「NMB48吉田朱里の「アイドルべっぴんさん計画」 #2 (再放送)」

16:0 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #15 (再放送)」

16:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「 大島バッティングセンター3 #28 (再放送)」大島麻衣

16:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「 大島バッティングセンター3 #29 (再放送)」大島麻衣

16:3 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #16 (再放送)」

16:30〜kawaiianTV「 KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #57 (再放送)」(ドリアン少年 ♪ (Dance Ver.)/ 虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/ 僕らのユリイカ ♪ )

17:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV 「NMB48 劇場公演 ♯349 (再放送)」<チームN>(2015年11月17日(火) )『ここにだって天使はいる』公演

17:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!2016〜Mコレ」AKB48

17:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!2016〜Mコレ」乃木坂46

17:00〜ミュ−ジックジャパンTV「アイドル!120%!2016〜Mコレ」欅坂46

17:00〜ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ 294ch「セーラーゾンビ #5」<蘇生>( 渡辺麻友・横山由依・岩田華怜・大和田南那・川栄李奈・高橋朱里 )

17:30〜ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ 294ch「セーラーゾンビ #6」<糾弾>( 渡辺麻友・横山由依・岩田華怜・大和田南那・川栄李奈・高橋朱里 )

18:00〜ミュ−ジックジャパンTV「 AKB48 スペシャル」

18:00〜エムオン「TSUTAYAレンタルCDランキングTOP20」乃木坂46

18:05〜amebaTV「イタズラなKiss2〜Love in TOKYO #7」折井あゆみ

18:15〜GBS岐阜放送(ぎふチャン)「Station!」 (北野瑠華 http://sp.ske48.co.jp/img/120x150/ruka_kitano.jpg ・太田彩夏 http://sp.ske48.co.jp/img/120x150/ota_ayaka.jpg ・町音葉 http://sp.ske48.co.jp/img/120x150/machi_otoha.jpg )

18:15〜SKE48 研究生 「青春ガールズ」公演公演(再集合17:45/開始18:15)<相川暖花・片岡成美・和田愛菜・渥美彩羽・井上瑠夏・大芝りんか・岡田美紅・北川愛乃・倉島杏実・坂本真凛・佐藤佳穂・白雪希明・仲村和泉・野々垣美希・野村実代・森平莉子>

18:30〜AKB48 「16期研究生」公演(再集合18:00/開始18:30)<浅井七海・稲垣香織・梅本和泉・黒須遥香・佐藤美波・庄司なぎさ・鈴木くるみ・田口愛佳・田屋美咲・長友彩海・播磨七海・本間麻衣・前田彩佳・道枝咲・武藤小麟・安田叶・山内瑞葵・山根涼羽>

18:30〜NMB48 山本(彩)チ−ムN 「目撃者」公演(再集合18:00/開始18:30)<メンバ−調整中>

18:30〜HKT48 本村チームKⅣ 「最終ベルが鳴る」 (深川舞子 生誕祭)公演(再集合18:00/開始18:30)<今田美奈 ・岩花詩乃 ・植木南央 ・熊沢世莉奈 ・下野由貴 ・田中優香 ・冨吉明日香 ・朝長美桜 ・深川舞子 ・渕上舞 ・村重杏奈 ・本村碧唯 ・森保まどか ・駒田京伽 ・小田彩加 ・豊永阿紀 >

18:30〜NGT48 研究生「PARTYが始まるよ・ ガルベストン通り」公演 (角ゆりあ 生誕祭)公演(再集合18:00/開始18:30)<メンバ−調整中>

18:30〜RNC西日本放送 (ラジオ)「松井咲子 呼吸するクラシック #26」松井咲子<ナイター中継期間は、休止>

18:30〜ミュ−ジックジャパンTV「乃木坂46 スペシャル 女子会 in 大阪〜たこやき編〜」

18:57〜amebaTV「イタズラなKiss2〜Love in TOKYO #8」折井あゆみ

19:00〜 舞台「クォンタムドールズ2017」@品川・六行会ホール<平田梨奈>

19:00〜 舞台「クォンタムドールズ2017」@品川・六行会ホール< 江藤彩也香>

19:00〜 SHOWROOM「AKB48の君、誰?」

19:00〜NET TV 「"INI Talkshow"」

19:00〜KUTVテレビ高知「世界の村で発見!こんなところに日本人」 高橋みなみ

19:00〜JKT48 Team KIII B•E•L•I•E•V•E Show 公演(再集合18:30/開始19:00)

19:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #3 (再放送)」

19:30〜kawaiianTV ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #3 (再放送)」

19:56〜EXテレビ朝日系列(一部地域)「くりぃむクイズ ミラクル9」(大家志津香)<休止>

20:00〜EXテレビ朝日系列「 くりぃむクイズ ミラクル9」(大家志津香 )<休止>

20:00〜ベイコム11ch「放課後ぶかつ部」

20:00〜Showroom「愛乙女★DOLLのLovely Showroom」<不定期>

20:00〜Showroom「桑原みずきのShowroom」桑原みずき<不定期>

20:00〜BS11「BSイレブン住之江ボートレース中継」増田有華<不定期>

20:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #1 (再放送)」

20:00〜kawaiianTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL」 #49 (新番組)」

20:30〜日テレ プラス 300ch「 映画「22年目の告白−私が殺人犯です−」 公開記念スペシャル「裏側の告白」」松井玲奈

20:30〜ミュ−ジックジャパンTV「 絶対知ってる!ドラマ主題歌〜Mコレ」AKB48

20:54〜NTV日本テレビ系列(一部地域)「 まもなく今夜くらべてみました」(指原莉乃)

21:00〜NTV日本テレビ系列「 今夜くらべてみました」<浜崎あゆみ自宅初公開&錦戸亮・内田篤人…初イケメントリオ>(【私生活が謎な女・浜崎あゆみ登場!】冷蔵庫5台&風呂に花…自宅全貌▽“箱の中身はなんだろな”ゲーム初体験で大絶叫!「毛が生えてる!」▽取り囲む色黒男たちの正体▽▽平野ノラにやらされちゃった「しもしも?」「MCハマー通ります」【イケメントリオ・1人になりたい男たち】錦戸亮のせっかちライフ…ホラーな1人遊び▽サッカー内田篤人イケメンすぎる馴れ初め▽又吉先生の(秘)散歩同行!「大丈夫?」と言いすぎる女が苦手 )< 指原莉乃 >

21:00〜bayfm「ON8+1 水曜日」(宮崎美穂)

21:15〜bayfm「ON8+1 柱NIGHT! with AKB48」(宮崎美穂)

21:30〜東海ラジオ「SKE48 1+1は2じゃないよ!」(水野愛理・深井ねがい)

21:50〜TOKYO FM「前田敦子のHEART SONGS」前田敦子

22:00〜秋田放送(ラジオ)「レコメン」(堀未央奈)

22:00〜ラジオ福島「レコメン」(堀未央奈)

22:00〜文化放送「レコメン」(堀未央奈)

22:00〜静岡放送(ラジオ) 「レコメン」(堀未央奈)

22:00〜KBS滋賀 「レコメン」(堀未央奈)

22:00〜KBS京都 「レコメン」(堀未央奈)

22:00〜南海放送(ラジオ) 「レコメン」(堀未央奈)

22:00〜MBS-R「アッパレやってまーす!」(柏木由紀)

22:00〜ニコニコ生放送「西川貴教のイエノミ!」光宗薫

22:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「SKE48学園 #79 (再放送)」<名古屋サンシャイン栄を拠点に活躍するSKE48。彼女たち個々の魅力にせまるバラエティー番組。今回の企画は『占い』!オリジナル占いを作ったり、実際に占い師さんに運勢を見て貰う!?お楽しみに!!>(後藤理沙子・北野瑠華・野島樺乃・小畑優奈・片岡成美)

22:30〜kawaiianTV「 NMB48 劇場公演 ♯369 (新番組)」<チームN >( 2015年12月8日(火) ) 「ここにだって天使はいる」公演

23:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV 「NMB48 劇場公演 ♯350 (再放送)」<チームM>(2015年11月18日(水) )『RESET』公演

23:00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #17」佐藤実絵子

23:00〜SSTV+「アイドルヒッツ」欅坂46

23:30〜NHK Eテレ「テレビでハングル講座 第13課」<「“ピウプ”変則 変則活用のヘヨ体(1)」>(第13課は「今日の表現〜…が好きです(か?)/ピウプ変則〜」を乃木坂46・桜井玲香と学ぶ。GOT7も登場。キーフレーズは「コヤンイルル チョアヘヨ?(ネコが好きですか?)」、「コヤンイヌン クィヨウォヨ(ネコはかわいいです)」。うぃす先輩がつぶやいて楽しい言葉を教えてくれるコーナー<なりきり!ちょこっとハングル>では「すごい!最高!」の表現を紹介。韓国の学生から届いたVTRのコーナーも。)<桜井玲香>

24:00〜ニッポン放送「ミュ−コミ プラス」(鈴木絢音)

24:00〜STVラジオ 「ミュ−コミ プラス」(鈴木絢音)

24:00〜文化放送(35局ネット)「レコメン」(堀未央奈)

24:00〜 bayfm「今夜、咲良の木の下で #14」(宮脇 咲良 )

24:15〜ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ 294ch「セーラーゾンビ #7」<真実>( 渡辺麻友・横山由依・岩田華怜・大和田南那・川栄李奈・高橋朱里 )

24:43〜RCC中国放送「マスカットナイト #76」三上悠亜

24:45〜ホームドラマチャンネルHD 韓流・時代劇・国内ドラマ 294ch「セーラーゾンビ #8」<永訣>( 渡辺麻友・横山由依・岩田華怜・大和田南那・川栄李奈・高橋朱里 )

24:59〜NTV日本テレビ「残酷な観客達 #8」(石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、長濱ねる、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐ほか )

24:59〜NIB長崎国際テレビ「残酷な観客達 #2」(石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、長濱ねる、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐ほか )

25:00〜CS日テレ「ZIP!春フェス2017 DAY2」欅坂46

25:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「えりぬきアイドルがその場で調べるニュースの結論(略して)バラ売り」 #35 (再放送)」 <古森結衣さんは、お休みです。>

25:00〜ニッポン放送1242「AKB48のオ−ルナイトニッポン」

25:00〜SHOWROOM「AKB48のオ−ルナイトニッポン #167」

25:13〜IBC岩手放送「NARUTO #731」

25:25〜KSS高知さんさんテレビ「村上マヨネーズのツッコませて頂きます!」瀧山あかね(なんでやねんガールズ)

25:25〜OBS大分放送「マスカットナイト・フィ−バ− #10」三上悠亜

25:29〜hulu「残酷な観客達 #9」(石森虹花、今泉佑唯、上村莉菜、尾関梨香、織田奈那、小池美波、小林由依、齋藤冬優花、佐藤詩織、志田愛佳、菅井友香、鈴本美愉、長沢菜々香、長濱ねる、土生瑞穂、原田葵、平手友梨奈、守屋茜、米谷奈々未、渡辺梨加、渡邉理佐ほか )

25:3 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #13 (再放送)」

25:30〜NST新潟総合テレビ「村上マヨネーズのツッコませて頂きます!」瀧山あかね(なんでやねんガールズ)

25:30〜MIT岩手めんこいテレビ「オトナ養成所 バナナスクール」大島麻衣<休止>

25:34〜ABS秋田放送「乃木坂工事中〜nogizaka under construction〜 #111」

25:35〜UHB北海道文化放送「オトナ養成所 バナナスクール2 #10」 大島麻衣

25:35〜 BBT富山テレビ「オトナ養成所 バナナスクール2 #11」 大島麻衣

25:39〜MMTミヤギテレビ「AKBINGO」

25:39〜NIB長崎国際テレビ「ガリゲル」

25:44〜SDTだいいちテレビ(静岡第一テレビ <daiichiTV>)「ガリゲル」

25:45〜SUTテレビ静岡「オトナ養成所 バナナスクール2 #4」 大島麻衣

25:55〜KTV関西テレビ「横山由依(AKB48)がはんなり巡る 京都いろどり日記 #49」 (横山由依)<休止>

25:59〜TOSテレビ大分「ガリゲル」

26:00〜bayfm「MOZAIKU NIGHT」浦野一美

26:0 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #14 (再放送)」

26:00〜TBSチャンネル1「乃木坂46えいご(のぎえいご)夏の公開収録60分SP」< 最初のコーナーは「なりきり!海外スターインタビュー」。平田梨奈が外国人のインタビュアーに扮し、乃木坂メンバーに1人ずつ英語で質問。正しく聞き取り、英語で答えることができるのか!?井上の全力回答に会場は大盛り上がり!続いては、「海外映画のアテレコに挑戦しよう!」。ある名作映画の1シーンを見て、どんな会話だったかを日本語で吹き替える。和田まあやらの爆笑アテレコにファンも大爆笑!最後は、メンバーが2チームに分かれてゲーム対決。恒例のチーム分けでは、前回の公開収録で最後まで選ばれずに涙を流した北野日奈子の表情が曇り…。果たして、チーム分けの結果は?対決の結末は!? >( 川後陽菜、北野日奈子、能條愛未、和田まあや)・<ゲスト:秋元真夏、伊藤万理華、井上小百合、樋口日奈>

26:00〜SSTV+「 邦洋ヒッツ」NGT48

26:00〜SSTV「 Billboard Japan ランキング」乃木坂46

26:05〜SUTテレビ静岡「村上マヨネーズのツッコませて頂きます! #111」瀧山あかね(なんでやねんガールズ)

26:22〜CTV中京テレビ「ガリゲル」

26:25〜SBS静岡放送「HKT48のおでかけ! #221」 ( 指原莉乃)

26:29〜NTV日本テレビ「読響シンフォニックライブ」松井咲子<休止>

26:3 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #15 (再放送)」

26:30〜kawaiianTV「 KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #57 (再放送)」(ドリアン少年 ♪ (Dance Ver.)/ 虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/ 僕らのユリイカ ♪ )

26:35〜HOME広島ホ−ムテレビ「乃木坂工事中〜nogizaka under construction〜 #112」

26:35〜TXテレビ東京「マスカットナイト・フィ−バ−!!! #14 」三上悠亜

27:00〜TBSラジオ(27局ネット)「岩佐美咲のわびさびラジオ」(岩佐美咲)

27:00〜ニッポン放送「乃木坂46 新内眞衣のオ−ルナイトニッポン ZERO」<28:30までとなります。最後まで聞けます。>(新内眞衣)

27:00〜栃木放送「乃木坂46 新内眞衣のオ−ルナイトニッポン ZERO」<28:30までとなります。最後まで聞けます。>(新内眞衣・川後日奈)

27:00〜西日本放送 (ラジオ)「乃木坂46 新内眞衣のオ−ルナイトニッポン ZERO」<28:00までとなります。最後まで聞けません。>(新内眞衣)

27:0 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「ぽくぽく百景もぐもぐ旅 #16 (再放送)」