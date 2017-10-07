２０１７年１０月７日番組表10

（10/10 ＜火＞）

4：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「 アイドル！120％！Vol.4〜Mコレ」ＡＫＢ４８

4：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「 アイドル！120％！Vol.4〜Mコレ」ＮＭＢ４８

4：00〜「YOUNG GUITER」（川村真洋）

4：00〜「月刊 ニュ−タイプ」（佐々木琴子・鈴木絢音・寺田蘭世・松村沙友理）

4：00〜「hanako」（白石麻衣）

4：00〜「MERQUEE」（川後陽菜、山崎怜奈、斎藤ちはる、寺田蘭世、樋口日奈、渡辺みり愛）

4：00〜「CM ｎｏｗ」（久保史緒里・堀未央奈）

4：00〜時代劇専門チャンネル ＨＤ 292ｃｈ「あさきゆめみし 〜八百屋お七異聞 #1」前田敦子

4：00〜 時代劇専門チャンネル ＨＤ 662ｃｈ「あさきゆめみし 〜八百屋お七異聞 #1」前田敦子

4：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #44 （再放送）」（ 僕以外の誰か ♪／ナギイチ ♪）ＮＭＢ４８

4：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #44 （再放送）」（雪恋 ♪）＜ 山本彩＞

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #53 （再放送）」（山本彩 LIVE TOUR 2016 ~Rainbow~ [DVDダイジェスト]）＜山本彩＞ 5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #53 （再放送）」（NMB48 5th & 6th Anniversary LIVE [DVDダイジェスト] ／NMB48 4 LIVE COLLECTION 2016 [DVDダイジェスト] ）ＮＭＢ４８ 5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #53 （再放送）」（バッキャロー［恵比寿マスカッツ］）三上悠亜

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #60 （再放送）」 （ まさかシンガポール ♪）ＮＭＢ４８

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #39 （再放送）」 （ 虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］）

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #39 （再放送）」 （ 虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］）

5：40〜フジテレビＴＷＯ「ラーメンWalker TV2 #169」（北野日奈子）

6：00〜ＳＳＴＶ+「ウェディングソング特集(2)」ＡＫＢ４８

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Ｋチャンネル ひかりＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ＃15 （再放送）」

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 ＃15 （再放送）」

6：0 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #52 （再放送）」

6：00〜エムオン「ZOOM UP!」乃木坂４６

6：3 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #45 （再放送）」

6：30 〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #45 （再放送）」

7：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「 GEM can do it? #42 （再放送）」＜GEM＞金澤有希

7：30〜アイドル専門チャンネルPigoo「 GEM can do it? #43 （再放送）」＜GEM＞金澤有希

7：30〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「青春ソング〜Mコレ」ＡＫＢ４８

7：30〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「青春ソング〜Mコレ」乃木坂４６

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Ｋチャンネル ひかりＴＶ「三秋里歩「おとな三秋」 #52 （再放送）」

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりＴＶ「三秋里歩「おとな三秋」 #52 （再放送）」

8：00〜ＳＳＴＶ+「 アイドルヒッツ」ＡＫＢ４８

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆」 #38 （再放送）」高野祐衣

8：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #39 （再放送）」 （ 虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］）

8：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #39 （再放送）」 （ 虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー ♪［NMB48 Team BII］）

8：30〜ＳＳＴＶ+「 シングルランキング20」ＡＫＢ４８

8：30〜ＳＳＴＶ+「 シングルランキング20」乃木坂４６

9：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ #53 （再放送）」

9：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ #53 （再放送）」

9：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip」 ♯4 （再放送）」（奥歯 ♪[白組]／ひな壇では僕の魅力は生きないんだ ♪／野蛮なソフトクリーム ♪[紅組]／冬将軍のリグレット ♪[難波鉄砲隊其之弐]）

10：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #53 （再放送）」

10：00〜「伊藤万理華の脳内博覧会」＜GALLERY X BY PARCO＞（http://www.parco-art.com/sp/schedule/exhibition.php?id=1150）＜ 犬会写真展示モデル：伊藤万理華、生駒里奈、井上小百合、斉藤優里、 桜井玲香、 新内眞衣、松村沙友理、若月佑美＞

10：00〜ＳＳＴＶ「【歌詞入り】歌詞検索ランキング」欅坂４６

10：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ PLUS #53 （再放送）」

10：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ PLUS #53 （再放送）」

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯400 （再放送）」＜チームN ＞（2016年02月04日（木） ）『ここにだって天使はいる』公演

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV 「NMB48 劇場公演 ♯400 （再放送）」＜チームN ＞（2016年02月04日（木） ）『ここにだって天使はいる』公演

11：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 NMB48 劇場公演」 ♯227 （再放送）」＜チームM ＞（ 2015年05月21日（木） ） 「RESET」公演