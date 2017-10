２０１７年１０月７日番組表10

(10/10 <火>)

4:00〜ミュ−ジックジャパンTV「 アイドル!120%!Vol.4〜Mコレ」AKB48

4:00〜ミュ−ジックジャパンTV「 アイドル!120%!Vol.4〜Mコレ」NMB48

4:00〜「YOUNG GUITER」(川村真洋)

4:00〜「月刊 ニュ−タイプ」(佐々木琴子・鈴木絢音・寺田蘭世・松村沙友理)

4:00〜「hanako」(白石麻衣)

4:00〜「MERQUEE」(川後陽菜、山崎怜奈、斎藤ちはる、寺田蘭世、樋口日奈、渡辺みり愛)

4:00〜「CM now」(久保史緒里・堀未央奈)

4:00〜時代劇専門チャンネル HD 292ch「あさきゆめみし 〜八百屋お七異聞 #1」前田敦子

4:00〜 時代劇専門チャンネル HD 662ch「あさきゆめみし 〜八百屋お七異聞 #1」前田敦子

4:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #44 (再放送)」( 僕以外の誰か ♪/ナギイチ ♪)NMB48

4:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #44 (再放送)」(雪恋 ♪)< 山本彩>

5:00〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #53 (再放送)」(山本彩 LIVE TOUR 2016 ~Rainbow~ [DVDダイジェスト])<山本彩> 5:00〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #53 (再放送)」(NMB48 5th & 6th Anniversary LIVE [DVDダイジェスト] /NMB48 4 LIVE COLLECTION 2016 [DVDダイジェスト] )NMB48 5:00〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #53 (再放送)」(バッキャロー[恵比寿マスカッツ])三上悠亜

5:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #60 (再放送)」 ( まさかシンガポール ♪)NMB48

5:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #39 (再放送)」 ( 虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/フェリー ♪[NMB48 Team BII])

5:30〜kawaiianTV ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #39 (再放送)」 ( 虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/フェリー ♪[NMB48 Team BII])

5:40〜フジテレビTWO「ラーメンWalker TV2 #169」(北野日奈子)

6:00〜SSTV+「ウェディングソング特集(2)」AKB48

6:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #15 (再放送)」

6:00〜kawaiianTV ひかりTV「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #15 (再放送)」

6:0 0〜kawaiianTV「 NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #52 (再放送)」

6:00〜エムオン「ZOOM UP!」乃木坂46

6:3 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #45 (再放送)」

6:30 〜kawaiianTV ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #45 (再放送)」

7:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「 GEM can do it? #42 (再放送)」<GEM>金澤有希

7:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「 GEM can do it? #43 (再放送)」<GEM>金澤有希

7:30〜ミュ−ジックジャパンTV「青春ソング〜Mコレ」AKB48

7:30〜ミュ−ジックジャパンTV「青春ソング〜Mコレ」乃木坂46

7:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #52 (再放送)」

7:30〜kawaiianTV ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #52 (再放送)」

8:00〜SSTV+「 アイドルヒッツ」AKB48

8:00〜kawaiianTV「IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆」 #38 (再放送)」高野祐衣

8:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #39 (再放送)」 ( 虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/フェリー ♪[NMB48 Team BII])

8:30〜kawaiianTV ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #39 (再放送)」 ( 虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/フェリー ♪[NMB48 Team BII])

8:30〜SSTV+「 シングルランキング20」AKB48

8:30〜SSTV+「 シングルランキング20」乃木坂46

9:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ #53 (再放送)」

9:00〜kawaiianTV ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ #53 (再放送)」

9:30〜kawaiianTV「Music Video Clip」 ♯4 (再放送)」(奥歯 ♪[白組]/ひな壇では僕の魅力は生きないんだ ♪/野蛮なソフトクリーム ♪[紅組]/冬将軍のリグレット ♪[難波鉄砲隊其之弐])

10:00〜kawaiianTV「NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #53 (再放送)」

10:00〜「伊藤万理華の脳内博覧会」<GALLERY X BY PARCO>(http://www.parco-art.com/sp/schedule/exhibition.php?id=1150)< 犬会写真展示モデル:伊藤万理華、生駒里奈、井上小百合、斉藤優里、 桜井玲香、 新内眞衣、松村沙友理、若月佑美>

10:00〜SSTV「【歌詞入り】歌詞検索ランキング」欅坂46

10:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ PLUS #53 (再放送)」

10:30〜kawaiianTV ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ PLUS #53 (再放送)」

11:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯400 (再放送)」<チームN >(2016年02月04日(木) )『ここにだって天使はいる』公演

11:00〜kawaiianTV ひかりTV 「NMB48 劇場公演 ♯400 (再放送)」<チームN >(2016年02月04日(木) )『ここにだって天使はいる』公演

11:30〜kawaiianTV「 NMB48 劇場公演」 ♯227 (再放送)」<チームM >( 2015年05月21日(木) ) 「RESET」公演