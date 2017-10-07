ＡＫＢグル−プｗｉｔｈ乃木坂・欅坂とＯＢメンバ−番組表

ＡＫＢ４８グル−プｗｉｔｈ乃木坂４６と、一 部のＯＢメンバ−まとめブログの支店です。

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２０１７年１０月７日番組表10

（10/10　＜火＞）

4：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「アイドル！120％！Vol.4〜Mコレ」ＡＫＢ４８

4：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「アイドル！120％！Vol.4〜Mコレ」ＮＭＢ４８

4：00〜「YOUNG　GUITER」（川村真洋）

4：00〜「月刊　ニュ−タイプ」（佐々木琴子・鈴木絢音・寺田蘭世・松村沙友理）

4：00〜「hanako」（白石麻衣）

4：00〜「MERQUEE」（川後陽菜、山崎怜奈、斎藤ちはる、寺田蘭世、樋口日奈、渡辺みり愛）

4：00〜「CM　ｎｏｗ」（久保史緒里・堀未央奈）

4：00〜時代劇専門チャンネル　ＨＤ　292ｃｈ「あさきゆめみし　〜八百屋お七異聞 　#1」前田敦子

4：00〜時代劇専門チャンネル　ＨＤ　662ｃｈ「あさきゆめみし　〜八百屋お七異聞 　#1」前田敦子

4：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #44　（再放送）」（僕以外の誰か　♪／ナギイチ　♪）ＮＭＢ４８

4：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #44　（再放送）」（雪恋　♪）＜山本彩＞

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #53 　（再放送）」（山本彩 LIVE TOUR 2016 ~Rainbow~ [DVDダイジェスト]）＜山本彩＞
 
5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #53 　（再放送）」（NMB48 5th & 6th Anniversary LIVE [DVDダイジェスト] ／NMB48 4 LIVE COLLECTION 2016 [DVDダイジェスト] ）ＮＭＢ４８
 
5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #53 　（再放送）」（バッキャロー［恵比寿マスカッツ］）三上悠亜

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #60　（再放送）」まさかシンガポール　♪）ＮＭＢ４８

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　4Kチャンネル　　ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #39　（再放送）」虹の作り方　♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー　♪［NMB48 Team BII］）

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #39　（再放送）」虹の作り方　♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー　♪［NMB48 Team BII］）

5：40〜フジテレビＴＷＯ「ラーメンWalker TV2　#169」（北野日奈子）

6：00〜ＳＳＴＶ+「ウェディングソング特集(2)」ＡＫＢ４８

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　4Ｋチャンネル　ひかりＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜　＃15　（再放送）」

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりＴＶ「NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜　＃15　（再放送）」

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #52　（再放送）」

6：00〜エムオン「ZOOM UP!」乃木坂４６

6：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　4Kチャンネル　ひかりTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL　 #45　　（再放送）」

6：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりTV「でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL　 #45　　（再放送）」

7：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? 　#42　　（再放送）」＜GEM＞金澤有希

7：30〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? 　#43　　（再放送）」＜GEM＞金澤有希

7：30〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「青春ソング〜Mコレ」ＡＫＢ４８

7：30〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「青春ソング〜Mコレ」乃木坂４６

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　4Ｋチャンネル　ひかりＴＶ「三秋里歩「おとな三秋」　#52　（再放送）」

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりＴＶ「三秋里歩「おとな三秋」　#52　（再放送）」

8：00〜ＳＳＴＶ+「アイドルヒッツ」ＡＫＢ４８

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆」 #38　（再放送）」高野祐衣

8：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　4Kチャンネル　　ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #39　（再放送）」虹の作り方　♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー　♪［NMB48 Team BII］）

8：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #39　（再放送）」虹の作り方　♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／フェリー　♪［NMB48 Team BII］）

8：30〜ＳＳＴＶ+「シングルランキング20」ＡＫＢ４８

8：30〜ＳＳＴＶ+「シングルランキング20」乃木坂４６

9：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　4Kチャンネル　ひかりTV「NMB48のやったんでぃチューズディ　#53　（再放送）」

9：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりTV「NMB48のやったんでぃチューズディ　#53　（再放送）」

9：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「Music Video Clip」 ♯4　（再放送）」（奥歯　♪[白組]／ひな壇では僕の魅力は生きないんだ　♪／野蛮なソフトクリーム　♪[紅組]／冬将軍のリグレット　♪[難波鉄砲隊其之弐]）

10：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #53　（再放送）」

10：00〜「伊藤万理華の脳内博覧会」＜GALLERY X　BY PARCO＞（http://www.parco-art.com/sp/schedule/exhibition.php?id=1150）＜犬会写真展示モデル：伊藤万理華、生駒里奈、井上小百合、斉藤優里、 桜井玲香、新内眞衣、松村沙友理、若月佑美＞

10：00〜ＳＳＴＶ「【歌詞入り】歌詞検索ランキング」欅坂４６

10：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　4Kチャンネル　ひかりTV「NMB48のやったんでぃチューズディ　　PLUS　　#53　（再放送）」

10：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりTV「NMB48のやったんでぃチューズディ　　PLUS　　#53　（再放送）」

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　4Kチャンネル　ひかりTV「NMB48 劇場公演　 ♯400　（再放送）」＜チームN＞（2016年02月04日（木） ）『ここにだって天使はいる』公演

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ　　ひかりTV「NMB48 劇場公演　 ♯400　（再放送）」＜チームN＞（2016年02月04日（木） ）『ここにだって天使はいる』公演

11：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 劇場公演」 ♯227　（再放送）」＜チームM＞（2015年05月21日（木）「RESET」公演

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