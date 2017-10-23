２０１７年１０月２３日番組表2

（10/24 ＜火＞）



4：00〜「TV fan 発売」（白井琴望・熊崎晴香）

4：00〜 「TV navi 発売」（須田亜香里）

4：00〜「週刊SPA！ 発売」（北川綾巴・市野成美）

4：00〜「B.L.T. 発売」（片岡成美・相川暖花・和田愛菜）

4：00〜「B.L.T. 発売」＜フレッシュメンバーコンサートレポート掲載＞

4：00〜時代劇専門チャンネル ＨＤ 292ｃｈ「あさきゆめみし 〜八百屋お七異聞 #9」前田敦子

4：00〜 時代劇専門チャンネル ＨＤ 662ｃｈ「あさきゆめみし 〜八百屋お七異聞 #9」前田敦子

4：00〜フジテレビＴＷＯ「 早子先生、結婚するって本当ですか？ #1」川栄李奈

4：00〜日テレ プラス 300ｃｈ「映画「斉木楠雄のΨ難」公開記念スペシャル 斉木楠雄と愉快な仲間たち」松井玲奈

4：00〜日テレ プラス 619ｃｈ「映画「斉木楠雄のΨ難」公開記念スペシャル 斉木楠雄と愉快な仲間たち」松井玲奈

4：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯45 （再放送）」（僕以外の誰か ♪／ドリアン少年 ♪ ）NMB４８

4：56〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 ＃９ 」 仲谷明香

5：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「 アイドル！120％！Vol.4〜Mコレ」ＡＫＢ４８

5：00〜ミュ−ジックジャパンＴＶ「 アイドル！120％！Vol.4〜Mコレ」ＮＭＢ４８

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #40 （再放送）」（ 儚い物語 ♪[NMB48 Team N]／恋を急げ ♪[NMB48 Team M] ）NMB４８

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #40 （再放送）」（ 儚い物語 ♪[NMB48 Team N]／恋を急げ ♪[NMB48 Team M] ）NMB４８

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #40 （再放送）」（ 雪恋 ♪）＜山本彩＞

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #40 （再放送）」（ 雪恋 ♪）＜山本彩＞

5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #53 （再放送）」（山本彩 LIVE TOUR 2016 ~Rainbow~ [DVDダイジェスト]）＜山本彩＞ 5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #53 （再放送）」（NMB48 5th & 6th Anniversary LIVE [DVDダイジェスト] ／NMB48 4 LIVE COLLECTION 2016 [DVDダイジェスト] ）ＮＭＢ４８ 5：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #53 （ 再放送）」（バッキャロー［恵比寿マスカッツ］）三上悠亜

5：00〜山陽放送 （ラジオ）「松井咲子 呼吸するクラシック」

5：00〜フジテレビＴＷＯ「 早子先生、結婚するって本当ですか？ #2」川栄李奈

5：00〜フジテレビＮＥＸＴ「実話怪談倶楽部 ＃４ （再放送）」山田菜々

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #61 （再放送）」 （ まさかシンガポール ♪）ＮＭＢ４８

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #41 （再放送）」（ 僕はいない Dance Ver. ♪／空から愛が降って来る ♪［NMB48 Team N］／最後の五尺玉 ♪［NMB48 Team M］／妄想マシーン3号機 ♪［NMB48 Team BII］／今ならば ♪［さやみるきー］／夢に色がない理由 ♪［NMB48 Team N］／片思いよりも思い出を ♪）NMB４８

5：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #41 （再放送）」（ 僕はいない Dance Ver. ♪／空から愛が降って来る ♪［NMB48 Team N］／最後の五尺玉 ♪［NMB48 Team M］／妄想マシーン3号機 ♪［NMB48 Team BII］／今ならば ♪［さやみるきー］／夢に色がない理由 ♪［NMB48 Team N］／片思いよりも思い出を ♪）NMB４８

5：30〜フジテレビＯＮＥ「鎧美女 ＃５ （再放送）」＜ 甲冑：直江兼続＞佐藤聖羅

6：0 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #17 （再放送）」

6：0 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #17 （再放送）」

6：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #53 （再放送）」（谷川愛梨 / 森田彩花 / 明石奈津子 ）

6：3 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #49 （再放送）」

6：30 〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #49 （再放送）」

6：56〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 ＃１０」仲谷明香

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #54 （再放送）」

7：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #54 （再放送）」

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「夕方 NMB48（You Gotta NMB48）#51 （再放送）」

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「夕方 NMB48（You Gotta NMB48）#51 （再放送）」

8：00〜SSTV+「 アイドルヒッツ」欅坂４６

8：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆」 #39 （再放送）」高野祐衣

8：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「大堀商事小島事業部新人山根 #4 （再放送）」大堀恵

8：15〜ＳＳＴＶ「邦洋厳選ヒットソング」ＳＫＥ４８

8：30〜ＳＳＴＶ+「シングルランキング20」ＳＫＥ４８

8：30〜ＳＳＴＶ+「シングルランキング20」乃木坂４６

9：0 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ #54 （再放送）」

9：0 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ #54 （再放送）」

9：00〜エムオン「J-POP最強カウントダウン20」乃木坂４６

9：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #43 （再放送）」＜GEM＞金澤有希

9：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 ♯37 （再放送）」（甘噛み姫 Dance Ver. ♪／ 儚い物語 ♪［NMB48 Team N］／ 恋を急げ ♪［NMB48 Team M］／ フェリー ♪［NMB48 Team BII］／ 虹の作り方 ♪［NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志］／ Must be now Dance ver. ♪／ 僕はいない ♪ ）

9：30〜アイドル専門チャンネルPigoo「 GEM can do it? #44 （再放送）」＜GEM＞金澤有希

9：45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃22」佐藤実絵子

10：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #54 （再放送）」（林萌々香 / 山尾梨奈 / 石田優美 ）

10：00〜SSTV「 【歌詞入り】歌詞検索ランキング」欅坂４６

10：3 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ ＰＬＵＳ #54 （再放送）」

10：3 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ ＰＬＵＳ #54 （再放送）」

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯408 （再放送）」＜チームM ＞（2016年02月17日（水） ）『RESET』公演

11：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV 「NMB48 劇場公演 ♯408 （再放送）」＜チームM ＞（2016年02月17日（水） ）『RESET』公演

11：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 NMB48 劇場公演」 ♯231 （再放送）」（チームM ）＜ 2015年05月25日（月） ＞ 「RESET」公演

13：00〜amebaTV「 今夜９時〜指原莉乃＆ブラマヨの恋するサイテー男総選挙【見逃し配信】」

14：00〜ＮＨＫ Ｅテレ「NHK高校講座 日本史」＜「東アジアの動乱と国家建設」＞（向井地美音，込山榛香）

14：00〜ＮＨＫ Ｅテレ「 NHK高校講座 日本史」＜「東アジアの動乱と国家建設」＞ 土保瑞希

14：00〜日テレ プラス 300ｃｈ「 東京タラレバ娘 #9」大島優子

14：00〜日テレ プラス 619ｃｈ「 東京タラレバ娘 #9」大島優子

14：56〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 ＃１０ 」 仲谷明香

15：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃22」佐藤実絵子

15：30〜エムオン「 歴代カラオケスーパーヒッツ」ＡＫＢ４８

15：30〜エムオン「 歴代カラオケスーパーヒッツ」乃木坂４６

16：00〜ＳＳＴＶ「 【歌詞入り】カラオケランキング」ＡＫＢ４８

16：00〜ＳＳＴＶ「 【歌詞入り】カラオケランキング」欅坂４６

16：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #65 （再放送）」

17：00〜amebaTV「 今夜９時〜指原莉乃＆ブラマヨの恋するサイテー男総選挙【見逃し配信】」

17：00〜「CDTVスペシャル！ハロウィン音楽祭2017」収録・観覧＜赤坂ＴＢＳ＞（ＨＫＴ４８出演分収録）

17：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「えりぬきアイドルがその場で調べるニュースの結論（略して）バラ売り#46 （再放送）」＜古森結衣さんは、お休みです＞

17：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「えりぬきアイドルがその場で調べるニュースの結論（略して）バラ売り#46 （再放送）」＜古森結衣さんは、お休みです＞

18：00〜エムオン「カラオケ人気ソングランキングTOP20」ＡＫＢ４８

18：00〜ＢＳ スカパ−「HAPPY MONDAY BASEBALL プロ野球大反省会2017SP!」（惣田紗莉渚）

18：0 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 石井一久・稲村亜美の「女神スポーツ」 ＃２ （再放送）」 三秋里歩、高野祐衣

18：15〜ＳＫＥ４８ 研究生 「青春ガールズ」公演（再集合17：45／開始18：15）＜井上瑠夏・野村実代・片岡成美・相川暖花・渥美彩羽・石黒友月・大芝りんか・岡田美紅・倉島杏実・坂本真凛・白雪希明・仲村和泉・野々垣美希・深井ねがい・森平莉子・和田愛菜＞

18：20〜長崎放送 （ラジオ）「松井咲子 呼吸するクラシック」

18：30〜ＡＫＢ４８ 横山（由）チ−ムＡ 「M.T.に捧ぐ」公演（再集合18：00／開始18：30）＜大家志津香・小嶋菜月・佐々木優佳里・田北香世子・谷口めぐ・中西智代梨・樋渡結依・宮崎美穂・山田菜々美・市川愛美・下口ひなな・山邊歩夢・飯野雅・村山彩希 ・太田奈緒（京都府）・行天優莉奈（香川県） ＞

18：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「月刊 アニ愛でるTV！#3 （再放送）」（井尻晏菜、三田麻央）

18：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 月刊 アニ愛でるTV！#3 （再放送）」（井尻晏菜、三田麻央）

18：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 月刊 アニ愛でるTV！#5 （再放送）」（井尻晏菜、三田麻央）

18：30〜ＨＫＴ４８ ひまわり組 「ただいま 恋愛中」公演（再集合18：00／開始18：30）「パピヨン24ガスホール」＜荒巻美咲 ・今村麻莉愛 ・宇井真白 ・植木南央 ・上野遥 ・駒田京伽 ・田中菜津美 ・深川舞子 ・外薗葉月 ・村川緋杏 ・山内祐奈 ・山本茉央 ・運上弘菜 ・小田彩加 ・地頭江音々 ・松本日向＞

19：00〜ＣＸフジテレビ系列「潜在能力テストSP〜俳優・歌手vsアスリート軍!一流決戦!〜」（秋元真夏）

19：00〜ＳＳＴＶ「邦楽シングルランキング」ＳＫＥ４８

19：00〜TBSテレビ系列「坂上&指原のつぶれそうなのにつぶれない店」＜ 街の写真屋さん…お客さんあまり入っていないのに…何でつぶれない?花畑牧場…街で見なくなったのに…つぶれてないの?▼お金大好き芸能人も集結!タレントビジネス(秘)裏側 ＞（指原莉乃）

19：00〜ＳＳＴＶ「 邦楽シングルランキング」乃木坂４６

19：00〜ＪＫＴ４８ チ−ムＫ３ 「 Team KIII B•E•L•I•E•V•E Show」公演（再集合18：30／開始19：00）

19：30〜ＮＨＫ 総合「 うたコン「作詞家・岩谷時子の世界」」欅坂４６

19：56〜ＮＴＶ日本テレビ系列「踊る！さんま御殿！！」（古賀成美）

20：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「月刊 アニ愛でるTV！ ＰＬＵＳ #3 （再放送）」（井尻晏菜、三田麻央）

20：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 月刊 アニ愛でるTV！ ＰＬＵＳ #3 （再放送）」（井尻晏菜、三田麻央）

20：3 0〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #50 （再放送）」

20：30 〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #50 （再放送）」

21：00〜Radio NEO「ラジカルNEOナイト 100％SKE48!」（井田玲音名・熊崎晴香・福士奈央）

21：00〜amebaTV「指原莉乃＆ブラマヨの恋するサイテー男総選挙♯27」＜ジャンが突き指した超ヤバい理由＞

21：00〜エムオン「 LINE MUSICカウントダウン20」乃木坂４６

21：00〜ＧＢＳ ぎふチャン （ラジオ）「松井咲子 呼吸するクラシック」

21：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「石井一久・稲村亜美の「女神スポーツ」 ＃３ （新番組）」 三秋里歩、高野祐衣

21：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「石井一久・稲村亜美の「女神スポーツ」 ＃３ （新番組）」 三秋里歩、高野祐衣

21：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「石井一久・稲村亜美の「女神スポーツ」 ＃３ （新番組）」 三秋里歩、高野祐衣

21：30〜東海ラジオ「SKE48 1＋1は2じゃないよ!」（竹内彩姫・倉島杏実）

21：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #54 （再放送）」

21：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #54 （再放送）」

22：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「mi-naのしゃべってみーな！ #4 （再放送）」＜ｍｉ−ｎａ＞（Ｐ）森あんな（企画構成）

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯347 （再放送）」＜チームＢ２ ＞（2016年11月13日（金） ）『逆上がり』公演

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ ひかりTV 「NMB48 劇場公演 ♯347 （再放送）」＜チームＢ２ ＞（2016年11月13日（金） ）『逆上がり』公演

23：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆」 #38 （再放送）」高野祐衣

23：00〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 ＃22」佐藤実絵子

24：00〜アイドル専門チャンネルPigoo「 大島バッティングセンター3 #32 （再放送）」大島麻衣

24：25〜ＡＫＴ秋田テレビ「キテるにハマる!課外授業 バナナスクール2」大島麻衣

24：25〜ＳＡＹさくらんぼテレビ「キテるにハマる!課外授業 バナナスクール2」＜【カラオケ高得点術】＞大島麻衣

24：25〜TNCテレビ西日本「キテるにハマる!課外授業 バナナスクール2」＜【今キテる最新アウトドア(2)】＞大島麻衣

24：25〜STS／SAGATV サガテレビ「村上マヨネーズのツッコませて頂きます!」＜今回は世の男性を悩ませる既読スルーLINE!街行く女性に既読スルーされないLINEの送り方を徹底調査!＞瀧山あかね（なんでやねんガールズ）

24：30〜ＳＵＴテレビ静岡「白昼夢 ＃１ （新番組）」（中井りか）

24：30〜ＴＨＫ東海テレビ「＜火曜おバマふ＞ キテるにハマる！課外授業 バナナスクール２」＜【ハロウィンの楽しみ方】＞大島麻衣

24：30〜アイドル専門チャンネルPigoo「 大島バッティングセンター3 #33 （再放送）」大島麻衣

24：30〜KTNテレビ長崎「 村上マヨネーズのツッコませて頂きます!」＜ 今回は夫婦当たり前クイズ!夫婦に関する問題に答えて賞品をGET!しかし間違えると奥さんからきついビンタが ＞瀧山あかね（なんでやねんガールズ）

24：55〜ＴＳＳテレビ新広島「キテるにハマる!課外授業 バナナスクール2」＜【未公開オーディションSP】＞ＳＫＥ４８

24：55〜ＴＳＳテレビ新広島「キテるにハマる!課外授業 バナナスクール2」＜【未公開オーディションSP】＞大島麻衣

24：55〜ＯＸ仙台放送「村上マヨネーズのツッコませて頂きます!」＜夫婦当たり前クイズ▽最大の夫婦喧嘩は?＞瀧山あかね（なんでやねんガールズ）

24：56〜RKK熊本放送「100 万円の女たち」松井玲奈

24：58〜ＴＵＦテレビユー福島「マスカットナイト・フィーバー!!!」三上悠亜

24：59〜ＴｅＮＹテレビ新潟「ＡＫＢＩＮＧＯ！」＜【ハロウィンコスプレパーティー！みんな今年の人気者に大変身ＳＰ】＞（ＡＫＢ年に一度のハロウィンコスプレパーティー開催！今年流行るコスプレはいったい？今年の人気者にメンバー全員大変身▽正統派美少女長久玲奈が話題の芸人に！中西智代梨が勢いでホントの体重をポロリ告白！？イケメン芸人の男装にメンバー大興奮▽佐藤妃星なりきりひふみんが大暴走！超人気アニメキャラの小栗有以馬嘉伶に絡みまくり＆ひふみん萌セリフも▽向井地美音なんちゃってＪＫ＆久保怜音なんちゃって園児にクレームが? ）

24：59〜ＮＴＶ日本テレビ「ＡＫＢＩＮＧＯ！」＜【ハロウィンコスプレパーティー！みんな今年の人気者に大変身ＳＰ】＞（ＡＫＢ年に一度のハロウィンコスプレパーティー開催！今年流行るコスプレはいったい？今年の人気者にメンバー全員大変身▽正統派美少女長久玲奈が話題の芸人に！中西智代梨が勢いでホントの体重をポロリ告白！？イケメン芸人の男装にメンバー大興奮▽佐藤妃星なりきりひふみんが大暴走！超人気アニメキャラの小栗有以馬嘉伶に絡みまくり＆ひふみん萌セリフも▽向井地美音なんちゃってＪＫ＆久保怜音なんちゃって園児にクレームが? ）

25：00〜ＳＳＴＶ+「 アイドルソングランキング」ＡＫＢ４８

25：00〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「NMB48 劇場公演」 ♯427 （新番組）」＜チームM＞（2016年4月7日(木)）「RESET」公演

25：00〜ＳＳＴＶ+「 アイドルソングランキング」ＨＫＴ４８

25：00〜ＢＢＴ富山テレビ「白昼夢 ＃１ （新番組）」（中井りか）

25：24〜UMKテレビ宮崎「しくじり先生 俺みたいになるな!!」（高山一実）

25：25〜ＦＴＶ福島テレビ「＜Ｔナイト＞ 民衆の敵スピンオフドラマ 「片想いの敵」」前田敦子

25：25〜ＣＸフジテレビ「＜Ｔナイト＞ 民衆の敵スピンオフドラマ 「片想いの敵」」前田敦子

25：25〜ＮＢＳ長野放送「村上マヨネーズのツッコませて頂きます!」＜ 今回は夫婦当たり前クイズ!夫婦に関する問題に答えて賞品をGET!しかし間違えると奥さんからきついビンタが ＞瀧山あかね（なんでやねんガールズ）

25：30〜エムオン「 TSUTAYAレンタルCDランキングTOP10」欅坂４６

25：34〜ＳＤＴだいいちテレビ （静岡第一テレビ ＜ｄａｃｈｉＴＶ＞）「 バズリズム02」乃木坂４６

25：35〜ＴＶＯテレビ大阪「こえ恋 第4話 （再放送）」＜「正直な言葉で」＞（高校の屋上。紙袋をかぶった松原くんが緊張した声色でゆいこ(永野芽郁)に尋ねる。「吉岡さんは知りたいですか。どうして僕が紙袋をかぶっているのか?」。 そんな二人のことを、気が気でない様子の玲那(唐田えりか)が渡り廊下から見つめていた。するとそこへ激ピュア生徒会長の兵頭誠(竜星涼)が通りかかる。玲那は、ゆいこのことが好きなのがバレバレな兵頭を呼び止め、ゆいことのことをたきつける。ところが、それに対する兵頭の返答はまさに激ピュア!不器用ながらも好きな人にまっすぐ向き合おうとしている兵頭のピュアな姿勢に、玲那の心は思わず動かされる。兵頭に感化されたことも手伝って、玲那は松原くんにまっすぐ想いを伝えることを決意する。後ろ手には、松原くんに渡すはずだった新しい紙袋を持ったままーー。それぞれの淡い想いが交錯する中、松原くんのスマホには玲那からのメッセージが届く。「放課後、お話ししたいことがあります」。果たして…!?）川栄李奈

25：55〜ＫＴＶ関西テレビ「村上マヨネーズのツッコませて頂きます!」＜ 今回は超ネガティブ男・唐澤くん企画!後輩が出来た唐澤くんにブラマヨ吉田のプロデュースで衝撃新展開! ＞瀧山あかね（なんでやねんガールズ）

25：56〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 ＃１０」仲谷明香

25：59〜FBS福岡放送「ＡＫＢＩＮＧＯ！」＜【因縁の同期が本気の大激論SP3年前の写真流出事件の真相初告白】＞（因縁の同期メンバーが本気の大激論!長年のタブーが今夜解消なるか▽後藤萌咲VS下口ひなな!不仲のきっかけ3年前の写真流出事件の真相を張本人が涙の初告白!2人は親友に戻れるか▽ドラフト2期の人気メンバー樋渡結依&久保怜音に同期の千葉恵里&山邊歩夢がクレームの嵐!面白くないのになぜ番組に出てるのか?決着は仁義なきモノボケ対決に▽怖いもの知らずの13才田口愛佳が先輩をバッサリ&SKE日高優月のドラゴンズ愛）

26：00〜ＳＳＴＶ「 サブスクリプション ランキング」乃木坂４６

26：20〜TKUテレビ熊本「村上マヨネーズのツッコませて頂きます!」＜ 今回は美女を落とすための(秘)技連発大公開!突然の雨が降ってきたら?美女がナンパされたら?村マヨ3人が対決! ＞瀧山あかね（なんでやねんガールズ）

26：30〜ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「KawaiianTV パワ-PUSH！「オシオシグルグル」 #65 （再放送）」

27：00〜 ｋａｗａｉｉａｎＴＶ「 月刊 アニ愛でるTV！#4 （再放送）」（井尻晏菜、三田麻央）

27：25〜ＴＮＣテレビ西日本「村上マヨネーズのツッコませて頂きます!」＜【スマホにある怖い・恥ずかしい写真大公開】＞瀧山あかね（なんでやねんガールズ）