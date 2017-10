２０１７年１０月２３日番組表2

(10/24 <火>)









4:00〜「TV fan 発売」(白井琴望・熊崎晴香)





4:00〜 「TV navi 発売」(須田亜香里)





4:00〜「週刊SPA! 発売」(北川綾巴・市野成美)





4:00〜「B.L.T. 発売」(片岡成美・相川暖花・和田愛菜)





4:00〜「B.L.T. 発売」<フレッシュメンバーコンサートレポート掲載>





4:00〜時代劇専門チャンネル HD 292ch「あさきゆめみし 〜八百屋お七異聞 #9」前田敦子

4:00〜フジテレビTWO「 早子先生、結婚するって本当ですか? #1」川栄李奈





4:00〜日テレ プラス 300ch「映画「斉木楠雄のΨ難」公開記念スペシャル 斉木楠雄と愉快な仲間たち」松井玲奈

4:30〜kawaiianTV「 KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯45 (再放送)」(僕以外の誰か ♪/ドリアン少年 ♪ )NMB48

4:56〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 #9 」 仲谷明香

5:00〜ミュ−ジックジャパンTV「 アイドル!120%!Vol.4〜Mコレ」AKB48

5:00〜ミュ−ジックジャパンTV「 アイドル!120%!Vol.4〜Mコレ」NMB48

5:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #40 (再放送)」( 儚い物語 ♪[NMB48 Team N]/恋を急げ ♪[NMB48 Team M] )NMB48

5:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #40 (再放送)」( 雪恋 ♪)<山本彩>

5:00〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #53 (再放送)」(山本彩 LIVE TOUR 2016 ~Rainbow~ [DVDダイジェスト])<山本彩> 5:00〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #53 (再放送)」(NMB48 5th & 6th Anniversary LIVE [DVDダイジェスト] /NMB48 4 LIVE COLLECTION 2016 [DVDダイジェスト] )NMB48 5:00〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #53 ( 再放送)」(バッキャロー[恵比寿マスカッツ])三上悠亜

5:00〜山陽放送 (ラジオ)「松井咲子 呼吸するクラシック」

5:00〜フジテレビTWO「 早子先生、結婚するって本当ですか? #2」川栄李奈

5:00〜フジテレビNEXT「実話怪談倶楽部 #4 (再放送)」山田菜々

5:30〜kawaiianTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #61 (再放送)」 ( まさかシンガポール ♪)NMB48





5:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 #41 (再放送)」( 僕はいない Dance Ver. ♪/空から愛が降って来る ♪[NMB48 Team N]/最後の五尺玉 ♪[NMB48 Team M]/妄想マシーン3号機 ♪[NMB48 Team BII]/今ならば ♪[さやみるきー]/夢に色がない理由 ♪[NMB48 Team N]/片思いよりも思い出を ♪)NMB48





5:30〜フジテレビONE「鎧美女 #5 (再放送)」< 甲冑:直江兼続>佐藤聖羅





6:0 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48 5期生密着 2016夏 〜ここから戦いは始まった〜 #17 (再放送)」

6:00〜kawaiianTV「 NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #53 (再放送)」(谷川愛梨 / 森田彩花 / 明石奈津子 )

6:3 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 でかせぎ YNN NMB48 CHANNEL #49 (再放送)」

6:56〜amebaTV「あいまいみー 〜Surgical Friends〜 #10」仲谷明香





7:30〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「三秋里歩「おとな三秋」 #54 (再放送)」

8:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「夕方 NMB48(You Gotta NMB48)#51 (再放送)」





8:00〜SSTV+「 アイドルヒッツ」欅坂46





8:00〜kawaiianTV「 IDOL♡アカデミー(K・U・T )ノ爆」 #39 (再放送)」高野祐衣





8:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「大堀商事小島事業部新人山根 #4 (再放送)」大堀恵





8:15〜SSTV「邦洋厳選ヒットソング」SKE48





8:30〜SSTV+「シングルランキング20」SKE48





8:30〜SSTV+「シングルランキング20」乃木坂46





9:0 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ #54 (再放送)」

9:00〜エムオン「J-POP最強カウントダウン20」乃木坂46





9:00〜アイドル専門チャンネルPigoo「GEM can do it? #43 (再放送)」<GEM>金澤有希





9:30〜kawaiianTV「 KawaiianTV パワ-PUSH!「オシオシグルグル」 ♯37 (再放送)」(甘噛み姫 Dance Ver. ♪/ 儚い物語 ♪[NMB48 Team N]/ 恋を急げ ♪[NMB48 Team M]/ フェリー ♪[NMB48 Team BII]/ 虹の作り方 ♪[NMB48 太田夢莉 薮下柊 渋谷凪咲 須藤凜々花 内木志]/ Must be now Dance ver. ♪/ 僕はいない ♪ )





9:30〜アイドル専門チャンネルPigoo「 GEM can do it? #44 (再放送)」<GEM>金澤有希





9:45〜中部ケ−ブルネットワ−ク「ぶらり名所図会〜歴史絵解き旅〜 #22」佐藤実絵子





10:00〜kawaiianTV「 NMB48のやったんでぃ チューズディ」 #54 (再放送)」(林萌々香 / 山尾梨奈 / 石田優美 )





10:00〜SSTV「 【歌詞入り】歌詞検索ランキング」欅坂46





10:3 0〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「 NMB48のやったんでぃチューズディ PLUS #54 (再放送)」

11:00〜kawaiianTV 4Kチャンネル ひかりTV「NMB48 劇場公演 ♯408 (再放送)」<チームM >(2016年02月17日(水) )『RESET』公演

11:30〜kawaiianTV「 NMB48 劇場公演」 ♯231 (再放送)」(チームM )< 2015年05月25日(月) > 「RESET」公演





13:00〜amebaTV「 今夜9時〜指原莉乃&ブラマヨの恋するサイテー男総選挙【見逃し配信】」





14:00〜NHK Eテレ「NHK高校講座 日本史」<「東アジアの動乱と国家建設」>(向井地美音,込山榛香)

14:00〜NHK Eテレ「 NHK高校講座 日本史」<「東アジアの動乱と国家建設」> 土保瑞希