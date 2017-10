○ HOLY SPIRIT 聖霊の働き

2017/10/7





カンボジアから帰国





かれ若し神に祷らば神かれを顧りみ

彼をしてその御面を喜こび見ることを得せしめたまはん

神は人の正義に報をなしたまふべし

(ヨブ記33章26節)





Then he will pray to God, and He will accept him,

That he may see HIs face with joy,

And He may restore His righteousness to man.

(JOB 33: 26)

















2017/10/5





我らの神は

その呪詛を變て祝福となしたまへり

(ネヘミヤ記13章2節)





『聖霊』をすぐに受けたが『洗礼』が問題だった。

プノンペンの中心の競技場にあるプールを目指して往くが、

すごい渋滞で車が進まない。やっと着いた時が午後5時。

しかし近くにあるトレーニングジムに付属しているプールに、

導かれた。そこのスタッフがプール用の衣類の着用を求めた。

ティ兄とファミー姉の切望を遂に聞き届けてくれて、

そのままの姿で「イエスの聖名」の全身浸礼ができた。

お嬢さん二人のためにも各々の肉親が「身代り洗礼」をした。





するとどうだろう・・・あの憂いの婦人たちが変貌した!

















2017/10/4





大きな悲しみの婦人が『水と霊』の直後

輝く笑顔で言った HAPPY!!

『私・喜びの嬉しい心になりました』

10歳のお嬢さんの水の事故死・・・「身代り洗礼」の恵み

ハレルヤ!

















2017/10/3





深夜、プノンペンに到着。

起きよ、光を発て!

キリスト・イエスさまの聖霊が勢いよく

立ち上がり『水と霊』の救いの御業が弾けてくる。

ハレルヤ 110名。

















2017/10/2





この故に、われ今日なんぢらに證す、

われは凡ての人の血につきて潔よし。

(使徒行伝20章26節)





Therefore I testify to you this day,

that I am innocent of the blood of all men.

(ACTS 20: 26)

















2017/10/1





視よ、今われは知る。

前に汝らの中を歴巡りて御国を宣伝へし 我が顔を

汝ら皆ふたたび見ざるべきを。

(使徒行伝20章25節)





And now, behold, I know that all of you,

among whom I went about preaching the kingdom,

will see my face no more.

(ACTS 20: 25)





この発言によって、エペソ教会の長老たちの悲嘆ぶりが

36節の文章から明察できる。









2017/10/1~6

ハレルヤ!

カンボジア・プノンペン伝道





















2017/9/30





然れど我わが走るべき道程と主イエスより承けし職

すなはち神の恵の福音を證する事とを

果さん為には固より生命をも重んぜざるなり

(使徒行伝20章24節)





But I do not consider my life of any account

as dear to myself, in order that

I may finish my course,

and the ministry which I received from the Lord Jesus,

to testify solemnly of the gospel of the grace of God.

(ACTS 20: 24)





使徒パウロの決別の説教

福音宣教を総括して弟子たちに語ったことば





















2017/9/29





ただ聖霊いづれの町にても我に證して

縲絏と患難と我を待てりと告げたまふ。

(使徒行伝20章23節)





except that the Holy Spirit solemnly testifies

to me in every city,

saying that bonds and afflictions await me.

(ACTA 20: 23)





強く逞しい使徒パウロ

初代教会の輝く福音の宣教者

主イエス様のお心に、大きな喜びが満ちたことでしょう

















2017/9/28





視よ、今われは心搦められて、エルサレムに往く

彼處にて如何なる事の我に及ぶかを知らず

(使徒行伝20章22節)





And now, behold, bound in spirit,

I am on my way to Jerusalem,

not knowing what will happen to me there,

(ACTS 20: 22)





使徒パウロを励ます聖霊が立ち上がって

艱難をも喜ぶ・・・強靭な信仰をここに観る













2017/9/27





ユダヤ人にもギリシャ人にも

神に對して悔改め、我らの主イエスに對して

信仰すべきことを證せり

(使徒行伝20章21節)





solemnly testifying to both Jews and Greeks

of repentance toward God

and faith in our Lord Jesus Christ.

(ACTS 20: 21)





ユダヤ教の全貌を把握し

かつギリシャ哲学の思想の限界を知り尽くした

使徒パウロの言やよし!

















2017/9/26





益となる事は何くれとなく憚らずして告げ

公然にても家々にても汝らを教へ

(使徒行伝20章20節)





how I did not shrink from declaring to you

anything that was profitable,

and teaching you publicly and from house to house,

(ACTS 20: 20)





われらの初代監督・村井ジュン先生の

ありし日のお姿が重なってきます





















2017/9/25





即ち謙遜の限をつくし、涙を流し、

ユダヤ人の計略によりて迫り來し艱難に耐えて主につかへ、

(使徒行伝20章19節)





serving the Lord with all humility

and with tears and with trials which came upon me

through the plots of the Jews;

(ACTS 20: 19)





ユダヤ人・律法厳守・・・視よ!なんと・・・!

新しく興ってきたキリスト教が異邦人世界に宣教活動を広げてゆく

救いは律法にあらず、『水と霊』だという。





















2017/9/24





その來りし時、かれらに言ふ

『わがアジヤに來りし初めの日より

如何なる状にて常に汝らと偕に居りしかは、

汝らの知る所なり。

(使徒行伝20章18節)





And when they had come to him, he said to them,

"You yourselves know, from the first day

that I set foot in Asia,

how I was with you the whole time,"

(ACTS 20: 18)





大いなるかなエペソ人のアルテミス・・・!

偶像の盛んな大都会にて果敢に伝道した日々のこと

















2017/9/23





而してパウロ、 ミレトより人をエペソに遣し、

教会の長老たちを呼びて、

(使徒行伝20章17節)





And from Miletus he sent to Ephesus

and called to him the elders of the church.

(ACTS 20: 17)





初代教会がローマ帝国の各地に勃興

神がいかに組織化なされたか・・・検証する

















2017/9/22





遂にイエス・キリストの御名によりて

バプテスマを授けられんことを命じたり。

爰に彼らペテロに数日とどまらんことを請へり。

(使徒行伝10章48節)





And he ordered them to be baptized

in the name of Jesus Christ.

Then they asked him to stay on for a few days.

(ACTS 10: 48)





「救い」と「牧会」がたちまち課題

さあ・・・ペテロ先生には新たな難問がやって来た

















2017/9/21





爰にペテロ答えて言ふ

『この人々われらの如く聖霊をうけたれば、

誰か水を禁じて其のバプテスマを受くることを 拒み得んや』

(使徒行伝10章47節)





Surely no one can refuse the water for these

to be baptized who have received

the Holy Spirit just as we did, can he?

(ACTS 10: 47)





『聖霊』と『バプテスマ』がセット

主イエス・キリストがニコデモにあの夜、語られた「水と霊」

初代教会の土台となった『福音』だ。

















2017/9/20





そは彼らが異言をかたり

神を崇むるを聞きたるに因る

(使徒行伝10章46節)





For they were hearing them

speaking with tongues

and exalting God.

(ACTS 10:46)





聖霊が初めて降ったペンテコステの日のことを

ユダヤ人キリスト者は明瞭に思い出した。

そして、『異言の祈り』に注目した。

















2017/9/19





ペテロと共に來りし割礼ある信者は

異邦人にも聖霊の賜物のそそがれしに驚けり

(使徒行伝10章45節)





And all the circumcised believers

who had come with Peter were amazed,

because the gift of the Holy Spirited been poured out

upon the Gentiles also.

(ACTS 10: 45)









ユダヤ人キリスト者の驚き

異邦人たち・・・あのペンテコステの『異言の祈り』













2017/9/18





ペテロ尚これらの言を語りをる間に

聖霊、御言をきく凡ての者に降りたまふ

(使徒行伝10章44節)





While Peter was still speaking these words,

Holy Spirit fell upon all those

who were listening to the message.

(ACTS 10: 44)





人が神と共に歩む・・・その為には『神の助け』がいる

主イエスの御霊が『助け主』・・・その徴が『異言の祈り』だ!

















2017/9/17





彼につきては預言者たちも皆

おほよそ彼を信ずる者の

その名によりて罪の赦しを得べきことを證す

(使徒行伝10章43節)





Of Him all the prophets bear witness

that through His name everyone

who believes in Him receives forgiveness of sins.

(ACTS 10: 43)





創造の神・・・その名はイエス

その名に罪の赦し、全き救いがあると使徒ペテロは信じていた





















2017/9/16





イエスは己の生ける者と死にたる者との審判主に

神より定められしを證することと

民どもに宣伝ふる事とを我らに命じ給ふ

(使徒行伝10章42節)





And He ordered us to preach to the people,

and solemnly to testify that

this is the One who has been appointed by God

as Judge of the living and the dead.

(ACTS 10: 42)





まずここに、霊界統治の土台が据えられた

動かぬ基盤である