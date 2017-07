札幌当たる占い師・『札幌北区の占いの父』石原聖山が貴方の未来を占う!占い歴25年、お悩み相談人生アドバイザー『夢占館』ー石原聖山の元気が出る世界の名言,格言をあなたに・・2017年7月26日(水)



今日の名言



『愛する者の死と真向きになったとき、人は初めてその人への愛の深さに気づきます。「私の命と取り替えてください」と祈る時の、その純粋な愛の高まりこそ、この世で最も尊いものでしょう。瀬戸内寂聴[せとうち・じゃくちょう](小説家・天台宗の尼僧、1922〜)』



■夢占館ー石原聖山による生まれ月別による元気がもらえる世界の名言,格言をあなたに・・・2017年7月26日

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

■1月生まれ。。。(愛の本質は、相手の存在を積極的に認めることの中に先ず存在します。これは愛が成立するための地盤のようなもの、と考えて下さい。そして、相手の存在を積極的に認める態度は、自然に相手にも伝わるものです。相手の態度もまた自然に変わってきます。心の中のぎくしゃくした感情が、お互いに緩んできます。心のしこりも雪解けの氷雪のようにいつのまにか溶けて行くものです。)



■2月生まれ。。。(僕としては、結婚相手には、リスペクトできる部分がないとダメだと思う。 「好きって気持ちは3年で消える」らしいんだよね。でも、尊敬ってそんなに簡単になくならないでしょう。『男と女 愛の相談室』 鈴木おさむ 大島美幸 )



■3月生まれ。。。(自分が相手とともにいて孤独だと思うときは、相手も孤独なのだと、なぜそう考える余裕をもたないか。それこそ、真の意味の「理解」ということでありましょう。 『私の幸福論』 福田恆存 )



■4月生まれ。。。(愛は常に外に出てゆくものです。愛は一種の発散です。愛は対象を持たなければなりません。ジョセフ・マーフィー(20世紀米国の教育家・牧師、イギリス出身、1898〜1981)



■5月生まれ。。。(相手の愛の偽りを見ぬけるのは、相手を愛そうとする瞬間である。愛そうとする人間は相手を見る。それ故に相手の偽りの愛が見えてくる。加藤諦三[かとう・たいぞう](社会学者、著述家、1938〜)『偽りの愛・真実の愛』)



■6月生まれ。。。(誓いの言葉=私たちは本日お集まりいただいた皆様へ結婚の誓いをいたします。私たちはこれまで共に時間を過ごしてお互いがとても大切でかけがえのない存在になりました。これからも大切な人と一緒にいられる幸せに感謝し互いに尊敬しあえる夫婦になれるよう努力しながらずっと一緒に生きていくことを誓います。)



■7月生まれ。。。(女性は男性から見つめられると、何やら胸がときめいたりします。同様に男性も、女性が微笑みや笑顔を返してくれたり、単に間近ですれ違っただけでも、なんとなくドキリとしてしまいます。 『この人と結婚するために』 ジョン・グレイ )



■8月生まれ。。。(好かれたいと思うより好きになること、好きになって初めて、好かれるんです。人に対しても、物に対しても同じ。とにかく好きになることが大事です。(雑誌「プレジデント」井野博文)



■9月生まれ 。。。(恋と同じで、憎悪も人を信じやすくさせる。[ジャン・ジャック・ルソー](18世紀フランスの啓蒙思想家・哲学者・作家、1712〜1778[ 解説 ]人は恋すると、相手を盲目的に良い方へと信じてしまう。同様に人は憎しみを持つと、相手を盲目的に信じてしまう。ただし、悪い方へと信じてしまうのだ。)



■10月生まれ。。(楽しいことしてると怒られる。本当だよ。なぜだかわからないけど、人は他人が楽しいことをしていると怒りたくなるのよ。だから、怒られるのを恐れていたら、楽しいことなんて一つもできない。(MISSING、本多孝好)



■11月生まれ。。。(子供は親が育てるものではない。自分で育っていくのだ。そして親を育ててくれるものなのだ。もしも私に子がなかったら、そしてもし子があってもそれがいい子だったら、私はとんでもなくイヤなやつのままでいたに違いない。もしもいい子だったら、それは自分がいい賢い母親で、自分の教育の成果だと勘違いをしていたかもしれない。(追悼総特集100万回だってよみがえる、佐野洋子)



■12月生まれ。。。(私たちがただ与えることだけに集中し、その見返りを期待せず、あるいは、人を変えようと思わなければ、心の平和が得られます。ジェラルド・G・ジャンポルスキー(米国の精神科医学者)





皆様にとって素敵(幸運)な一日でありますよう祈ります・・・・夢占館ー石原聖山



【運命の赤い糸の相手】

■運命の人は結ばれる前にニアミスしている

■欠点が気にならないで許せてしまう人

■一緒にいると落ち着き、違和感なく過ごせる

■あなたの家族といい関係を築けている人

■共通点が多い

■「バッタリ会う偶然」が重なったとき

■自然体でいられる、お互いの本質を愛せる

■言いたいことをわかってくれる

■フィフティフィフティな関係を築ける人

■手指の爪の形が酷似している人

■幸せな恋をしている友人から得られること

■運命を感じる人は身近にいる





■(誓いの言葉)■

私たち二人は 皆様の前で

結婚式を挙げることができ感謝いたします

ここに結婚の誓いをいたします



1、お互いの両親を大切にします



1、相手を思いやる気持ちを忘れません



1、笑顔の絶えない家庭を築きます



1、喧嘩してもその日のうちに仲直りをします



1、結婚記念日には美味しいものを食べに行きます



今日の誓いを心に刻み

力を合わせていくことをここに誓います。





一度の人生です!!生活を笑顔で生きて欲しいものですね!(幸せ)の形はそれぞれ人は一人一人違うということを感じて欲しいものです。その人の悩みを、マイナスの言葉ではなくて、プラスの言葉で話すことで元気になって帰ってもらいたい・・・・夢占館ー石原聖山





皆様にとって素敵(幸運)な一日でありますよう祈ります・・・・夢占館ー石原聖山

■。。。(どんな人間にも長所が半分あり、短所も必ず半分はあります。自分にも短所はあるのです。人間を愛するということは、その人間の長所・短所すべてを愛するということ。お互い半分ずつ嫌な所を持っている。だからこそ、お互い許しあって、生きていかなければいけないのです。相手のために努力できるということが、「愛している」ということ。相手のために努力し続けることが、「愛がある」ということです。短所があることを認めて許すこと。しかし、許すだけでは、不十分。自分の長所で黙って補い、助けてあげること。)



■。。。(あるがままの自分を認め、受け入れ、愛することができてはじめて、人生の何もかもがうまく行き始める。(ルイーズ・ヘイ)



■。。。(仕事を抱え込んでしまう人の多くは、真面目で責任感が強く、完璧に仕事をこなそうとする几帳面な性格の持ち主です。(笹氣健治)



■。。。(わたしは、水と同じように、人の思いも、流れる道を作ってやればそのとおりに進むということが分かるようになりました。もしそうしなければ、わたしたちの思いは、最も抵抗の少ない道を、常により低い所に向かって流れて行くのです。(ボイド・K・パッカー)



■。。。(人付き合いをうまく続けていくためのコツは「細く永く」付き合っていくことです。「細く永く」のお付き合いのためには、あまり力みすぎないことが大切です。力みすぎると、一緒にいて疲れてしまうからです)



■。。。( 子供たちに対しても正直であり、約束を守れ。そうしないと、子供たちに嘘をつく習慣をつけることになる。『タルムード』(ユダヤ教の聖典)



■。。。(安定した仕事を探し求める人がいる。間違えてはいけない。安定した仕事などというものはない。仕事が安定するかどうかは、あなたの姿勢しだいである。(ジェフ・ケラー)



■。。。(不安に支配されると、人は消耗していきます。心にとっての最大の敵は、不安なのです。(加藤諦三 )



■。。。(「大丈夫、心配しないで。私がやってあげるから。」こんなヒドイことを言うのを、私は、もうやめようと思う。 I’m going to stop punish my children by saying,"Never mind! I’ll do it myself". (エルマ・ボンベック)



■ 。。。(恋愛では、小さな差があとから大きな差に変わっていきます。「これくらいのことでは、たいして相手は喜んでくれない」ということでも、控える必要はなく、どんどん行動すればいいのです)



■10月生まれ。。(人生における成功をA、仕事をX、遊びをY、そして口を閉じることをZとすると、A=X+Y+Zが成立する。 If A is a success in life, then A equals X plus Y plus Z. Work is X; Y is play; and Z is keeping your mouth shut. Albert Einstein )



■。。。(けっきょくのところ、人生の生き方は、ふたつしかない。好きなことをすべてやって、ほしい結果をひとつも手に入れないという生き方と、必要なことをすべてやって、ほしい結果をすべて手に入れるという生き方のふたつである。(100%、ジェームス・スキナー)



皆様にとって素敵(幸運)な一日でありますよう祈ります・・・・夢占館ー石原聖山





■(友達のABC(The ABC's of a Friend)■

友達って言うのは、

■(A)あなたのあるがままを受け入れ、

■(B)あなたを信じ、

■(C)あなたには、気軽に“やあ”と声をかけ、

■(D)あなたを、見放すことなく、

■(E)あなたの全てを見つめ、欠点でさえ、

■(F)あなたの過ちをゆるし、

■(G)無条件に与え、

■(H)あなたの力になり、

■(I)あなたをあたたかく導き、

■(J)ただ、いっしょに居てくれたり、

■(K)あなたの心に近くあって、

■(L)あなたがあなたであるゆえに愛し、

■(M)あなたの生活に、刺激も与え、

■(N)決して、裁かず、

■(O)支援することを惜しまず、

■(P)あなたに勇気を与え、

■(Q)あなたの恐れをしずめ、

■(R)あなたの精神を鼓舞し、

■(S)あなたにふさわしい助言を与え、

■(T)あなたに必要がある時には、真実を伝え、

■(U)あなたを理解し、

■(V)あなたを尊重し、

■(W)あなたのそばを歩み、

■(X)あなたの理解が及ばないことを教え、

■(Y)あなたが耳を傾けそうにない時には叫び、

■(Z)現実に戻すために、あなたをコントロールする。



【(結婚に向いてる男性の特徴の7つ)】

■(1. 愚痴より感謝が多い)-感謝の気持ちを言葉にできるかどうか。

■(2. 計画通りにならなくてもイライラを出さない)ー細かいことにいちいちこだわってしまう男性との結婚生活は大変です。

■(3. 自分の非を認めて素直に謝ることができるかどうか)ー間違ったことを言っているのにも関わらず、自分の否を認められない男性は、成長しない。

■(4. 浪費が少なく、将来を見据えたお金の使い方ができるかどうか)ー今が楽しかったらそれでいいやという考えでお金を使ってしまう男性は結婚してから何かと大変です。

■(5. 店員さんに対する態度に思いやりがある)ー「店員への態度は結婚後の配偶者への態度と同じ」という言葉があります。

■((6. 一人暮らしをしたことがある)−共働きをしていくなら男性もある程度の家事はできたほうが女性に負担がかからない。

7.両親を大切にしている)ー自分を育ててくれた両親に感謝の気持ちを持ってるかどうかが重要です。



【(男性に「結婚したい!」と思わせる女性の特徴)】

・元気付けてくれる

・周りに流されずしっかりと自分の意見を持っている

・つらい時でも明るく、笑顔やユーモアを忘れない人

・家事『さしすせそ』ができる。(さしすせそ、とは 裁縫、しつけ、炊事、洗濯、掃除。王道です)

・彼氏だけでなく子どもや相手方の家族を大切にする

・手さはなくても女らしさや自分磨きを忘れない人

・男性より早く目を覚まし、起こしてくれる

・家族や家庭作りに対する価値観や考えが近い

・金銭感覚がしっかりしていて、お金の管理ができる



●(<<真実の愛とは、短所を許し補い、長所と関わる力>>

短所を許すことから、人間の愛が始まる。

愛とは、許すこと。

違いを許すこと。

人間を愛するとは、不完全な存在を愛すること。

どんな人間にも長所が半分あり、短所も必ず半分はあります。

自分にも短所はあるのです。

人間を愛するということは、その人間の長所・短所すべてを愛するということです。お互い半分ずつ嫌な所を持っている。

だからこそ、お互い許しあって、生きていかなければいけないのです。

相手のために努力できるということが、「愛している」ということ。

相手のために努力し続けることが、「愛がある」ということです。

短所があることを認めて許すこと。

しかし、許すだけでは、不十分。自分の長所で黙って補い、助けてあげること。助けるときは、黙って助けてあげる。短所は、声を出して助けてくれとお願いする。

短所は、他人を輝かせる力になる。

お互いの長所を見つける努力をし、ほめあうことで成長していく。

長所を伸ばしあうこと。

愛とは、人間と人間を結びつける力。

愛の目的は素晴らしい人間関係をたくさん作っていくことです。)

<幸福になるための心得。>



■1.あくまで自分独自の人生哲学を築き上げるように心がける。

他人の言葉や行動に動かされて、自分の信念がぐらつくようではだめだ。

■2.気が滅入るときには、天気のよい日に景色のよい所へ散歩に行く。

自分の周囲にどんなに美しいものがあるか考えてみる。

■3.美しい詩を読み、美しい音楽に耳を傾ける。

■4.(これが最も幸福を生む働きがある)他人に親切を尽くす。

■5.女性の場合、家の中をきちんと整頓し、常に美しくしておく。

■6.できるだけ健康を保つ。

■7.趣味を持つこと。何か自分が今まで興味を抱いていたものを趣味にすることだ。



デール・カーネギー

(20世紀前半の米国の自己啓発権威・講演家・著述家、1888〜1955)



(自分らしく生きる条件)



■他人と自分を比較しないこと

■妥協しないで協調すること

■現実をごまかさないこと、現実から逃げないこと

■その場しのぎや先送りをしないこと

■失敗を恐れないこと

■完全主義者にならないこと

■世間体を必要以上に気にしないこと

■自己主張できること

■あきらめないこと

■八方美人にならないこと

■断るべきときには、はっきりと断ること

■自分の責任範囲を明確にすること

■過去にこだわりすぎない こと

■自分をあまり責めない、自分を信じること

■自分の身は自分で守る、自己中心に考えること (利己的に考えることで はない)



(子育ての心得)



■1.子どもが話をしているときは、注意深く耳を傾けてあげること話 の内容はなから決めてかかったり、話の腰を折ったりしてはいけません。



■2.子どもを促すような言葉かけをして、きちんと聞いていることを伝 えましょう。けなしたり、批判したり、からかったり、否定したりしないこと。子どもの気持ちに沿うような、言葉かけや表情づくりをすること。

■3.子どもの話が終わったら、それに対する感想を心のなかで反すうしてみることできれば、子どもの気持ちをひとつの言葉で表現してみてください。



■4.子どもの身になって考えてみること。自分が子どもの立場に立ったところを想像してみましょう。私だったらどう思うだろう、と自問してみてください。



■5.適宜、子どもを慰めてあげましょう。ぎゅっと抱きしめたり、優しい言葉をちょっとかけるだけでいいのです )(イリサ・P・ベイネイデック&キャサリン・F・ブラウン)



■Do you have a dream? の夢占館のご紹介

I pray for your happiness

Do you have a dream?

夢占館(ゆめせんかん)(元気をくれる占いショップ)は占いを通じて貴方のこれからの人生を幸福の道へとご案内するのが目的の占い&お悩み相談BOXです.最近は当たると評判で市内をはじめ道内各地、道外、海外からも口コミで見えられます。年齢層も幅広く15歳〜80代くらいの方々も見えられますね。挽きたて(サイフォンパワーコーヒー)を飲みながらー度しかない貴方の大切な一度の人生を占い歴25年、人生アドバイザー「札幌北区の占いの父」石原聖山があなたの未来にズバリと答えを出します!一人で悩まず勇気を出して私に相談ください!お待ちしております。お任せください!!(最近では北18条の駆け込み寺と評判です)(プライバシー厳守)



■ 夢占い ■



夢占いとは、あなたが見た夢を占い的また心理学的に分析して、どうしてその夢を見たのかを判断するものです。あなたが見た夢全てに必ずそれなりに意味があるのです。



■恋人。。。。恋人との喧嘩はよい知らせが・・

恋の告白は失恋の兆し・・・・・

恋人の浮気 相手が、あなたのことを好きな証拠です

■医師。。。夢を見た人がその医師を信頼、尊敬をし、その人に救われたいと願っていることを示します。

■王様。。。父親のシンボル。経済的に助けてもらいたいという期待を表します。

■王女。。。年上のひとに心をひかれやすいでしょう。

■社長。。。協力者がほしいのです。困ったことがあれば相談しましょう。

■タレント。。。対人関係でトラブルを起こしやすい暗示です。

■現実のスターが出てくる。。。自分は有名人や他の人たちと競争しても勝つことができない思っているのです。

■見知らぬ人。。。それはあなたにとって一生助けてくれる大切な人です。

■妖精。。。あなたの経済問題と家事おけるすみやかな改善を表します。

■外国人。。。突然のお金が入ってくる。男の人の誘惑に負けることも・・



■家。。。故郷の家−(幸福な恋愛)家を建てるー(仕事面で吉)

■大広間。。。(心配ごとか不満が。。)

■カーテン。。。(友からの裏切りが。。)

■床。。。(掃除してる場合強い失望)

■映画館。。。(無駄使いに注意)

■学校。。。(自分がテストされている、)

■教会。。(純粋でありたい)

■銀行。。。。(権力。愛。名声)

■公園。。。。(友からのメ−ルで恋愛近し)

■校庭。。。(小さな悩みが)

■デパート。。。。(楽しみたい、手に入れたい)

■居酒屋。。。(友と語り合いたい、リラックスしたい)

■レストラン。。。。(食べすぎと体調に注意)



■雨。。。心地よい雨−(良い事が起きる前ぶれ)普通の雨ー(悩みから開放される)

■天の川を渡る。。。(好きな人に心が通じる)

■海。。。静かな海ー(恋人からプレゼントが)嵐の海ー(思わぬスキャンダルが)

■雲。。。(5色であると幸福の象徴)

■太陽。。(輝いていると男性は仕事上発展。女性はすばらしい男性の出現)

■ひょう。。(ささいなトラブルが)

■夕焼け。。。。(良い仕事に恵まれる)

■雪。。。。(大変良い夢で大吉)

■夜明け。。。(夢。希望。計画の達成)

■地震。。。。(災難。運命の急変)

■大洪水。。。(感情高ぶりに翻弄されるかも)

■霧。。。。(不安定と迷いが。。)





■イヌ。。。犬を飼う(近所の人、友達、との口論、争い)

■馬。。。(うれしい事が起きる前ぶれ)

■牛。。。(仕事の成功)

■海がめ。。。(願望,夢を達成するのに努力が必要)

■えび。。。(金運大吉)

■オウム。。。(好きな人のわるいウワサが)

■カナリヤ。。。(すばらしい良い事が)

■亀。。(大金持ちになるかも)

■カラス。。。。(不吉な事が。。。。)

■キリン。。。。(女性が見ると頭脳明晰の子を産む)

■ゴリラ。。。(身近に乱暴な危険な人物が)

■ねこ。。。。(金銭に喜びが。。)

■にわとり。。。(幸運なしるしです)

■ねずみ。。。。(敵が現れる前触れ)



■菊。。。幸運に巡り会う

■バラ。。。情熱的な異性の出会いが。。

■ぶどう。。。家の繁栄、健康、吉

■花束をもらう。。友との争いに注意

■豆。。。愛する人からプロポーズが。。。

■りんご。。。誘惑が。。。。。

■ライラック。。。病気の回復

■梅の花。。。。まわりから注目されて吉

■ハーブ。。。。健康管理が必要

■クローバー。。幸運のシンボル

■アロエ.。。。ハーブと同じように健康に気をつけて

■カーネーション。。友情と尊敬、感謝



■足。。。足のケガー(金運凶恋愛凶)ーきれいな足ー(すべてが大吉)

■腕。。。腕のケガー(医者の診断を)夢全体が良いー(すてきな友と楽しい時)

■筋肉。。。(社会的野心に対するフラストレーション)

■口。。。開いた口ー(しゃべり過ぎ注意)

■爪。。。長い爪ー( 異性との問題)爪をかむー(健康診断を)

■歯。。。抜けるー(体力の衰え。心配事。父、母に連絡を)

■鼻。。。(大勢の友を持っている)

■まつげ。。美しいー(幸福な恋愛)抜ける−(裏切り)

■耳。。。。他の人の耳ー(良い知らせが)大きな耳ー(助けをうける)

■目。。。。きれいな目ー(愛を受ける)明るい目ー(新しい友が)

■髪。。。。長い髪−(あなたのスキャンダルが)髪をとかす−(たくさんの友が増える)



■遅れた。。気がのらなくて、嫌なことがある

■落ちた。。精神的な疲れ。。風邪に注意。

■踊る.。欲求不満(性的)

■口げんか。。あなたが孤独になる。。

■死んだ人が生き返る。。嬉しいしらせが。。

■セックス。。意欲満々で大吉

■つかまった。。。なにかと忙しい事

■トイレの掃除。。大金をゲット

■空を飛ぶ。。人気抜群!

■追いかけられた。。いらいらしたり寂しいときです。



ーーー(悪い夢を見たとき。。バク、バク、バクと3回唱えて下さい!夢をバクが食べてくれます)ーーー



皆様にとって素敵な一日でありますよう祈ります・・・・夢占館ー石原聖山



