国際連合教育科学文化機関 (ユネスコ)



(こくさいれんごうきょういくかがくぶんかきかん、フランス語: Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture、英語: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO ユネスコ)

国際連合の経済社会理事会の下におかれた、教育、科学、文化の発展と推進を目的とした専門機関である。1945年11月に44カ国の代表が集いロンドンで開催された国連会議 "United Nations Conference for the establishment of an educational and cultural organization" (ECO/CONF)において11月16日に採択された 「国際連合教育科学文化機関憲章」(ユネスコ憲章)に基づいて1946年11月4日に設立された。

分担金(2016年現在)の最大の拠出国はは日アメリカ合衆国(22%)、2位本(9%)である(米国は拠出金支払いを全額停止しているので、実質的に最大の拠出国は日本である)。

ユネスコ加盟国は195か国。及び、10地域はユネスコ準会員

教育や文化の振興を通じて、戦争の悲劇を繰り返さないとの理念により設立の意義を定めた ユネスコ憲章の前文には「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和の砦を築かなければならない」 との文言があり、設立の目的とその精神を顕著に表している。

活動にあたっては、重点的に推進する目標として「万人のための基礎教育」「文化の多様性の保護および文明間対話の促進」などを定める。

それに基づき、例えば前者に関しては識字率の向上や義務教育の普及のための活動、後者については世界遺産の登録と保護、文化多様性条約の採択のほか、歴史的記録遺産を保全するユネスコ記憶遺産(世界の記憶)事業などを実施する。そのほか、極度の貧困の半減、普遍的初等教育の達成、初等・中等教育における男女差別の解消、持続可能な開発のための教育、危機に瀕する言語の保護などを内容とするミレニアム開発目標など、国際開発目標達成を目指す。

ユネスコの最高機関は加盟国すべてが参加する総会である。総会において各国はそれぞれ1票を持ち、ユネスコの政策や事業計画についての決定を行う。

総会での議決はユネスコ憲章の改正などの重要事項については加盟国の3分の2の賛成が必要となるが、通常の事項については過半数の賛成で決定される。

総会は2年に一度、通常はパリにおいて開催される。この総会の決定に基づく計画の監督や、事務局が作成した予算計画などを総会にかける前に審議するのが執行委員会である。執行委員会は1年に2回開催される。この両機関の下に、事務局他実行機関が存在する。事務局長はユネスコの代表となっている。パリの本部のほか、世界各地に通常複数国を管轄する地域事務所が置かれている。また、各国にはそれぞれユネスコ国内委員会が設置され、ユネスコ本部と各国政府との間の連絡機関となっている。

日本にも、日本ユネスコ国内委員会が設置されている。

ユネスコ活動の普及と理解促進のため、世界の著名人を「ユネスコ親善大使」に任命し、様々な活動を行っている。

パリのユネスコ本部庁舎と平和の庭園(日本庭園)

総会

1946年の第一回総会以来開催されたユネスコ総会は下記のようになっている。総会は1954年までは毎年開催だったが、その後は2年に一回の開催となっている。

総会 開催地 年 議長 議長出身国

第38回 パリ 2015 Stanley Mutumba Simataa ナミビアの旗 ナミビア

第37回 パリ 2013 郝平 中華人民共和国の旗 中国

第36回 パリ 2011 Katalin Bogyay ハンガリーの旗 ハンガリー

第35回 パリ 2009 Davidson Hepburn バハマの旗 バハマ

第34回 パリ 2007 George N. Anastassopoulos ギリシャの旗 ギリシャ

第33回 パリ 2005 Musa Bin Jaafar Bin Hassan オマーンの旗 オマーン

第32回 パリ 2003 Michael Omolewa ナイジェリアの旗 ナイジェリア

第31回 パリ 2001 Ahmad Jalali イランの旗 イラン

第30回 パリ 1999 Jaroslava Moserova チェコの旗 チェコ

第29回 パリ 1997 Eduardo Portella ブラジルの旗 ブラジル

第28回 パリ 1995 Torben Krogh デンマークの旗 デンマーク

第27回 パリ 1993 Ahmed Saleh Sayyad イエメンの旗 イエメン

第26回 パリ 1991 Bethwell Allan Ogot ケニアの旗 ケニア

第25回 パリ 1989 アンワル・イブラヒム マレーシアの旗 マレーシア

第24回 パリ 1987 Guillermo Putzeys Alvarez グアテマラの旗 グアテマラ

第23回 ソフィア 1985 Nikolai Todorov ブルガリアの旗 ブルガリア

第22回 パリ 1983 Saïd Tell ヨルダンの旗 ヨルダン

第4回臨時 パリ 1982

第21回 ベオグラード 1980 Ivo Margan ユーゴスラビアの旗 ユーゴスラビア

第20回 パリ 1978 Napoléon LeBlanc カナダの旗 カナダ

第19回 ナイロビ 1976 Taaita Toweett ケニアの旗 ケニア

第18回 パリ 1974 Magda Jóború ハンガリーの旗 ハンガリー

第3回臨時 パリ 1973

第17回 パリ 1972 萩原徹 日本の旗 日本

第16回 パリ 1970 Atilio Dell'Oro Maini アルゼンチンの旗 アルゼンチン

第15回 パリ 1968 William Eteki Mboumoua カメルーンの旗 カメルーン

第14回 パリ 1966 Bedrettin Tuncel トルコの旗 トルコ

第13回 パリ 1964 Norair Sisakian アルメニア・ソビエト社会主義共和国の旗 アルメニア・ソビエト社会主義共和国

第12回 パリ 1962 Paulo de Berrêdo Carneiro ブラジルの旗 ブラジル

第11回 パリ 1960 Akale-Work Abte-Wold エチオピアの旗 エチオピア

第10回 パリ 1958 Jean Berthoin フランスの旗 フランス

第9回 ニューデリー 1956 Abul Kalam Azad インドの旗 インド

第8回 モンテビデオ 1954 Justino Zavala Muñiz ウルグアイの旗 ウルグアイ

第2回臨時 パリ 1953

第7回 パリ 1952 サルヴパッリー・ラーダークリシュナン インドの旗 インド

第6回 パリ 1951 Howland H. Sargeant アメリカ合衆国の旗 アメリカ合衆国

第5回 フィレンツェ 1950 Stefano Jacini イタリアの旗 イタリア

第4回 パリ 1949 Edward Ronald Walker オーストラリアの旗 オーストラリア

第1回臨時 パリ 1948

第3回 ベイルート 1948 Hamid Bey Frangie レバノンの旗 レバノン

第2回 メキシコシティ 1947 Manuel Gual Vidal メキシコの旗 メキシコ

第1回 パリ 1946 レオン・ブルム フランスの旗 フランス

研究機関

IBE ユネスコ国際教育局 ジュネーブ

UIL ユネスコ生涯学習研究所 ハンブルク

IIEP ユネスコ国際教育計画研究所 パリ(本部)およびブエノスアイレス (地域事務所)

IITE ユネスコ教育情報工学研究所 モスクワ

IICBA ユネスコ・アフリカ地域能力開発国際研究所 アディスアベバ

IESALC ユネスコ南米・カリブ海地域高等教育国際研究所 カラカス

UNESCO-UNEVOC 国際職業技術教育事業 ボン

CEPES ユネスコヨーロッパ高等教育センター ブカレスト

UNESCO-IHE ユネスコ水教育研究所 デルフト

ICTP 国際理論物理学センター トリエステ

UIS ユネスコ統計研究所 モントリオール

ユネスコが祝う国際デー

1月27日 国際ホロコースト記念日

2月13日 世界ラジオデー

2月21日 国際母語デー

3月8日 国際女性デー

3月20日 国際フランコフォニーデー

3月21日 国際ノウルーズ・デー

3月21日 世界詩歌記念日

3月21日 国際人種差別撤廃デー

3月22日 世界水の日

4月23日 世界図書・著作権デー

4月30日 国際ジャズ・デー

5月3日 世界報道自由デー

5月21日 対話と発展のための世界文化多様性デー

5月22日 国際生物多様性の日

5月25日 アフリカデー / アフリカ週間

6月5日 環境の日

6月8日 世界海洋デー

6月21日 国際ヨーガの日

8月9日 世界先住民の日

8月12日 国際青少年デー

8月23日 奴隷貿易とその廃止を記念する国際デー

9月8日 国際識字デー

9月15日 国際民主主義デー

9月21日 国際平和デー

9月28日 International Day for the Universal Access to Information

10月5日 世界教師デー

10月第2水曜日 International Day for Disaster Reduction

10月17日 貧困撲滅のための国際デー

10月20日 統計の日

10月27日 世界視聴覚遺産デー

11月10日 平和と開発のための世界科学デー

11月第三木曜日 世界哲学の日

11月16日 国際寛容デー

11月19日 国際男性デー

11月25日 女性に対する暴力撤廃の国際デー

11月29日 パレスチナ人民連帯国際デー

12月1日 世界エイズデー

12月10日 世界人権デー

12月18日 国際移民デー

ワールド・デジタル・ライブラリー 詳細は「ワールド・デジタル・ライブラリー」を参照

ユネスコは2005年より、電子図書館プロジェクト(World Digital Library, WDL)に取り組んできたが、2009年4月21日にインターネット上にて公開された。この公式サイトでは、各国の文化資料を地域別、テーマ別、年代別に横断して一望でき、一般の利用者、研究者の別なく無料で閲覧できる。

展示資料は、米国議会図書館、アレクサンドリア図書館(エジプト)、国立国会図書館(日本)など世界の32機関が参加し、現在、書籍・手稿・地図・写真・動画など、約1200点のコンテンツが閲覧できる。

歴代事務局長

代 事務局長 出身国 在任期間

1 Julian Huxley 1-2.jpg ジュリアン・ハクスリー イギリス 1946年12月 - 1948年12月 2 Replace this image JA.svg ハイメ・トレス・ボデー メキシコ 1948年12月 - 1952年12月 代理 Replace this image JA.svg ジョン・W・テイラー アメリカ合衆国 1952年12月 - 1953年7月 3 Luther Evans.jpg ルーサー・H・エバンス アメリカ合衆国 1953年7月 - 1958年12月 4 Replace this image JA.svg ヴィットリーノ・ヴェロネーゼ イタリア 1958年12月 - 1961年11月 代理 Replace this image JA.svg ルネ・マウ フランス 1961年11月 - 1962年11月 5 Replace this image JA.svg ルネ・マウ フランス 1962年11月 - 1974年11月 6 Amadou-Mahtar M'Bow 1-2.jpg アマドゥ・マハタール・ムボウ セネガル 1974年11月 - 1987年11月 7 Federico Mayor Zaragoza 1-1.jpg フェデリコ・マヨール スペイン 1987年11月 - 1999年11月 8 Matsuura Koichiro 1-2.jpg 松浦晃一郎 日本 1999年11月 - 2009年11月 9 Irina Bokova 1-2.jpg イリナ・ボコヴァ ブルガリア 2009年11月 - (現職)

