·Ù»¡¡¢Brown Eyed Girls¥¬¥¤¥óÂçËã´«Í¶¼Ô¤Ë·ùµ¿¤Ê¤·½èÊ¬

|
·Ù»¡¤Ï¡¢Brown Eyed Girls¤Î¥¬¥¤¥ó(ËÜÌ¾¡§¥½¥ó¡¦¥«¥¤¥ó¡¢30)¤¬Ë½Ïª¤·¤¿ÃÎ¿Í¤ÎÂçËã´«Í¶»ö·ï¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ÍÆµ¿¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤À¤±¤ÎÊª¾Ú¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÎ¿Í¤ò·ùµ¿¤Ê¤·¤Ç½èÍý¤·¡¢ÁÜºº¤ò½ª·ë¤·¤¿¡£
¥½¥¦¥ë·Ù»¡Ä£¹°èÁÜººÂâ¤Ï¡¢¥¬¥¤¥ó¤ËÂçËã¤ò´«¤á¤¿ÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤ò¡È·ùµ¿¤Ê¤·¡É½èÊ¬¤·¡¢¸¡»¡¤ËÉÔµ¯ÁÊ°Õ¸«¤ÇÁ÷Ã×¤·¤¿¤È6Æü¡¢ÅÁ¤¨¤¿¡£
·Ù»¡¤ÏÀè·î20Æü¡¢ºÛÈ½½ê¤«¤é²¡¼ýÁÜº÷Îá¾õ¤ò¼õ¤±¤Æ¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤Î½»µï¤ä¼ÖÎ¾¤Ê¤É¤òÁÜº÷¤·¤¿¤¬¡¢ÂçËã´ØÏ¢ÈÈºá¤Î»ö¼Â¤òµ¿¤¦¤Û¤É¤Î¼ê¤¬¤«¤ê¤ä¾Úµò¤Ê¤É¤¬È¯¸«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤ÎÇ¢¤äÌÓÈ±¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀè·î21Æü¡¢¹ñÎ©²Ê³ØÁÜºº±¡¤ËÀºÌ©´ÕÄê¤ò°ÍÍê¤·¤¿¤¬¡¢ÂçËã¤Ê¤ÉËãÌôÎà¤Î¤¿¤á¤Î±¢ÀÈ¿±þ·ë²Ì¤ò4Æü¡¢¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¥¬¥¤¥ó¤¬¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤ò´µ¤Ã¤Æ¿É¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é°ÖÏ«¤¹¤ë¤¿¤á¡ÖÂçËã¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡×¤È´«¤á¤¿¤À¤±¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤ËÂçËã¤òÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢µÊ±ì¤¹¤ë°Õ¿Þ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÇÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¡¢¥Ñ¥¯¤µ¤ó¤ÎËãÌôÍÆµ¿¤òÎ©¾Ú¤¹¤ë¤À¤±¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¾õ¶·¤äµÒ´ÑÅª¤ÊÊª¾Ú¤¬¤Ê¤¯¡¢»ÊË¡½èÍý¤¬ÉÔ²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¡¢·ùµ¿¤Ê¤·½èÊ¬¤ò²¼¤·¤ÆÁÜºº¤ò½ª·ë¤µ¤»¤¿¡£
(innolife)
¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤É¤Îµ»ö¤òÆÉ¤ó¤Ç¤âÁÜºº¤Ï½ªÎ»¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡£
ÉÔµ¯ÁÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤¬½ª·ë¤È¤¤¤¦¤Ï¤â¤Ã¤È¤â¤À¤±¤É¡Ä
¥¸¥Õ¥Ë¤ÎÍ§¿Í¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Î·ùµ¿¤¬À²¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤«¥â¥ä¥â¥ä¤¹¤ë¡Á
ÁûÆ°¤ÎÄ¥ËÜ¿Í¤Ï²¿¤â¤ªÒë¤á¤Ê¤¯½ªÎ»¡©¡ª
¤³¤Îµ»ö¤Ë