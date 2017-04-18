アネスト岩田・エアコンプレッサーセット！

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エアコンプレッサーセットを納品してきました(・ω・)ノ
アネスト岩田のオイル式コンプレッサーとインパクトレンチや
エアダスター、エアゲージがセットになったエアコンプレッサーセットです。
このセットがあれば機械の簡単なメンテナンスは十分に行うことができます。
エアコンプレッサー本体はオイル式ですので耐久性も十分だと思います。
それでは、林業機械、農業機械のことでお困りでしたら是非、年永農機店へお問い合わせください！
年永農機店
[住所] 鹿児島県霧島市溝辺町有川707-1
[郵便番号] 899-6401
[電話番号] 0995-59-2805
[FAX番号] 0995-59-3391
[地図]
https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%B9%B4%E6%B0%B8%E8%BE%B2%E6%A9%9F%E5%BA%97/@31.84019,130.6823843,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x353efe2f4f6bbf3b:0x61ff9c1c46e8b3fd!8m2!3d31.84019!4d130.684573
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