曰わく、これを教えん（論語）

論語 子路第十三の九





漢文

子適衛、冉有僕、子曰、庶矣哉、

冉有曰、既庶矣、叉何加焉、

曰富之、曰既富矣、叉何加焉、曰教之。





書き下し文

子、衛(えい)に適(ゆ)く。冉有(ぜんゆう)僕(ぼく)たり。

子曰わく、庶(おお)きかな。

冉有が曰わく、既(すで)に庶し。又た何をか加えん。

曰わく、これを富まさん。曰わく、既に富めり。

又た何をか加えん。曰わく、これを教えん。





英訳文

When Confucius visited Wei, Ran You drove the carriage.

Confucius said,

“Wei has a large population.”

Ran You asked,

“If it has a large population, what will you do, master?”

Confucius replied,

“I will make the people be wealthy.”

Ran You asked,

“If the people are wealthy, what will you do next?”

Confucius replied, “I will teach them.”





現代語訳

孔子が衛の国を訪れたとき、

冉有(ぜんゆう)が御者を務めていた。

孔子が、

「人口が多いな。」とおっしゃると、

冉有が、

「人口が既に多い国では、先生は何をなさいますか?」

と尋ね、

孔子は、「人々を豊かにするだろう。」と答えられました。

冉有が次に、

「人々が豊かになったら、次は何をなさいますか?」

と尋ねると、

孔子は、 「彼らを教育するだろう。」

と答えられました。

(参照・・・・ちょんまげ英語日誌)





「衣食足りて礼節を知る」 – 管子

「倉廩満ちて礼節を知り、衣食足りて栄辱を知る。」

確かに豊かでないと礼節などと言ってられないのかもしれない。





しかしこの「豊」は「金」ではなく「心」の方がより重要だと思う。

トランプ大統領・・・わかるかなぁ?・・・・わからないだろうなぁ!イエィ!!









2017年10月21日

昨日はヨーガ教室だった。

来月から2年目になる。

昼の教室には10数名が登録しているが、出席者は10名程度である。

その内男性は私一人だ。





先月から教室でブームになっていることがある。





















































朝から見苦しい写真をお見せして申し訳ない。

ヨーガの先生が体験して調子がいいからと、

生徒全員に ”しかんリング” を配布してくれたのだ。

冷え性、不眠症、腰痛等の関節痛の改善に効果があるという。





私も腰痛、肩こりに悩みがあるので、一日中試している。

足が暖かくなったなど、既に効果が出ている人もいるが、

残念ながらまだ具体的な効能は感じていない。





ヨーガの次の日の朝の便通が良いのは実感している。

10年ほど前に88kgから72kgにダイエット成功してから、

便秘症になりずっと薬に頼っていた。

2、3年前にヨーグルト(LB81)300CCを、

朝晩飲むようになってから薬は飲まなくても大丈夫になっている。

それでも、快〇とまでは言えないが、ヨーガの次の朝だけは快〇なのだ。

それなら毎日ヨーガをしたらよいのだけれど・・・怠け者だから・・・・!

週1日でも続けて行くつもりで、3か月分の受講料を支払った。

ヨーガとエッセイ、それぞれが9720円(税込み)である。