まだまだ現役！ANTHEMの「ENGRAVED」

日本のヘヴィ・メタル・バンド、アンセムが3年ぶりとなる NEW アルバム『 ENGRAVED 』をリリースしました。

今作は森川之雄 (Vo) さんが復帰してから第2弾アルバムとなります。 僕は前任の坂本英三 (Vo) さんの歌声も好きでしたが、森川さんも結構、いいヴォーカリストだと思いますよ。



01 The Artery Song 02 Far Away 03 Keep Your Spirit Alive 04 Linkage 05 Midnight Growl 06 Reactive Desire 07 Sacred Trace 08 Paint Myself 09 Frozen Fate 10 Don’t Break Away 11 Engraved



アンセムの音楽は直球型というか、ストレートに胸に刺さるメタルなんですよね〜

森川(Vo)さんの歌い方も、なんかそんな感じがします。

あと、今まではリーダーの柴田直人(B)さんが曲作りの主導権を握っていたんですけど、もちろん今作でもそれは変わらないんですが、今回は清水(G)さんが5曲も手がけているんですよ。

多分、清水さんがここまで曲作りをしたのは、なかったと思います。

清水さんの手がけた曲は、やはりギタリストというべきか、ギターのサウンドが前面に出てるんですよね。

トーンもメタルですから少しの歪みはありますけど、全体的にクリーンっぽいサウンドに仕上がってますね。

僕はこういうサウンドは結構好きですよ!

ギター・ソロなんか聴くとそれがよくわかると思います。

「Sacred Trace」はインストゥルメンタル・ナンバーですから、この曲を聴いてみるといいかもしれません。

今回の新作はどれもエネルギッシュに満ちた会心の一作かもしれません!

デビューから30年以上経つアンセムですが、彼らはまだまだ現役バリバリですね!