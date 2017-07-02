Î¥´ßÎ® ÉÍ¤«¤é²­¤Ø Ï¢¤ìµî¤ë¤Ë ÏÆ¤Ø±Ë¤²¤Ð ½¦¤¨¤ëÌ¿¡¦¡¦¡£ ÆüËÜ¹ñÌ±¤Î¿ôÀé¿Í°Ê¾å¤ò´û¤Ë´Æ¶Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥·¥Ê

|
¡Ú ½øÎó²½º¹ÊÌÀ¤ò¡¢ ¸ß¤¤¤ËÀ®¤·¹ç¤¦»ö¤¬¡¢
¤½¤Î¼Ò²ñ¤Î°ìÈÌ¤Î¼ç¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¤è¤ê¡¢ Åö¤¿¤êÁ°¤Ê¼Ò²ñ¤é¤Ë¤¢¤ë¿Í¡¹¤Ï¡¢
¥·¥ÊÄ«Á¯¤é¤Î¡¢ È¿¼Ò²ñÅª¤Ê¡¢ ¼ô¶µ·¿¤Î¡¢ ÉôÂ²ÎÑÍý°÷¤Ç¤¢¤ë»ö¤òÄÌÎã¤È¤·¤ÆÍè¤Æ¤¢¤ë¡¢ °ìÈÌ¤Î¼Ô¤é¤ä¡¢ ¤½¤ÎÂåÉ½°÷¤é¤Î°ìÈÌ¤Û¤É¤Ë¤Ï¡¢ ¶ËÃ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤È¤â¡¢
¼«¤é¤Î¼Ò²ñ¤ÎÆâ³°¤Î¿Í¡¹¤Ø¡¢ ¤è¤ê¡¢ Åö¤¿¤êÁ°¤Ë¡¢ ÁÇ¤Ç¡¢ ½øÎó²½º¹ÊÌÀ¤òÀ®¤·¤Æ¡¢ ¤½¤ì¤ò²¡¤·ÉÕ¤±¤Ë³Ý¤«¤ë¡¢½¬¤¤À¤Ê¹Ô°Ù¤é¤òÀ®¤¹»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢
Åì¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ä¡¢ Æî¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡¢ ÌÓ°÷ ¥±¥¤¥ó ¤é¤¬¡¢ ÆÃ¤Ë¡¢ °ãÏÂ´¶¤Ê¤É¤ò³Ð¤¨µ¯¤³¤¹»ö¤â¡¢
Ìµ¤·¤Ë¡¢ ¶ËÅö¤¿¤êÁ°¤Ê»ö¤òÀ®¤¹´¶¤¸¿´ÃÏ¤òÀ®¤·¤Æ¡¢
¼«¤é¤ÎÂ¦¤Î¼Ô¤é¤È¤Ï¡¢ °Û¤Ê¤ë¿Í¼ï¤Î¿Í¡¹¤Ê¤É¤ÎÂ°À¤é¤ä¡¢ ¤½¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ ¼«¤é¤ÎÂ¦¤Î¼Ô¤é¤¬¡¢
ÙÔÂ¤¤·¤Æ¤¢¤ëÂ°À¤éÅù¤ò¡¢ ¼«¤é¤ÎÉ½¸½¤¹¤ë¾ì¤Ë¡¢
¤Ä¤¯¤ê½Ð¤·¤Æ´Ñ¤»¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢
¼«Ê¬¤é¤ÎÂ¦¤È¡¢ ¼«Ê¬¤é¤¬¡¢ º¹ÊÌ¤¹¤ë°¸Àè¤Ë¤·¤Æ¡¢¤è¤¤¡¢ ¼«Ê¬¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¦¤È¤ò¡¢ ¤³¤È¤µ¤é¤Ë¡¢ ¼¨¤·¡¢ Ê¬¤±¤ë¡¢ ÅÙ¹ç¤¤¤òÀ®¤·¤Æ¤â¡¢¤¢¤ë¡£
¤è¤ê¡¢ ¸ß¤¤¤Ë¡¢ ½øÎó²½º¹ÊÌÀ¤òÀ®¤·¹ç¤¤¡¢
¸ß¤¤¤ò¡¢ ¼«¤é¤Î¿ÈÆâ°÷¤éÅù¤Î¡¢ Ãç´Ö¤é¤ÎÊ¡Íø¤é¤Ê¤É¤Î¡¢ Íø±×À¤Ê¤ê¡¢ Íø¸¢À¤Ê¤ê¤òÁý¤¹¡¢ Â¤·¤Ë¤¹¤Ù¤¡¢ Æ»¶ñ¤È¤â¡¢ Å¨¤È¤â¡¢ À®¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢
¤½¤Î¼Ò²ñÀ¸³è¤é¤òÀ®¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤ëÅÙ¹ç¤¤¤¬¡¢
Í¾·×¤Ë¡¢ ¤¢¤ì¤Ð¡¢ ¤¢¤ëÄø¤Ë¡¢
¤è¤ê¡¢ ¼«¤é¤Î¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ¤Ø¤Î½êÂ°À¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤¬¡¢ ¾®¤µ¤¯¡¢
¤è¤ê¡¢ ¼«¤é¤Î¿È¶á¤Ê¼Ò²ñ¤«¤é¡¢ Î¥¤ì¤Æ¤¢¤ë¡¢
¼Ò²ñ¤é¤Î¿Í¡¹¤ØÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢
¤½¤ì¤é¤ä¡¢ ¤½¤ì¤é¤Î²¿Èà¤«¤ÎÂ°À¤é¤Ë¡¢
¤½¤ì¤é¤ò¥Í¥¿¤Ë¤·¤ÆÙÔÂ¤¤¹¤ë²¿Èà¤é¤ò¡¢
¼«¤é¤Î¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ Å¨¤È¤â¡¢ Æ»¶ñ¤È¤â¡¢
À®¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡¢ ÉôÂ²¤ä½¡ÇÉ¤Ê¤É¤Î°Û¤Ê¤ë¡¢ Áê¼ê¤Î¼Ô¤é¤È¤Î¡¢ ¶¦ÄÌ¤ÎÉ¸Åª¤Ë»ÅÎ©¤Æ¹ç¤¦»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤â¡¢
¼«¤é¤ÎÂ¦¤ÎÀªÎÏÀ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÂç¤¤¯¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡¢
»Ö¸þÀ¤ò¡¢ ¤½¤ÎÀº¿ÀÀ¤é¤Î°ìÈÌ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
À®¤·¡¢ Áý¤¹¡¢ ÅÙ¹ç¤¤¤ò¿¼¤á¤ë»ö¤Ë¤Ê¤ë¡¢ ¤Î¤Ç¡¢
¤è¤ê¡¢ ¤½¤¦¤·¤¿¼Ò²ñ¤é¤òÀ®¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤ë¼Ô¤é¤Î°ìÈÌ¤Ï¡¢
½¸¹ç¼Ì¿¿¤òÀ®¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¡¢ ½¸ÃÄ¤Ç¤Î¡¢ ¹ÔÆ°¤é¤Ê¤É¤òÀ®¤¹¾ì¹ç¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¤½¤ì¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¼Ô¤é¤ÎÂ¦¤Ë¤Ï¡¢ Ìµ¤¤¡¢
¼Ò²ñ¤é¤Î¿Í¡¹¤Ê¤É¤ò°¸µï ¡¦ ÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡¢
½øÎó²½º¹ÊÌÀ¤òÀ®¤¹¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤Î¡¢
µ¬ÄêÀ¤¬¤¢¤ê¡¢ ÅÙ¹ç¤¤¤¬¤¢¤ë¡¢
Å¨ÂÐÀ¤òÀ®¤·¤Æ´Ñ¤»¤ë¡¢ ÉÔºî°Ù·¿¤ä¡¢ ºî°Ù·¿¤Î¡¢
¹Ô°Ù¤é¡¢¤ò¡¢ ¤è¤ê¡¢ Åö¤¿¤êÁ°¤Ê´¶³Ð¤Ç¡¢
¼«¤é¤ÎÂ¦¤Î¼Ô¤é¤Î·ëÂ«À¤Ê¤É¤ò¡¢ ¤è¤ê¡¢
¶¯¤á¤ë¡¢ °ÕÌ£¹ç¤¤¤Ê¤É¤ò¤âÂÓ¤Ó¤µ¤»¤Ä¤Ä¡¢
¤è¤ê¡¢ ¼«Á³¤Ë¡¢ À®¤·¹ç¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤°×¤¤¡¢
²ÄÇ½Åª¤ÊÅÙ¹ç¤¤¤ò¡¢ ¤½¤ì¤À¤±¡¢ Í¾·×¤Ë¡¢ À®¤·¤Æ¤â¡¢ ¤¢¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿¡¢ È¿¼Ò²ñÅª¤ÊÉôÂ²¼Ò²ñÀ¤Ê¤É¤¬¡¢
¤è¤ê¡¢ À®¤·¹ç¤ï¤ì¤Æ¤Ï¡¢ ¤¤¤Ê¤¤¡¢ ÅÙ¹ç¤¤¤¬¡¢
¿Ó¤À¤·¤¯¤¢¤ë¡¢ ÆüËÜ¹ñÌ±¤¿¤Á¤Î°ìÈÌ¤ÎÀº¿ÀÀ¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢
Á´¤¯¡¢ ¼«Â¾¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ °ÕÌ£¤âÌµ¤¯¡¢
Í¾·×¤Ê¡¢ ´í³²À¤òÀ®¤¹»ö¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡¢
ÌÓ°÷¤é¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¡¢ ¤½¤¦¤·¤¿¡¢ Å¨ÂÐÀ¤Ê¤É¤ò¡¢ ¼¨¤·¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ ´Ñ¤»¹ç¤¦¹Ô°Ù¤é¡¢ ¤Î¡¢
¼«Á³¤ËÍ¯¤½Ð¤¹¡¢ º¬¸µ¤Ë¤Ï¡¢
Æ±¤¸¼Ò²ñ¤Ëºß¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ ³¬µé¤Ê¤ê¡¢
³¬ÁØ¤Ê¤ê¡¢ ¤ä¡¢ ½¡ÇÉ¤Ë¡¢ ¿Í¼ï¤Ê¤É¤Î¡¢
°Û¤Ê¤ë¼ç¤éÆ±»Î¤Ç¡¢ ¤è¤ê¡¢¿ÈÆâÀ¤ÎÅÙ¹ç¤Î¹â¤¤¡¢
¼«ÇÉ°÷¤é¤ÎÂ¤·¤Ë¤¹¤ë¤Ù¤¯¡¢ ¸ß¤¤¤ò¡¢ ¤À¤Þ¤·¤Æ¤Ç¤â¡¢ ¤½¤ÎÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÍøÍÑ¤·¡¢
¤½¤¦¤¹¤ëÅÙ¹ç¤¤¤ò¡¢ ¤è¤ê¡¢ ¹â¤¯¤·¤Æ¡¢ À®¤¹»ö¤ò¡¢
¼«ÇÉ°÷¤é¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÎÑÍýÀ¤Î»ö¤ä¡¢
¼«ÇÉ°÷¤é¤Î°ìÈÌ¤ÈÁ´ÂÎ¤È¤òÌÜÅªÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡¢
ÎÑÍýÀ¤ÎµÁÌ³¤Ê»ö¤È¤·¤Æ¤â¡¢ ¤¢¤ê¡¢
¤½¤ì¤¬¤æ¤¨¤Ë¤â¡¢ Å¨ÂÐÀ¤òÀ®¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¡¢
ºß¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤¢¤ë¡¢ ¿Í¡¹¤Î¡¢
¤½¤Î¡¢ÉáÃÊ¤Î¼Ò²ñÀ¸³è¤é¤Î¡¢ ºß¤ê¤è¤¦¤é¤È¡¢
¤½¤ì¤é¤¬À®¤·¹ç¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ë¡¢ µ¬ÄêÀ¤é¤Ë¤è¤ë¡¢
ºß¤êÆÀ¤è¤¦¤é¡¢ ¤È¤¬¡¢ ºß¤êÆÀ¤Æ¤¢¤ë¡£
ÆüËÜ¹ñÌ±¤¿¤Á¤Î°ìÄê¿ô°Ê¾å¤¬¡¢
¼«¤é¤Î¼Ò²ñ¤ò¸ÉÎ©²½¤µ¤»¤Æ¡¢ ¤è¤ê¡¢
¤½¤¦¤·¤¿¡¢ È¿¼Ò²ñÅª¤Ê¡¢ ÉôÂ²¼Ò²ñÀ¤òÀ®¤·¤Æ¤¢¤ë¼Ò²ñ¤é¤Î¼Ô¤é¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
¤è¤ê¡¢ ¼«¤é¤ò¡¢ ¶¦ÄÌ¤ÎÉ¸Åª¤Ë»ÅÎ©¤Æ¹ç¤¤¤µ¤»°×¤¯¤¹¤ë¡¢ ²ÄÇ½Åª¤ÊÅÙ¹ç¤¤¤ò¹â¤á¤ë¡¢ ¤È¤¤¤¦»ö¤ò¤»¤º¤Ë¡¢
¤è¤ê¡¢ À¤³¦Ãæ¤Ç¡¢ Ê¿ÏÂ¤Ê¼Ò²ñ¾õ¶·¤é¤òÀ®¤¹»ö¤é¤ò¸å²¡¤·¤·¡¢
¤½¤¦¤¹¤Ù¤¯¤â¤¢¤ë¿Í¡¹¤¬¡¢ ¤è¤ê¡¢ ¤½¤¦¤·ÆÀ°×¤¤¡¢
¾õ¶·¤é¤òÀ®¤¹»ö¤Ø¤âÆÃ²½¤·¤Æ¡¢
»ý¤ÁÁ°¤Î¡¢ Æ»¤ÎÀº¿ÀÀ¤é¤òÈ¯´ø¤·ÆÀ¤ëÅÙ¹ç¤òÁý¤·¤Æ¤æ¤¯¤è¤¦¤Ë¤â¤¹¤ë»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
ÆüËÜ¹ñÌ±¤¿¤Á¤Î°ìÈÌ¤Ø¤Î¡¢ ³¤³°¤Î¡¢ ¤è¤ê¡¢
È¿¼Ò²ñÅª¤Ê¡¢ ÉôÂ²¼Ò²ñ°÷¤È¤·¤Æ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÀ®¤·¤Æ¤¢¤ë¼Ô¤é¤«¤é¤Î¡¢ Í¾·×¤Ê¡¢ ¥ê¥¹¥¯¤é¡¢¤È¡¢ ¼Â³²¤é¤È¤ò¡¢ ¤è¤ê¡¢ Ì¤Á³¤Ë¤â¡¢ ¾¯¤Ê¤¯¤·ÆÀ¤Æ¤æ¤¯¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë»ö¤«¤é¤â¡¢ ½õ¤±¤òÆÀ¤Æ¡¢
ÆüËÜ¹ñÌ±¤¿¤Á¤Ï¡¢ ¤è¤êÁá¤¯¤Ë¡¢
ÆüËÜ¹ñÌ±¤¿¤Á¤ÎÂ¸µ¤ÎÃÏ²¼¤Ø¡¢ ÈòÆñ·ÐÏ©¤é¤È¡¢
¤è¤ê¡¢ ²÷Å¬¤Ë½»¤á¤ë¡¢ ÈòÆñ½ê¤é¤È¤ò¡¢ ºî¤ê³È¤²¤Æ¤æ¤¯¡¢ ¸ø¶¦»ö¶È¤é¤òÀ®¤¹»ö¤Ë¤è¤ê¡¢
ÆüËÜ¤Î¡¢ ºâÌ³¾Ê¤ÎÌò¿Í¤é¤È¡¢ Í¿ÌîÅÞ¤Î¡¢
¼ç¤ÊÀ¯¼£²È¤é¤È¤¬¡¢
±ÑÊÆ¤Î¡¢ ¥«¥ÍÂß¤·¤é¤Î¼çÄ¥¤¹¤ë¡¢ ·è¤·¤Æ¡¢
ÆüËÜ¹ñÌ±¤¿¤ÁÅù¤Î¡¢ À¤³¦Ãæ¤Î¼Ò²ñ¤é¤Î³Æ¡¹¤Î¼ç¸¢¼Ô¤¿¤Á¤Î°ìÈÌ¤Î°Ù¤Ë¤Ï¡¢ º¹¤·°ú¤¤Ç¤Ï¡¢À®¤é¤Ê¤¤¡¢
µ¬ÄêÀ¤Î¡¢ »ö¤é¤ò¡¢ ¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢
¼«¤é¤â¡¢ ¥ª¥¦¥àÊÖ¤·¤Ë¤·¤Æ¡¢ ¼çÄ¥¤·¡¢
¼Â¹Ô¤â¤¹¤ë»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢
ÆüËÜ¤ÎÃæ±ûÀ¯ÉÜ¤Ç¤¢¤ë¡¢ ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¡¢
ºâÀ¯¤Ë¤ª¤±¤ë¡¢ ¶Û½Ì ¡¢ ¤ò¡¢ ·«¤êÊÖ¤·¡¢
À®¤·¤ÆÍè¤Æ¤¢¤ë»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢
ÆüËÜ¹ñÌ±¤¿¤Á¤Ø¡¢ ²¡¤·ÉÕ¤±Â³¤±¤ÆÍè¤Æ¤¢¤ë¡¢
¥Ç¥Õ¥ìÉÔ¶·À ¡¢ ¤ò¡¢ ²ò¾Ã¤·µî¤Ã¤Æ¤æ¤¯¡¢ ¤È¶¦¤Ë¡¢
ÆüËÜ¹ñÌ±¤¿¤Á¤ÎËÉ±ÒÀ¤ÎÅÙ¹ç¤¤¤òÈôÌöÅª¤Ë¤â¹â¤á¤Æ¤æ¤¯¤Ù¤¡¢ Î©¾ì¤Ë¤â¡¢ ¤¢¤ë ¡Û ¡£
¡ù Í¯¤¿å¤Î Âù¤ê¤ËÂ³¤¯ »³ÄÅÇÈ
Ìµ¤¤¡¢¿å¤É¤â¤¬ Í¯¤¯¤â¡¢Àè¿¨¤ì¡¦¡¦¡£
¡þ Ï¢¤ìµî¤ë¤Ë ÉÍ¤«¤é²¤Ø Î¥´ßÎ®
ÏÆ¤Ø±Ë¤²¤Ð ¤Ò¤í¤¨¤ëÌ¿¡¦¡¦¡£
¡ù ¿å¤Ë±ö ÅüÊ¬¤âÍ×¤ë Ç®¼ÍÉÂ
ËÉ¤°Íê¤ê¤Ê Ç®¤òµî¤ëÉ÷¡¦¡¦¡£
¡ù https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170605-00000047-asahi-soci
¡þ ¿¥ÅÄ¿®Ä¹»á ¡Ê £±£µ£³£´ ¡Á £¸£² Ç¯ ¡Ë
¤¬³«¤¤¤¿¡¢ Ãã²ñ¤òµÏ¿¤·¤¿Ãã²ñµ¤¬¡¢
¿·¤¿¤Ë¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
Æ»¶ñ¤é¤Î¼è¤ê¹ç¤ï¤»¤è¤¦¤ä¡¢ ÎÁÍý¤Î¸¥Î©¤â¡¢
µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Ä´ºº¤·¤¿¡¢ ¸ÅÅÄ¿¥ÉôÈþ½Ñ´Û ¡Ê µþÅÔ»Ô ¡Ë ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¿®Ä¹»á¤ÎÃã²ñµ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢
£±£¹£³£µÇ¯°ÊÍè¤Ç¡¢ £¸£²Ç¯¤Ö¤ê¡¢ ¤È¤¤¤¦¡£
¹ÅçÈÍ»Î¤À¤Ã¤¿¡¢ »°¹¥²È¤ËÅÁ¤ï¤ëµÏ¿¤Ç¡¢
µÜ²¼¸¼ÇÆ ¡Ê ¤Ï¤ë¤Þ¤µ ¡Ë ¡¦Æ±´Û´ÛÄ¹¤¬¡¢
¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢ Æþ¼ê¤·¤¿½ñ¾õ¤Ê¤É¤ÎÃæ¤«¤é¡¢È¯¸«¡£
ºæ¤Î¹ë¾¦¤Î¡¢ Å·²¦»û²°¤Î¼ç¿Í¤Ç¡¢
ÀéÍøµÙ»á¤ä¡¢ º£°æ½¡µ× ¡Ê ¤½¤¦¤¤å¤¦ ¡Ë »á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ Ãã¤ÎÅò¤ÎÅ·²¼»°½¡¾¢ ¡¢ ¤È¡¢ ¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡¢
ÄÅÅÄ½¡µÚ ¡Ê ¤½¤¦¤®¤å¤¦ ¡Ë »á¤¬µ¤·¤¿¡¢ ¤È¡¢
¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö ÄÅÅÄ½¡µÚ¸æ²ñÀÊÉÕ ¡Ê ¤ª¤ó¤«¤¤¤»¤¤Ä¤± ¡× ¡¢
¤È¡¢ Âê¤µ¤ì¡¢¼´Áõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
Æ±´Û¤Ï¡¢ É®À×¤Ê¤É¤«¤é¡¢ ¿¿É® ¡¢ ¤È¡¢ ¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
£±£µ£·£´Ç¯ ¡¢ ¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢ Å·Àµ£²Ç¯¡¢¤Î¡¢
£±£µ·î£²Æü¤ÎÆüÉÕ¤È¡¢
¡Ö ±÷¡¡¸æÅÂÍÍ¡Ê ¡á ¿®Ä¹ ¤É¤ó ¡Ë ¸æ²ñ ¡× ¡¢
¤Î¡¢ µ½Ò¤¬¤¢¤ê¡¢
¾ì½ê¤Ï¡¢ µ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢
Åö»þ¤Î¿®Ä¹»á¤ÎÆ°ÀÅ¤«¤é¡¢ µþ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡¢
¤È¡¢ ¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£
µþ¤ÎÃã¤ÎÅò¼Ô ¥æ¥µ ¤Î¡¢ ÉÔ½»°ÃÇßÀã
¡Ê ¤Õ¤¸¤å¤¦¤¢¤ó¤Ð¤¤¤»¤Ä ¡Ë »á¤¬¡¢ ÅÀÁ°¤·¡¢
½¡µÚ»á¤Î½ÇÉã¤ä¡¢ µþ¤ÎÍÎÏÄ®½°¤é¤ò¡¢ µÒ¤Ë¤·¤¿¤é¤·¤¤¡£
¥¤¥«¤ä¡¢ ¤«¤Þ¤Ü¤³¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ ¡¢
¡Ö ñ² ¡Ê ¤¢¤ó ¡Ë ¤Ä¤±¡¢ Ëð ¡Ê ¤Þ¤¹ ¡× ¡¢
¤È¤¤¤¦¡¢ ÎÁÍý¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡÷ ¥¢¥¨¥Î¥¹¥· ¤Ï¡¢ ¥¢¥æ¥Î¥¹¥·¡¢ ¤Ç¡¢
¤ª¤½¤é¤¯¡¢ °¾¤Î½Ïò¿ ¥Ê¥ì¥º¥· ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¤È¡£
¡÷ £±£µ£·£´Ç¯¤À¤È¡¢ ¤Þ¤À¡¢ ËÜµòÃÏ¤Ï¡¢
´ôÉì¾ë¤Î»þ¤À¤Í ¡£
¶â²Ú»³¤ÎÏ¼ ¥Õ¥â¥È ¤Î´Û¤Ç¡¢ ¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¡¢
ÈþÌ£¤·¤¤ÎÁÍý¤é¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡£
¡÷ »¦¤·¹ç¤¤¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢
¼ñÌ£¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¿¤Ê¤ó¤Æ¡¢ ¿Æ¤·¤ß¤¬Í¯¤¯¤Í¡£
¡÷ ¤¿¤À¤ÎÍ·¤Ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¾ ¡£
°ÂÇÜ³Õ²¼¤¬¡¢ ·ÐÃÄÏ¢°÷¤é¤È¡¢¥´¥ë¥Õ¤ä¤ë¤Î¤ÈÆ±¤¸¡£
¡÷ ¸ø¼°¤Ê½ñ¾õ¤Ç¤â¡¢ ¥«¥¿¥«¥Ê¤ä¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¡¢
¸½Âå¤è¤ê¡¢ Â¿ÍÑ¤¹¤ë¤· ¡¢
Æñ¤·¤¤´Á»ú¡¢¥Ñ¥Ã¤È»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤»ú¤Ï¡¢
Ê¿µ¤¤Ç¡¢ ¤Ò¤é¤¬¤Ê¤òÅö¤Æ¤¿¤ê¡¢
Æ±²»¤ÎÅö¤Æ»ú¤ò»È¤¦¡£
¸åÀ¤¤Î¸¦µæ²È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ Ìñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢
¿ÍÌ¾¤Ø¤ÎÉ½µ¤Î¡¢ ¤¤¤¤²Ã¸º¤µ ¡£
Åö¤Æ»ú¤Ê¤ó¤«¡¢ ²þÌ¾¤·¤¿¤ó¤«¡¢ ÊÌ¿Í¤Ê¤Î¤«¤¬¡¢
Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë ¡£
¡ù ¤ªÃã¤ò°û¤àºÝ¤Ë»È¤¦¡¢ ¡Ö Åò°û¤ß ¡× ¡£
ÆüËÜ¤ÎÅò°û¤ß¤Ï¡¢ ¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ê¤¤·Á¾õ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢
Ç®¤µ¤ÎÍ¾¤ê¡¢ »ý¤Ä¤Î¤Ë¶ìÏ«¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤â¡¢
¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¤â¡¢ ÆüËÜ¤Ë»÷¤¿·Á¾õ¤ÎÅò°û¤ß¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢
½îÌ±¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ ¼è¤Ã¼ê¡¢¤È¡¢¤Õ¤¿¤¬¤Ä¤¤¤¿·Á¾õ¤ÎÅò°û¤ß¤¬¡¢ °ìÈÌÅª¤Ë»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢
¡Ö ÆüËÜ¤ÎÅò°û¤ß¤Ë¤Ï¡¢ ¤Ê¤¼¡¢ ¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ê¤¤¤Î¤« ¡× ¡¢ ¤ÈÂê¤·¤¿¡¢ ¥³¥é¥à¤¬¡¢
Ãæ¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
£¶·î13Æü¤Ë¡¢ Ãæ¹ñ¤Î¥Ý¡¼¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¤Î¡¢
ÁÜ¸Ñ¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¥³¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢
¡Ö ÆüËÜ¤ÎÅò°û¤ß¤Ë¤Ï¡¢ ¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢
Éð»ÎÆ»Àº¿À¤ÎÃÃÏ£¤Ë¤è¤ê¡¢ ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢
Ç®¤µ¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡© ¼Â¤Ï¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ê¹¤¯¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
ÆüËÜÃã¤ò¡¢ ºÇ¤â¡¢¤ª¤¤¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤ë²¹ÅÙ¤Ï¡¢
60¡î ¡¢ ¤Ç¡¢
¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ®¤µ¤ò´¶¤¸¤ëÄøÅÙ¡£
¤³¤Î²¹ÅÙ¤ò¡¢ ¼ê¤Ç´¶¤¸¼è¤ê¡¢
ºÇÅ¬¤Ê¾õÂÖ¤Ç°û¤à¤¿¤á¤Ë¡¢ ¼è¤Ã¼ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À ¡× ¡¢ ¤È¡¢ ¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢
¡Ö ÆüËÜ¤Î¤ªÃãÊ¸²½¤Ï¡¢ Ãæ¹ñ¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¤¬¡¢
¤ªÃã¤ÎºÏÇÝË¡¤«¤é°û¤ßÊý¤Þ¤Ç¡¢ ¤¹¤Ç¤Ë¡¢
ÆüËÜÆÈ¼«¤Î¿ÜÂÖ ¥¹¥¿¥¤ ¢â ¥¹¥¿¥¤¥ë ¡¢
¤ò³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤ë ¡× ¡¢ ¤È¤·¡¢
¡Ö ÆüËÜ¤Î¤ªÃã¤Ï¡¢ Èæ³ÓÅª¼÷Ì¿¤¬Ã»¤¤¤Î¤¬¡¢
ÆÃÄ§¡£
ÊñÁõ¤ò¶õ¤±¤ë¤È¡¢ Îô²½¤¬»Ï¤Þ¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢
»þ´Ö¤¬·Ð¤Ä¤È¡¢ É÷Ì£¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢ Í§¿Í¤«¤é¡¢
¡Ø ÆüËÜ¤Î¤ªÃã¤ò»î¤·¤¿¤¬¡¢ °¤¯¤Ê¤¤¡£
·¯¤ÎÊ¬¤â¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¤è ¡Ù ¡¢ ¤È¡¢ ¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢ ·è¤·¤Æ¡¢ ´üÂÔ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ ¡× ¡¢
¤È ¡¢ ¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
Record china¡¡ÇÛ¿®Æü»þ¡§2017Ç¯6·î15Æü
http://www.recordchina.co.jp/b181109-s0-c60.html
¡÷ Ãæ¹ñ¤Î¤â¡¢ ¸µ¡¹¡¢ ¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤¸¤ã¤ó ¡£
Ê¸³×¤Ç¡¢ ÃãÏÒ¤âÁ´Éô¡¢ ³ä¤Ã¤¿¤Î¤«¡©
¡÷ Ãã¤ò°û¤ó¤Ç¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢ »ÉµÒ¤Ë½±¤ï¤ì¤¿¾ì¹ç
¤Ë¡¢ Åò°û¤ß¤Ê¤é¡¢ ¼ê¤òÎ¥¤»¤Ð¡¢ ¤¹¤°¤Ë¡¢
Åá¤ò°®¤ì¤ë¤±¤É¡¢
¥³¡¼¥Ò¡¼¡¦¥«¥Ã¥×¤ÎÍÍ¤ÊÊª¤À¤È¡¢
¼è¤Ã¼ê¤Ë°ú¤Ã¤«¤±¤¿»Ø¤òÈ´¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ ¥ï¥ó¡¦¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¡¢ ÃÙ¤ì¤ë¡£
¤À¤«¤é¡¢ Éð²È¼Ò²ñ¤ÎÆüËÜ¤Ç¤Ï¡¢
¼è¤Ã¼ê¤Ä¤¤Î¥«¥Ã¥×¤¬¡¢¹¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¤è¡£
¡÷ ¼è¤Ã¼ê¤¬É¬Í×¤Ê¤Û¤É¤ÎÇ®¤µ¤Î¤â¤Î¤Ï¡¢
Á°ÃÊ³¬¤Ç¡¢ °û¤Þ¤Ê¤¤¡£ Îä¤á¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¡£
µÕ¤Ë¡¢ ¼è¤Ã¼ê¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ ¤«¤¨¤Ã¤Æ¡¢
Ç®¤µ¤¬Ê¬¤«¤é¤º¡¢ °û¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¡¢ ¥ê¥¹¥¯¤Ï¡¢
¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆüËÜ¿Í¤Ï¡¢ °ìÈÌÅª¤Ë¡¢ ´ï¤Ë¡¢ ¹©·ÝÈþ½ÑÉÊ¤È¤·¤Æ¤ÎÅÁÅýÈþ¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢ ¼è¤Ã¼ê¤ÎÍøÊØÀ ¡ã ÅÁÅýÈþ ¡£
¡ù À¾Â¦¤¬¡¢ ÃÏÃæ³¤¤ÎÅì´ß¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¢¤ë¡¢
¥·¥ê¥¢ ¡¢ ¤Î¡¢ ¤½¤ÎËÌ¤ËÎÙ ¥È¥Ê¥ê ¤·¤Æ¤¢¤ë¡¢
¥¢¥Ê¥È¥ê¥¢È¾Åç¤òÀê¤á¤Æ¤¢¤ë¡¢ ¥È¥ë¥³ ¡¢ ¤Ç¤Î·ï¤ò´Ñ¤Æ¤Î¡¢ ÏÀÊÛ¤é ;
¡÷ ³¤³°¤Ë¤Ï¡¢ ÆüËÜ¤È°ã¤Ã¤Æ¡¢
Ï³ÅÅ¼×ÃÇ´ï¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦ÊØÍø¤Ê¤â¤Î¤Ï¡¢ ¤Û¤Ü¡¢
Ìµ¤¤¡¢ ¤«¤é¤Ê¡£
ÅÅ°µ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢ ÊÑ°µ´ï¤Î£²¼¡²óÏ©¤Ë¡¢
¥¢¡¼¥¹¤ò·Ò¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢
Ï³ÅÅ¼×ÃÇ´ï¤Ç¤Ï¡¢ ´¶ÅÅ¤ÎÂÐºö¤¬½ÐÍè¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£
¿ÍÂÎ¤Ø¤ÎÊÝ¸î¤ËÂÐ¤¹¤ëÊ¸²½¤Î°ã¤¤¤Ã¤ÆÅÛ¤À¡£
2017Ç¯ 6·î27Æü 22:15 ¡£
¡÷ ÆüËÜ¤Ç¤â¡¢ ¤Á¤ç¤Ã¤È¸Å¤¤²È²°¤À¤È¡¢
Ï³ÅÅ¼×ÃÇ´ï¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤¤¤È¤«¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤¢¤ë¤·¤Ê¤¡¡£
¤·¤«¤·¡¢ »ÜÀß¤ÎÏ³ÅÅ¤È¤«¡¢ ²ÈÄíÍÑ¤è¤ê¡¢
ÂçÊ¬¡¢ ÅÅ°µ¤¬¹â¤¤²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡£ ¶²¤í¤·¤¤¡£
¡÷ ¤½¤ÎÊØÍø¤Ê¤â¤ó¤ò³°¤·¤Æ¡¢ ¼¯¼í¤ê¤Î¥È¥é¥Ã¥×¤òºî¤Ã¤¿¤é¡¢ Â¹¤ò»¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¥¸¥¤¤¬¤¤¤¿¤Ê¡£
¡÷ ¤½¤ÎÏÃ¤Ï¡¢ ²æ¡¹¡¢ ÅÅµ¤¹©»ö¶È¼Ô¤Î´Ö¤Ç¤â¡¢
¿ïÊ¬¡¢ ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡¢
²¾¤Ë¡¢ ÅÅ¸»Â¦¤Ë¡¢ Ï³ÅÅ¼×ÃÇ´ï¤¬Í¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢
Àµ¾ï¤ËÊÝ¸î½ÐÍè¤¿¤«¤Ï¡¢ µ¿Ìä¤À¤Ê¡£
ÊÑ°µ´ï ¡¢ ¤Î¡¢ ½ÐÎÏÂ¦¡¢¤È¡¢ ÆþÎÏÂ¦¤Ï¡¢
ÅÅµ¤Åª¤Ë¡¢ Àä±ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢
ÅÅ¸»Â¦¤Î¼×ÃÇ´ï¤Ç¤Ï¡¢
½ÐÎÏÂ¦¤Çµ¯¤¤¿Ï³ÅÅ¤Ï¡¢ ¸¡½Ð¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢
²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¤¢¤Î»ö¸Î ¡Ê »ö·ï ¡Ë ¤Ç¤Ï¡¢
100V ¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¡¢ 400V ¤Î¾º°µÊÑ°µ´ï¤Ø¡¢ °ú¤¹þ¤ó¤Ç
400V ¤Î ÅÅµ¤¤ò¡¢ ÅÅµ¤ºô¤ËÀÜÂ³¤·¤Æ¤¿¡£
¤³¤ì¤Ï¡¢ Ë¡µ¬¤Ë´°Á´¤Ë°ãÈ¿¤·¤Æ¤ë¤·¡¢ÀäÂÐ¡¢
ÀßÃÖ¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤»¦¿ÍÅÅµ¤¹©ºîÊª¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë
>
- Yahoo!¥µ¡¼¥Ó¥¹
>
- Yahoo!¥Ö¥í¥°
>
- Îý½¬ÍÑ