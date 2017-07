蘆構橋事件から、８０年。 敗走千里なままの、シナ。

合法に、 シナに居住して、 交易などの事に当たっていた、 日本人たちへ対して、 本当の、

南京事件などにおいて、 強姦と虐殺とから成る、 犯罪行為らを成した、 シナ人たちによる、

その、 犯罪行為らの存在そのものを、

日本国民たちの一般へ、 知らせない事にして、

隠蔽してまで、 シナ人たちへ、 宥 ナダ め、と、 和 ナゴ やかしを宛 アテ がう、 宥和策、

を、 成し行った事は、



英米などへも宛がわれていた、 シナ人たちからの、 集団的で、 組織的な、 犯罪行為らを、

シナに合法に居住していた、 日本人たちだけに、

集中させ、 連鎖させ、 繰り返させる結果らを招いた。



反社会的な、 儒教型の、 部族倫理員に過ぎない者らを、 その社会の一般の者らとも、 その代表員らの一般とも、 している、

シナ朝鮮らの者らへ対して、



より、 宥め和やかす、 宥和行為らを宛がう事は、

その儒教型の、 部族倫理員らをして、 我彼に、

序列化差別性を成す事を促す、

反社会的な、 部族道徳律である、 価値序列の観念の体系における、 からくり事らを起ち働かしめて、

より、 それらによる、 加害行為らを、

自動的にも、 機械的にも、 自らの側へ、

喚起して、 引き寄せる行為を成す事を意味する。





より、 きちんと、 我彼の歴史事らをも踏まえて、



日本国民たちは、 より早くに、

日本国民たちの足元の地下へ、 自宅からでも、

職場からでも、 買い物を成してある場からでも、

どこかへ行く路上からでも、 より、 直ちに、

歩み降りる事のできる、 避難経路ら、と、

より、 快適に住める、 避難所らとを、 作り拡げてゆく、 公共事業らを成す事により、



日本の、 財務省の役人らと、 与野党の、

主な政治家らとが、 英米の、 ヴェニスの商人型の、 カネ貸しらの主張する事らを、 そのまま、

自らもまた、 オウム返しにして、 主張し、

実行もする事において、



日本政府の財政における、 緊縮 、を、 繰り返し成す事を通して、

日本国民たちへ、 押し付け続けて来てある、

デフレ不況性、を、 解消し去ってゆく、 と共に、



日本国民たちの防衛性の度合いを飛躍的にも高めてゆくべき、 状況にもある 】 。





根途記事+論弁群+;



@ 俺、 中二の時に、 九九の表をみて、

乗法公式4を発見した。



例: 4 ✖ 6 = 24、

5 ✖ 5 = 25 →



差が、 1 、 の、 数値らについて、



( n ➖ 1 ) ( n ➕ 1 ) ➕ 1 = n^2



っていうのを、 発見 。





で、 別に、 一 、 じゃなくても、

成り立つんじゃないかと思って 、



( n ➕ m ) ( n ➖ m ) ➕ m^2 =

n^2

ってのを発見した 。



中三になって、 数学の教科書を見たら、

上の式の、 mを移行した形のが載ってて、

びっくりした。



俺は、 いつも、 乗法公式4を使って、

二乗の計算をしている



例: 17^2 = 20 ✖ 14 ➕ 9 = 289 。



さすがに、 限界があるけど。



98^2 = 100 ✖ 96 ➕ 4 = 9604 、

とか、



100とか、 10とか、 20とかに近い数の二乗なら、 まだ、 いけるけど 。



63^2 = 60 ✖ 66 ➕ 9 = 3969

ってやるより、 断然に、



63^2 = ( 60 ➕ 3 ) ^2

= 3600 ➕ 360 ➕ 9 = 3969

ってした方が、 簡単 。



二乗は、場合によって、乗法公式を使い分けてる。



十の位が、 同じで、 一の位の和が、 10の数は 、



b ➕ c = 10 、 として 、



( 10a ➕ b ) ( 10a ➕ c )

= 100a^2 ➕ 10a ( b ➕ c ) ➕ bc

= 100a^2 ➕ 100a ➕ bc

= 100a ( a ➕ 1 ) ➕ bc 、

として、 計算できる。



また、 11 、 をかけるときは、

その数を、 一段をずらして、 足すことで、

計算できる 。

例: 43 ✖ 11 = 430 ➕ 43 = 473





@ 中学校の頃に、

2^2 ➖ 1^2 = 2 ➕ 1 = 3 、

というのが、 成り立つのを知って、



500^2 ➖ 499^2 = 500 ➕ 499 = 999



、 みたいなのを、 すぐ答え得た覚えがある。

なつかしいなぁ…

2017年 7月15日 21:37 。





@ ( n ➕ 1 ) ^2 ➖ n^2

= n^2 ➕ 2n ➕ 1 ➖ n^2

= 2n ➕ 1

= ( n ➕ 1 ) ➕ n 。



なるほどな。





☆ ブログ 東亜備忘録 ;



【 北京 ≒ 藤本欣也 記者 】 ;



日中戦争の発端となった、 1937年の、

『 盧溝橋事件 』 から、 80年を迎えた、

7月7日、に、

北京市の郊外の、 盧溝橋の近くにある、

中国人民抗日戦争記念館で、記念式典が行われた。





中国共産党の最高指導部メンバーで、

序列が、 5位の、 劉雲山・政治局常務委員が、

演説し、

「 習近平同志 ( 国家主席 ) を核心とする、

党中央の周囲に団結して、

偉大な抗戦精神を発揚し、

中華民族の偉大な復興、 という、

中国の夢を実現しなければならない 」 、

などと述べた。



◇ 盧溝橋事件80年、台湾でも、 抗議活動 ; 日本人への“脅迫”で、 市議に警告も ;



【 台北 ≒ 田中靖人 記者 】 ;



盧溝橋事件から、 80年の7日、に、

日本の、 対台湾窓口機関の、

日本台湾交流協会の台北事務所

( 大使館に相当 ) の前で、

中台統一派らによる、 抗議活動が行われた。





事務所の前には、 統一派の政治団体の、

「 中華統一促進党 」 の構成員らの、

約 90人が集まり、 中台双方の旗を掲げ、

「 安倍 ( 晋三 ) 総理は、 謝れ 」 、

などと叫んだ。



同団体に所属し、 南部・台南市で、

4月に、 日本人技師の、 八田與一氏へ宛た銅像を損壊するなどして、 起訴された、 元の、

台北市議の、 李承竜被告も参加。



日本人を脅迫するような発言をし、

警察から、 警告を受けた。



☆ 中国人の31歳の女が、

東京の行政書士の事務所に雇われた、 と、

うそをついて、 在留期間の更新の申請を行い、

不正に許可を得た、 として、



手続きを行った行政書士とともに、

警視庁に、 逮捕されました。



ことしの1月に、 こうしたケースが、罰せられるようになってから、 全国で、 初めての適用だ、

ということです。



逮捕されたのは、 中国人の飲食店従業員の、

崔玲容疑者 ( 31 ) 、 と、

東京・豊島区の行政書士の、 池上顕司容疑者

( 58 ) 、 です。



警視庁によりますと、

崔容疑者は、 在留期間を更新する際に、

池上容疑者の事務所で、雇われた、と、

うそをついて、 申請し、 ことしの3月に、

不正に許可を得た、 として、 手続きを行った、

池上容疑者とともに、 出入国管理法への、

違反の疑いが、 持たれています。



これまでの調べで、 崔容疑者は、

事務所に勤務しておらず、 八王子市内の、

飲食店で、 働いていた、 ということです。





外国人への在留資格をめぐっては、

入国管理局に申請する際に、 うその内容で、

申請するケースが、 相次ぎ、

不法就労の温床になっている、 として、

法律が改正され、

ことしの1月に、 こうしたケースは、 罰せられるようになりました。



警視庁によりますと、

全国で、 初めての適用だ、 ということです。



警視庁によりますと、 崔容疑者は、

容疑を認め、 池上容疑者は、

「 書類を作ったことは間違いないが、

崔容疑者に頼まれた 」 、 などと供述し、

容疑を、 一部を否認している。



★「敗走千里」 ; 陳登元著、別院一郎訳 ;



戦後に、 GHQ

( 日本を占領した、 連合国軍の、 最高司令官総司令部 ) の手で、 封印された、

幻の戦争文学が、 完全復刊した。



著者は、 10代の半ばに、 日本へ留学し、

大学の卒業を、翌年に控えた、 昭和12年

≒ 1937年 、に、

本国に一時帰国したところを、

中国軍に、 強制徴募され、 前線に送られた。





酸鼻を極める戦場を体験、 重傷を負って、

戦線を離脱、 上海の病院を退院する直前に、

脱出し、 本稿を書き上げた。



その原稿を日本の恩師へ送り、恩師が訳者となる形で、 出版した。



兵士が、 赤裸々に描いた戦争の実態らは、

幹部らの腐敗や、 兵士たちの略奪ぶりを記録し、 南京大虐殺、 という、 虚妄を暴く、 カギを握る。





圧巻は、 なだれを打って退却する中国兵たちを迎え撃つ、 「 督戦隊 」 の存在だ。



日本軍に追われて、 逃げ戻ってくる友軍に、

容赦のない一斉射撃を浴びせ見る間に、

死体の山を築く。



射撃によって、 退却の勢いを止め、

再び、 日本軍へと向かわせようとするが、

退却の流れは、 止まらず、 うずたかい死体の山が生まれるばかり。

主人公は、 死体の山の下にもぐって、 助かろうとする…。



南京の郊外にできた死体の山は、どうやってできたのかを示唆する、 凄惨な場面だ。





ほかに、 正規軍が、 軍服の下に、 便衣

( 民間服 ) を用意し、

いつでも、 一般市民に変装できるようにしていた

≒ 国際法においては、 裁判を無しで、

便衣兵は、 その発見された場で、 処刑しても、 善い事に成っている由 ヨシ 、 ことや、

シナ人らの将兵らよる、 略奪・暴行が、

日常化していた様らも、 描かれている。



南京大虐殺 、 という、 虚妄を暴く、

迫真の史料 、と、 いってよい。



「敗走千里」ハート出版・1800円+税 。





SCから。

結局は、 【 シナ朝鮮人らは 、

身内部族の異なり合う、 全ての者ら、を、

自らの福利らを成す側への、 道具な敵として、

相対 アイタイ し合ってある、 部族倫理的な規定性らを成し合って来てあるがために 】 、



自分たちで、 殺し合って来ている。



歴史から、 その事実らを抹殺するために、

作り出された虚構らの一つが、 『 南京大虐殺 』 。



大東亜共栄圏の亡霊っていうと、

アホなフィクションと思われるかもしれないけど、実際に、 こうして、 第二次大戦の影響は、

残ってるわけです。



GHQ 、が、 封印したあとも、 今まで、

隠されたまま、 『 南京大虐殺 』、 が、

GHQ 、が、 封印したあとも、 今まで、隠されたまま、 『 南京大虐殺 』、 が、語られ続けてきたわけだから。