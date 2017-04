隣に座っている自分より一回りくらい年を取っていそうなおじさんが、 中学生〜高1くらいの英語の問題集を解いていた。 向学心が素晴らしいなと思ってしまった。 チラッと見えた限りでは易しそうな問題ばかりだったので、 時間潰しにはいいのかもと思ったが、 その人は結構真面目にやっていたっぽいな。 何事も基礎から力を付けていくことはいいことだ。 It's very important to repeat fundamental training as much as possible. Don’t make a fool of it. 今日はこいつを心に刻んでおこう。 昨日、仕事帰りに「GET WILD '89」を聴きながら電車に乗っていると、