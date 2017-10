Four Nines フォーナインズ S-665T シリーズ新製品



幅広く掛けていただけるベーシックラインの



メタルフレームです。シンプルなスタイルの中でも



フレームバランスを整え、フォーナインズらしい



掛け味を生みます。



ここちよさと、すっきりとした佇まいを



より多くの方にお届けするため



ベーシックラインの幅を広げました。



スクエアの「S-665T」、オーバルの「S-666T」



フォックスの「S-667」と、3型で展開します





Four Nines フォーナインズ S-665T サイズ54



天地幅33mm



http://livedoor.blogimg.jp/naka3898/imgs/4/7/47c32e48.jpg





Four Nines フォーナインズ S-666T サイズ51



天地幅34mm



http://livedoor.blogimg.jp/naka3898/imgs/0/c/0c492974.jpg





Four Nines フォーナインズ S-667T サイズ50



天地幅32mm



http://livedoor.blogimg.jp/naka3898/imgs/b/4/b45453e1.jpg





〜 盛岡南インターからメガネのファミリーズへの道順 〜



盛岡南インターを降り、盛岡方面へ向かう。



左に吉野家を過ぎ、4号線を左折する。



左側にボーリング場(ビッグハウス)を過ぎY字路を右に向かう。



南大橋を過ぎ、四つ目の信号(ベル・オーブ)交差点を左折する。



旧中三を通過後、旧岩手銀行前の交差点を左折する。



三井のリパークの時間貸しの駐車場が有りますのでそちらに



駐車して来られても駐車券出ます、三井のリパーク駐車場からだと



メガネのファミリーズまで20秒位です



左手にみずほ銀行を過ぎ、 交差点を通過後肴町商店街駐車所がございます



こちらも駐車券御座います、酒卸駐車場からだと、



メガネのファミリーズまで2分位です



アーケードに入って入り口付近、旨いとんかつあけど(旧マクドナルド)すぐ近くです



ミッシェルパン屋さんと、マルトク靴店の真ん中です



その他肴町商店街指定駐車で有れば、駐車券を差し上げております



MORIO-Jも現金でお買い上げのお客様に限り



当店では100円で1ポイント差し上げています。



メールアドレス meganenofamiriz@sa6.gyao.ne .jp



