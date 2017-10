１．アブドルラフマン・パシャの反乱

1 アブドルラフマン・パシャの反乱( 1806 年)

一九世紀初頭を起点として今日に至るまで数々のクルド反乱が起こったが、その基本的な構図は、クルド人たちの居住地域クルディスタンの周辺国がその地域の支配権を求めて介入し、先住民であるクルド人たちがいつも争奪戦のただなかに置かれたというものである。ただし、「オスマン朝の下で起こったクルド反乱は、今日、限られた資料からしか理解するしかない」。そして「……(その諸反乱の)共通点は、そのほとんどが部族のリーダーたちによって開始され、実行されたこと」(●[1])にある。

一八〇六年、ババン候国で一九世紀最初の大規模なクルド反乱が起きた。場所は現在の北イラクの主要都市のひとつ、スレイマニエを中心とする一帯。反乱を率いたのはババンザーデ・アブドルラフマン・パシャ(Babanzade Abdurrahman Paşa)である。

ババン候国は、オスマン朝が最盛期を謳歌した一六世紀、時のスルタン、スレイマン一世(スレイマン大帝)が南クルディスタン(現在の北イラク)を併合して以降、その支配の下に置かれていた。候国、君候国、あるいは首長国、公国と表記してもいいかもしれないが、ここでは候国としておく。トルコ語では「Emirlik」、英語では「Principality」と表記される。

ババンは、古くからの南クルディスタンの有力侯国の一つで、シェフレゾル(Şehrezor)とその周辺(スレイマニエの北部一帯の肥沃な農業地帯)を支配していた侯国である。ババン候国は、一七世紀を通じて、オスマン朝の力を利用して、時にはペルシャの王朝の力を利用して、その領土を拡大していった。つまり、一六世紀(1639年「カスリ・シーリーン条約」によって)オスマン朝の支配下に入ったといっても、一八世紀にあってなお、ペルシャがこの地域の政治に大きな影響力を持っていた。こうした環境にあって、ババン一族自身は“建設者”としての役割を果たした。数々のメドレセ(イスラム法院)を作り、今でも南クルディスタンの文化の中心である都市スレイマニエを建設したのは、このババン一族である。

さて、「アブドルラフマン・パシャに反乱」とは、どのような反乱だったのか? その解説は、資料によって、微妙に異なる。

「スレイマニエ知事であったババン部族のイブラヒム・パシャ(İbrahim Paşa)が死んだ際、オスマン朝政府は、同じ部族のハリット・パシャ(Halit Paşa)をスレイマニエ知事に任命した。イブラヒム・パシャの甥であるアブドルラフマン・パシャはこの決定を妬み、“権益がおかされた”として、一八〇六年、反乱を起こした」(●[2])

「ババンザーデ・アブドルラフマン・パシャは、独立を求めて、バグダッド知事との戦争を開始した」「ババン部族のマハムト・パシャ(Mahmut Paşa)の息子であるアブルラフマン・パシャは一七八八年にババン候国(Baban Emirliği)の長となり、何度もオスマン朝支配に対して反旗を翻してきた。しかし、ハリット・パシャがバグダッド知事と手を結んだ結果、アブドルラフマン・パシャが望んだ結果を得ることが出来ず、敗北した」(●[3])

前者は、この反乱を、スレイマニエの知事職をめぐる有力クルド部族であるババン一族内の争いと見ている。後者は、ババン一族の長がオスマン朝支配からの離脱、独立を目指して、オスマン朝(から派遣されているバグダッド知事)に戦いを挑んだが、一族内でオスマン朝側につくものが現れたために……という見方である。

別の資料では、次のように説明している。

「スレイマニエの建設者であるイブラヒム・パシャ・ベベが死んだ時、オスマン朝は、ババン一族の力を恐れ、ライバルのクルド部族の一員、ハリット・パシャを君候につけようとした。イブラヒム・パシャの甥にあたるアブドルラフマン・パシャは侮辱された。彼は、コイサンジャクのトルコ人知事を殺し、ハリト・パシャを打ち破った。三年間、彼はオスマン軍および、ババン一族との敵対関係からオスマン軍に与したクルド部族に対する攻撃を率いたが、結局は、敗北し、一八〇八年の終わりにはイランに避難した」(●[4])

ここでは、オスマン朝が介入したのは、知事職をめぐってではなく、ババン侯国の長の地位をめぐる問題となっている。アブドルラフマン・パシャがオスマン朝と敵対クルド部族と戦った期間を三年間、最終的にイランへ避難となっている。さらに別の資料では、

「ババンの領地は歴史的に時にイラン王朝、時にオスマン朝との戦いの中にあった。M・エミン・ゼキは、一七八八年にババン候国の長となったアブドルラフマン・パシャは賢く、進歩的な考えの持ち主で、強い民族意識を持っており、独立のために戦ったとしている。アブドルラフマン・パシャは最初、バグダッド知事との戦闘でオスマン朝部隊を破り、その影響力を拡大した。しかし、その後、兄弟のハリット・パシャがオスマン朝と手を結んだ結果、敗北した」(●[5])

細かな事実関係にはいくつかの違いがあるものの、これは、明確に、オスマン朝支配に対する民族解放の独立戦争だったとする見方である。





