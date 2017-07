今日の二番煎(船)じ



2013年に撮影しておりましたので4年振りの撮影「萬吉丸」



前回はスクラップ荷役中の撮影でしたが、今回は航行中が撮れました。



オレンジファンネルのワンポイントアクセントが効いてますね。



IMO number 8738055



Name of the ship MANYOSHI MARU



Type of ship GENERAL CARGO



MMSI 431000451



Gross tonnage 499 tons



DWT 1800 tons



Year of build 2008



Builder MURAKAMI SHIPBUILDING - SANMU, JAPAN



Flag JAPAN



Home port ETAJIMA



Manager & owner OKII KAIUN - ETAJIMA, JAPAN



2017/07/24 扇島