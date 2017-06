30日のA~D評価です

1R 6 6 エンドレスブルー C 2R 3 3 コスモオレオ C 5R 6 6 エムザックサンダー C 6R 8 10 ステラポラーレ B 8R 8 11 マーブルフレンテ C 9R 6 6 ナイキフェイム B 10R 4 4 ロジテール A 11R 7 7 メイショウメリリー 見学