|
È¬Ó¡±¨¡Ê¤ä¤¿¤¬¤é¤¹¡Ë¤Ï»°ËÜÂ¤Î¥«¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡ª ¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡Ä¡Ä
¹âÀéÊæ¤ÎµÜ¤Ë¤¤¤¿¥¤¥ï¥ì¥Ó¥³¤Ï¡¢Å·²¼¤ò¼£¤á¤ëºÇÎÉ¤ÎÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÅìÀ¬¤ò»×¤¤Î©¤Ä¡£·»¤È¤È¤â¤ËÅì¤ÎÃÏ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Î¹Ï©¤Ï·è¤·¤ÆÊ¿²º¤Ê¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¡£¡Ø¸Å»öµ¡Ù¡ØÆüËÜ½ñµª¡Ù¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿¡É¿ÀÉðÅìÀ¬¡ÉÅÁ¾µ¤Ï»Ë¼Â¤Ê¤Î¤«¡©¡¡ ¿ÀÏÃ¤È»Ë¼Â¤òÃµµá¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤½¤Î¼ÂÁü¤ËÇ÷¤ë¡£
¡ÖÈ¬Ó¡±¨¡×¤È¤Ï»°ËÜÂ¤Î¥«¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿Í¤À¤Ã¤¿!?¡¡
¡¡ÅìÀ¬¤ò¤¹¤ë¿ÀÉð°ì¹Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÏÂÆþ¤ê¤ÎÆ»¤Ï¤Þ¤À¸±¤·¤¯¡¢·§Ìî¤Î»³Ãæ¤ÇÆ»¤ËÌÂ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤³¤Î¶ì¶¤Î°ì¹Ô¤ò¡¢Å·¾ÈÂç¿À¤Î¤ª¹ð¤²¤ò¼õ¤±¤¿¡ÖÈ¬Ó¡±¨¡Ê¤ä¤¿¤¬¤é¤¹¡Ë¡×¤ÈÆ»¿ÃÌ¿¤¬Æ»°ÆÆâ¤·¤Æ¡¢ÂçÏÂ¤Î±§ÂË¤ËÆþ¤ê¡¢Àü¡Ê¤¦¤«¤Á¡ËÍ¸¡Ê±§ÂË»ÔÅÑÅÄÌî±§²ì»Ô¤¢¤¿¤ê¡Ë¤Ë»ê¤Ã¤¿¡£±§ÂË¤«¤é¡¢Â±½¶¤¿¤Á¤ÎÆ¤È²¤¬¤Þ¤¿»Ï¤Þ¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤Î°ÆÆâ¤â¡¢¹âÁÒ²¼¤ÎÎî·õ¸¥¾å¤â¡¢Å·¾ÈÂç¿À¤Î¤ª¹ð¤²¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤³¤Î¿À°Û¤äÎîÌ´¤¬¤Ê¤¯¤È¤âÏÃ¤ËÆÃÃÊ¤ÎÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢È¬Ó¡±¨¤Ï¿ÀÉð¤ÎÆ±Â²¤Î½Ð¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£±§ÂË¤Ë¤Ï¼°Æâ¼Ò¤ÎÈ¬Ó¡±¨¿À¼Ò¤¬±§ÂË»Ô¿º¸¶¹âÄÍ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤Î»ÒÂ¹¤È¤¤¤¦¼Ô¤¬¸åÀ¤¤Þ¤Çµï¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤ë¤«¤é¡¢È¬Ó¡±¨°ìÂ²¤ÎµïÃÏ¤Î°ì¤Ä¤¬±§ÂË¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖÈ¬Ó¡±¨¡×¤ÏÂÀÍÛ¤Ë¤¤¤ë»°ËÜÂ¤Î±¨¤òÉ½¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏÆ°Êª¤Î¥«¥é¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ÎÌ¾¤¬³û·ò³Ñ¿ÈÌ¿¡Ê¤«¤â¤¿¤±¤Ä¤Î¤ß¤Î¤ß¤³¤È¡Ë¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤Ç¡¢Å·Â¹Â²¤ÎÄ»¥È¡¼¥Æ¥ß¥º¥à¤ÈÂÀÍÛ¿À¿®¶Ä¤Ë´ð¤Å¤¯ÄÌ¾Î¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÊÌÌ¾¤ÏÂ¿¤¯¡¢¾¯É§Ì¾¡Ê¤¹¤¯¤Ê¤Ò¤³¤Ê¡Ë¿À¤È¤«»°Åç¹Âºð¼ª¡Ê¤ß¤·¤Þ¤ß¤¾¤¯¤¤¤ß¤ß¡ËÌ¿¡¢Å·ÆüÏÉ¡Ê¤¢¤á¤Î¤Ò¤ï¤·¡ËÌ¿¤È¤â¤¤¤¦¤¬¡¢ÅìÀ¬Åö»þ¤Î³ºÅö¼Ô¤ÏÀ¸¶Ì·»Æü»Ò¡Ê¤¤¤¯¤¿¤Þ¤¨¤Ò¤³¡ËÌ¿¤Ç¤¢¤ê¡¢³û·ò³Ñ¿ÈÌ¿¤ÎÂ¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡µª°Ë¤Î³ö»³¤«¤éÂçÏÂ¤Î±§ÂË¤Þ¤Ç¤Î¶ñÂÎÅª·ÐÏ©¤Ï¡¢¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤È¡Ø½ñµª¡Ù¤È¤Ç¼ã´³¤ÎºÐ¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¸½¼Â¤ÎÃÏÍý¤Ç¸«¤ë¤È¡Ø¸Å»öµ¡Ù¤Î¤Û¤¦¤¬ÂÅÅö¤Ç¹çÍýÅª¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡µµªÊÔ»¼»þ¤Ë¤Ï¡Ö·§Ìî¡×¤Î³µÇ°¤¬µªÆî¤Î¸½¡¦·§ÌîÃÏÊý¤Ë¤Û¤Ü¸ÇÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¢¤ê¡¢·§ÌîÂç±ª²óÅÁ¾µ¤ÏËÁ¸±ëý¤È¤·¤Æ¤ÏÌÌÇò¤¯¤Æ¤â¡¢ÅìÀ¬Åö»þ¤Î»Ë¼Â¸¶·¿¤Ï¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ýÂè6²ó¤Ï¡¢10·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¹¹¿·Í½Äê¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¿Êõ²ì ¼÷ÃË
ºÇ½ª¹¹¿·:10/19(ÌÚ) 18:00
£Â£Å£Ó£Ô £Ô£É£Í£Å£Ó
¤³¤Îµ»ö¤Ë
>
- À¸³è¤ÈÊ¸²½
>
- Ê¸²½³èÆ°
>
- º×¤ê¤ÈÅÁÅý