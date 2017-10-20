|
È¢º¬¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê²¹Àô¡ÜÍÜÀ¸¿©¡¡°ìÈÕ¤Ç¿´¤â¿ÈÂÎ¤â·Ú¤ä¤«¤Ë
¡ÚÏ¢ºÜ¡Û³Ú¤·¤¤¤Ò¤È¤ê²¹Àô
¡¡²¹Àô¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¸¦µæ²È¤ÎÀÐ°æ¹¨»Ò¤Ç¤¹¡£²¹Àô¡¦¼«Á³´Ä¶¡¦¿©»ö¤Ê¤ÉÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤ÇÈþ¤·¤¯¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥à¡×¤ò¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÇ¯¤Î¤¦¤Á200Æü¤Û¤É¤¬Î¹¡£ÆüËÜ¤äÀ¤³¦¤Î²¹Àô¤òÎ¹¤·¤Æ¼èºà»£±Æ¤·¡¢Î¹¹Ô¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æµ»ö¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤ÊÆü¡¹¤ÎÃæ¡¢¤Ò¤È¤ê²¹Àô¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²¹Àô¡ÜÍÜÀ¸¿©¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¡ª¡¡¼«Á³ºÏÇÝ¤ÎÌîºÚ¤¬Ãæ¿´¤Î¥á¥Ë¥å¡¼
¡¡Í§Ã£¤ä²ÈÂ²¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤¯²¹Àô¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤È¤¨¡¢Ã¯¤È¤â¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¤¢¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢²¹ÀôÎ¹¤òÄü¤á¤Ê¤¤¡ª¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â³Ú¤·¤¤²¹ÀôÎ¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡1²óÌÜ¤Îº£²ó¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¿´¤«¤éµ¤·Ú¤Ë¹Ô¤±¤ë¿Íµ¤¤Î²¹ÀôÃÏ¡¦È¢º¬ÅòËÜ²¹Àô¡£²¹Àô¤ÈÍÜÀ¸¿©¤Î¥À¥Ö¥ë¸ú²Ì¤Ç¿´¤âÂÎ¤â¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç¤¤ë½É¤Ø¸þ¤«¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡È¢º¬ÅòËÜ±Ø¤«¤é¤Ï¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î½ÉÇñ¼ÔÍÑ¾è¤ê¹ç¤¤100±ß¥Ð¥¹¡¦B¥³¡¼¥¹Áá±ÀÄÌ¤ê¤Ë¾è¼Ö¡£¾è¤ë»þ¤Ë±¿Å¾¼ê¤µ¤ó¤Ë½É¤ÎÌ¾Á°¤òÅÁ¤¨¤ë¤È½É¤ÎÁ°¤Ç¹ß¤í¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤ÏÊØÍø¡ª¡×
¡¡½é¤á¤Æ¤Î½É¤Ç¤âÌÂ¤ï¤º¡¢100±ß¤Ç¹Ô¤±¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤ä¡£
¡¡
¡¡³ýÉø¡Ê¤«¤ä¤Ö¤¡Ë²°º¬¤Î°ì¸®²È¤¬º£¾¬¡Ê¤³¤è¤¤¡Ë¤Î½É¡ÖÍÜÀ¸´Û¤Ï¤ë¤Î¤Ò¤«¤ê¡×¤Î¸¼´Ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¡Ö¤³¤ó¤Ê½É¤¬È¢º¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Í¡×
¡¡¤Ê¤ó¤À¤«¡¢±ó¤¯¤Þ¤ÇÎ¹¤ò¤·¤Æ¤¤¿µ¤Ê¬¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¬¥é¥¬¥é¡¦¡¦¡¦¡£¥¬¥é¥¹¤ÎÈâ¤ò³«¤±¤ÆÃæ¤ØÆþ¤ë¤ÈÀÎ¤Î¤«¤Þ¤É¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤ªÃã¼¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¸Å¤¤¤±¤ì¤É¥Ô¥«¥Ô¥«¤ËËá¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö±ü¤Ë¤Ï¥Ó¥ª¥È¡¼¥×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£6·î¤Ë¤Ï·Ö¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤È¡¢Åò¼é¤ê¤ÎÊÆ»³¤µ¤ó¡£¼«²ÈÀ½¤Î¤·¤ç¤¦¤¬Åò¤ò¤â¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¨¤Ã¡©¡ªÈ¢º¬¤ËÌµÇÀÌô¼«Á³ºÏÇÝ¤ÎÌîºÚ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈª¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡¡¡Ö¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤Ë¸Å¤¯¤«¤é½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¼«Ê¬¤ÎÈª¤ÇÌîºÚ¤È¤«ºî¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤¦¤Á¤â¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤«¤é°ú¤·Ñ¤¤¤ÀÈª¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÌµÇÀÌô¼«Á³ºÏÇÝ¤ÎÌîºÚ¤ä¥Ï¡¼¥Ö¤òºî¤Ã¤Æ½É¤Ç¤â½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡
¡¡¤³¤Î½É¤Ï¤«¤Ä¤ÆÃÄÂÎ¤ä±ã²ñ¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦²¹ÀôÎ¹´Û¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤·¤Æ¸½ºß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î½É¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¤Ï¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¾®Ìö¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ôÇ¯Á°¤«¤é¡Ö¸½ÂåÅò¼£¡×¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¤Õ¤é¤ê¤È¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤äÂÎ¤ò²¹Àô¤È¿©»ö¤Ç¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤ë½É¤ò¾ï¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¸½ÂåÅò¼£¤¬¤Ç¤¤ë½É¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡ÈÈ¢º¬¡É¤Ë¤â½ÐÍè¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡¡Éô²°¤Ï3¼ïÎà¡£¤³¤Î¤ª½É¤Ï¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ¡×½ÉÇñ¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï3¤Ä¤Î¥¿¥¤¥×¤ÎÉô²°¤Ç¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ2¿©ÉÕ¤ÍÜÀ¸¥×¥é¥ó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Ï¡Ö¤ª¤Ò¤È¤êÉô²°¡×¡£¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥¹¥Ã¥¥ê¤·¤¿¤ªÉô²°¤Ë¥»¥ß¥À¥Ö¥ë¤Î¥Ù¥Ã¥É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¢Wi-Fi´°È÷¤Î¥Ç¥¹¥¯¡¢¥Æ¥é¥¹¤Ë¤â´ù¤È°Ø»Ò¡£
¡¡
¡¡Â¾¤Ë¡¢A¥¿¥¤¥×ÏÂ¼¼10¾ö¡Ê1¡Á3¿Í¡Ë¤ÏÊ¸¹ëµ¤Ê¬¤Ç¾®Àâ¤Ê¤É½ñ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¡£B¥¿¥¤¥×ÏÂÍÎ¼¼¥Ä¥¤¥ó¡Ê1¡Á4¿Í¡Ë¤Ï¥Ä¥¤¥ó¥Ù¥Ã¥É¤ÈÏÂ¼¼¡¢Éô²°¤Ë¤Ï¡È²æ¤¬²È¤è¤ê¤âÎ©ÇÉ¤Ê¡ÉËÜ³ÊÅª½ñºØ¥Ç¥¹¥¯¤¬´°È÷¡£¤³¤Î½É¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï»Å»ö¤Î»ñÎÁ¤È¥Ñ¥½¥³¥ó¤òÊú¤¨¤Æ¿ôÆü¤³¤â¤Ã¤Æ¼¹É®¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¡Ö»Å»öÊú¤¨Åò¼£¡×¤Ø½Ð¤«¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡¤µ¤¢¡¢°ìÂ©¤Ä¤¤¤¿¤é¡¢Íá°á¤ËÃåÂØ¤¨¤Æ²¹Àô¤Ç¤¹¡£ÂçÍá¾ì¤ÏÆó¤Ä¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆüÉÕ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ÈÃË½÷Æþ¤ìÂØ¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢1Çñ¤ÇÎ¾Êý³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£Àô¼Á¤Ï¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¡¦¥«¥ë¥·¥¦¥à¡Ý±ö²½Êª¡¦Î²»À±öÀô¡¢pH8.2¼å¥¢¥ë¥«¥êÀ¡£È©¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È½á¤ï¤»¤Æ¡¢ÂÎ¤ò²¹¤á¡¢Åò¾å¤¬¤ê¸å¤â¤Ý¤«¤Ý¤«¤·¤Ã¤È¤ê¤¬»ýÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¸»Àô²¹ÅÙ¤Ï54.2¡î¡£Ç®¤¤¸»Àô¤òÅòÁ¥¤Î±ü¤Î²¼¤«¤éÃí¤®Æþ¤ì¡¢»ÅÀÚ¤ê¤òÀß¤±¤ÆÅòÎÌ¤òÄ´À°¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢±ü¤ÏÇ®¤á¡¢¼êÁ°¤Ï¤Ì¤ë¤á¤È¡¢¹¥¤ß¤ÎÅò²¹¤ÇÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤³¤ÎÅò»È¤¤¤Ïµ»¤¢¤ê¤À¤ï¡Á¡×
¡¡²¹Àô¹¥¤¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢»×¤ï¤º¥Ë¥ä¥ê¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Æó¤Ä¡£¤Ò¤È¤Ä¤ÏÅò¸ý¤òÀß¤±¤Æ¾å¤«¤éÃí¤®Æþ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅòÁ¥¤Î²¼¤ÎÊý¤«¤éÞí¡¹¡Ê¤È¤¦¤È¤¦¡Ë¤È¸»Àô¤òÃí¤®Æþ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¡£¸»Àô¤¬¶õµ¤¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅòÁ¥¤ËÃí¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ê¤ªÅò¤Î¾õÂÖ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¤½¤·¤Æ²¹ÅÙ¤¬°ã¤¦ÅòÁ¥¤¬¤¢¤ë¤³¤È¡£¤Ì¤ë¤á¤Î²¹Àô¤Ï¡¢¤Ü¡¼¤Ã¤È¤Î¤ó¤Ó¤êÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤·¡¢Éû¸ò´¶¿À·Ð¤òÍ¥°Ì¤Ë¤·¤Æ¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£Ç®¤á¤Î²¹Àô¤Ï¸ò´¶¿À·Ð¤ò»É·ã¤·¤Æ¥¹¥Ã¥¥ê¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Þ¤¹¡£¤Ì¤ëÅò¤ÈÇ®Åò¤ò¸ò¸ß¤ËÆþ¤ì¤Ð·ì¹Ô¤¬Â¥¿Ê¤µ¤ì¤ÆÈèÏ«²óÉü¤ò¸å²¡¤·¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤ä¤ë¤Ê¡Á¡×
¡¡¤¤¤¤²¹Àô¤Ç¤´µ¡·ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢1³¬¤Î±ü¤Ë¤¢¤ëÆÉ½ñ¼¼¤Ø¡£
¡¡¡ÖÁ´Éô¤Î°Ø»Ò¤¬Áë¤ò¸þ¤¤¤ÆÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¤Ò¤È¤ê²¹Àô¤ò³Ú¤·¤à¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÇÛÃÖ¡£100±ß¤òÆþ¤ì¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤äÍµ¡¹ÈÃã¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥»¥ë¥Õ¥³¡¼¥Ê¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢¿©¤äÎ¹¤ÎËÜ¤¬ÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¡£µ¤»ý¤Á¤Î¤¤¤¤Í¥¤·¤¤²»³Ú¤¬ÀÅ¤«¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤¤Ä¹µï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡
¡¡¿©»ö½è¤Ï³ýÉø¡Ê¤«¤ä¤Ö¤¡Ë¤Î¸¼´Ø¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ë´¤²°º¬¤Î°ì¸®²È¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤«¡¢µ¤Ê¬¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤´¶¤¸¡×
¡¡¿©»ö½è¤Ï¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤ÎÂ¾¤Ë¡¢Âç¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ÎÀÊ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê²¹Àô¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÇÛÎ¸¡£¤É¤ÎÀÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¤¢¤Þ¤êÂ¾¤Î¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤é¤º¡¢¤«¤È¤¤¤Ã¤Æ¼ä¤·¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤´¶¤¸¤Îµ÷Î¥´¶¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¿©»ö¤ÏÁÇºà¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤¬¤È¤Æ¤â¶ãÌ£¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤¬ÌÀ³Î¡£¤½¤·¤Æ¤É¤ì¤â¡¢¤È¤Ó¤¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¤³¤È¤Ë´¶·ã¤·¤Þ¤¹¡£Í¼¿©¤Ï¿ÈÂÎ¤òµÙ¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÍÜÀ¸¿©¡£ÌîºÚ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¤ª¤«¤º¤Ë¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤ó¡£Íµ¡ÌµÇÀÌôºÏÇÝ¤ÎÇÀ²È¤ä½É¤ÎÈª¤Ç¤½¤ÎÆü¤Ë¼ý³Ï¤·¤¿ÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤¿ÎÁÍý¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÌ£¤ï¤¤¿¼¤¯¤ÆÂçËþÂ¡£
¡¡¡Ö¤³¤ì¤ÏÍÜÀ¸¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢¥«¥é¥À¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¿©¤À¤ï¡×
¡¡
¡¡ÎÁÍý¤Ï3Æü¤´¤È¤ÎÆüÂØ¤ï¤ê¥á¥Ë¥å¡¼¡£¤ï¤¿¤·¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ï¡ÖÈª¤Î¤´¤Á¤½¤¦¥µ¥é¥À¡×¡£¼«²ÈÀ½Æ¦Æý¥½¡¼¥¹¤¬¤³¤ì¤Þ¤¿ÀäÉÊ¡£¾®ÅÄ¸¶¡¦É÷´ÖÆ¦ÉåÅ¹¤ÎÆ¦Æý¤È¥´¥Þ¤Çºî¤ë³ê¤é¤«¤Ê¥½¡¼¥¹¤¬ÌîºÚ¤¿¤Á¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤½¤¦¡£¡¡ÍÜÀ¸¿©¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Ó¡¼¥ë¤äÃÏ¼ò¡¢¼«²ÈÀ½²Ì¼Â¼ò¤Ê¤É¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤´°Â¿´¤ò¡£»Å¾å¤²¤Î´¶Æ°¤Ï¸¼ÊÆ¡£¡Ö¹â°æ¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÎÌµÇÀÌô¼«Á³ºÏÇÝ¤Î¤ªÊÆ¡×¤Ï¾®ÅÄ¸¶»ºÌµÇÀÌôºÏÇÝ¤Î¥¥Ì¥Ò¥«¥ê¤È¤¤¤¦ÉÊ¼ï¡£¤Õ¤Ã¤¯¤é¤Ä¤ä¤Ä¤ä¤Ë¿æ¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¸¼ÊÆ¤´¤Ï¤ó¤Ï¡¢¥Ï¥ß¥Ï¥ß¤È¤«¤ß¤·¤á¤ë¤´¤È¤Ë¤ªÊÆ¤Î´Å¤ß¤¬¤¸¤ï¤Ã¤È¹¤¬¤ê¹¬¤»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¡¢º£Æü¤«¤é´èÄ¥¤ì¤½¤¦¡×
¡¡²¹Àô¡ÜÍÜÀ¸¿©¤Ç¤¹¤Ã¤«¤ê¥ê¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¡¢¿´¤âÂÎ¤â·Ú¤ä¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Ò¤È¤ê²¹Àô¤Ç¤¹¡£
¡¡
¡ÊÊ¸¡¦¼Ì¿¿ ²¹Àô¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¸¦µæ²È¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È ÀÐ°æ¹¨»Ò ¡¿ Ä«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Ö¡õTRAVEL¡×¡Ë
Ä«Æü¿·Ê¹¼Ò
ºÇ½ª¹¹¿·:10/19(ÌÚ) 20:04
Ä«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë
¤³¤Îµ»ö¤Ë
>
- ¼ñÌ£¤È¥¹¥Ý¡¼¥Ä
>
- ¥ì¥¸¥ã¡¼
>
- Î¹¹Ô