あなたは年齢より若く見られる？ 老けて見られる？

Q.実際の年齢通りに見られますか?

若く見られる 59.3%

年相応に見られる 22%

老けて見られる 18.7%

(回答数:241票)



このアンケートは、TOKYO FMの番組「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」のサイト内「日本全国サラリーマン実態調査」にて、2017年10月13日(金)〜10月18日(水)の期間に行われました。「NISSAN あ、安部礼司 - BEYOND THE AVERAGE - 」とは、ごくごく普通であくまで平均的な46歳のサラリーマン安部礼司がトレンドの荒波に揉まれる姿と、それでも前向きに生きる姿を描いたラジオドラマです。



◆「若く見られる」と答えた人のコメント

明らかに年下の人にタメ語で話されたときにどう対応するか悩みます。

(anriさん 女性 31歳 東京都)



馬鹿は若く見られるって言いますからねぇ!?(笑)。

(FP-SSさん 男性 53歳 静岡県)



特に何かをしているわけではないのですが、肌が年の割にキレイだと思います。若い頃から化粧を身だしなみ程度しかしないからでしょうか。ガングロより前の世代でしたしね。

(めしあがれさん 女性 41歳 山形県)



髪の毛がそれなりに残っていますので、年より若く見られることが多いです。ただ最近、めっきり白髪が増えているのでそれももう限界かしら?

(伊勢崎のぶんたまさん 男性 50歳 群馬県)



白髪染めをしているので、年齢よりも10歳くらい若く見られます。配達先で明らかに自分より若者に、生意気な口のきき方をされるとムッとします。

(わすけさん 男性 45歳 東京都)



プライベートでよく言われます。でも、自分なりに大人の服装をしているのに、学生と間違われると、複雑な気分になります。

(ハロー・グッバイ男さん 男性 26歳 福井県)





◆「年相応に見られる」と答えた人のコメント

新入社員の頃は老けて見られていて、飲み会に行くと「課長」と呼ばれていました。50歳を過ぎたころから、ようやく年相応に見られるようになりました。

(つばさ2号さん 男性 56歳 神奈川県)



頭は薄くなってますが、声が高く若く聞こえるみたいで、ちょうどいい具合に、年相応に見られますねぇ……。

(ペレストロイカさん 男性 46歳 鳥取県)





◆「老けて見られる」と答えた人のコメント

向かい合って話す相手の視線が、いつもわたしのおでこに……。「どこまでが額なんだろう?」って、境目を探しているのでしょうか? 考えすぎ?

(あっちゃんさん 男性 53歳 岐阜県)



白髪がひどくて、実年齢よりも7〜8歳高く見られます、白髪がなければ年相応に見られるんですけどね〜。かと言って染めるのも、まめに染めないととすぐ目立つし、店でするとお金がかかるし……おかげで最近は丸坊主にしています。

(せんさん 男性 43歳 秋田県)



若作りが返って老けて見えるのかな(汗)。

(りんさん 女性 48歳 長野県)



営業の仕事をしていますが、実年齢より10歳ほど上に見られております。先輩と同行して得意先へ訪問すると大概、自分を先輩と勘違いされたりと驚くことが多いですが、職場からは安定感があると定評があります。

(空飛ぶビスケットさん 男性 23歳 北海道)





以上、「若く見られる」と答えた方が約6割という結果になりました。あなたはいかがですか?