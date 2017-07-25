064¡ÔµþÅÔ¡Õ¡Ø½½ºÌ¡ßTANITA CAFE¡ÙÃÎ¤é¤º¤ËÆþ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤¬TANITA¥³¥é¥ÜÅ¹

|
7·î23Æü¤ÎÌë¤ÏµþÅÔµÀ±à²Ö·î¤ÇµÈËÜ¿·´î·à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¸å¤Ë²Ï¸¶Ä®¤Þ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤êÊâ¤¥Ç¥£¥Ê¡¼¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µþÅÔ¥Þ¥ë¥¤¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ë¹Ô¤¯¤Ä¤â¤ê¤¬¾å¤ò¸«¤¿¤é½»Í§ÉÔÆ°»ºµþÅÔ¥Ó¥ë¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¤Ë¡ÖTANITA¡×¤È¡Ú½½ºÌ¡Û¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ø½½ºÌ¡ßTANITA¡Ù¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
·ò¹¯¤Ï¿©¤«¤é¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥«¥Õ¥§¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ª
ËÜÆü¤Ï¡Ö¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¡¢¥µ¥é¥À¡¢ÎäÀ½¥³¡¼¥ó¥¹¡¼¥×¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥¹¡¼¥×¤ÏÎä¤¿¤¤¥¹¡¼¥×¤Ç¤¹¤¬Ì£¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤Æ¤¤¤ÆÈþÌ£¡Á¡Á¡Ê¡æ¢à¡å¡Ë¡Ê¡æ¢à¡å¡Ë
¡Ö¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ò¹¯¤äÈþ¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤ò¹â¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ú½½ºÌ¡ßTANITA CAFE¡Û¡£
·ò¹¯Áí¹ç´ë¶È¤Î¥¿¥Ë¥¿¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥¿¥Ë¥¿¥«¥Õ¥§¡×¤È¡¢¿·Á¯¤ÊÌîºÚ¤ÈÆùÎÁÍý¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¡Ö½½ºÌ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡£ÎÁÍý¿Í¤È±ÉÍÜ»Î¤¬¹Í¤¨¤¿¡¢±ÉÍÜ¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ªÎÁÍý¤Ç¡Ö¿ÈÂÎ¤ËÎÉ¤¤¤³¤È¡¢¿ÈÂÎ¤ËÍ¥¤·¤¤¤ªÎÁÍý¤ò¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
½½ºÌ¡ßTANITA CAFE
µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ²Ï¸¶Ä®ÅìÆþ¿¿Ä®68 ½»Í§ÉÔÆ°»ºµþÅÔ¥Ó¥ë FOOD HALL 7F
https://s.tabelog.com/kyoto/A2601/A260201/26029226/
¤³¤Îµ»ö¤Ë
- >
- À¸³è¤ÈÊ¸²½
- >
- ¥°¥ë¥á¡¢¥É¥ê¥ó¥¯
- >
- °û¿©Å¹
¥³¥á¥ó¥È¡Ê0¡Ë