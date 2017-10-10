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171010 今日のエアーチェック-2

Charlie Parker /　Charlie Parker Story On Dial Vol.2 New York Days
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古い形式のジャズ。でも、“今”の訳の分からないジャズより余程こっちの方がいい。
 
 
 

Charlie Parker /Bird Of Paradise 1947

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