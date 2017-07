¥¨¥ô¥ê¥·¥ó¥°¡¦¥Ï¥Ã¥×¥ó¥º¡¦¥È¥¥¡¼¡¦¥ß¡¼¡Ê¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¡Ë

Dick Shermant - Everything Happens to Me

Dick Sherman(tp) Dick Katz(p) Teddy Kotick(b) Osie Johnson(ds)

Recorded:New York City, December 8, 1955 Album:" Gene Quill / The Tiger Portrait Of A Great Alto Player "(JAZZVILLE '56, VOL.1)

ジーン・クイルのリーダー・アルバムの一曲ですが、ここにはクイルは入っていません。 トランペットのディック・シャーマンという人は’27年生まれでウディ・ハーマンのバンドで長く活躍したようですが僕は知らない人です。 感じはチェト・ベイカーなどと似た幾分哀調を帯びたソロを聴かせる僕の好きなタイプです。

以前書いたこの曲の記事はこちらです。 Chet Baker http://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/50537123.html Duke Jordan http://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/57004725.html Donald Byrd http://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/55822011.html Matt Dennis http://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/57132746.html Paul Desmond http://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/55746006.html Gene Harris http://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/57254002.html Sonny Rollins http://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/57318817.html Teddy Wilson http://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/57657148.html Wynton Marsalis http://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/57717389.html Miles Black https://blogs.yahoo.co.jp/nonkig3/57836777.html