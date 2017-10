¥Þ¥¤¡¦¥Ï¡¼¥È¡¦¥¹¥È¥¥¥Ã¥É¡¦¥¹¥Æ¥£¡¼¥ë¡Ê¥±¥Ë¡¼¡¦¥É¡¼¥Ï¥à¡Ë

Kenny Dorham, My Heart Stood Still

Kenny Dorham (trumpet) J.R. Monterose (tenor sax) Bobby Timmons (piano) Kenny Burrell (guitar) Sam Jones (bass) Arthur Edgehill (drums) Recorded : "Cafe Bohemia", NYC, 3rd set, May 31, 1956 Album : Kenny Dorham - 'Round About Midnight At The Cafe Bohemia, Vol. 2

マイルスの”Dear Old Stockholm”のブリッジのフレーズが突然現れるので、選曲を間違えたかなと思ってしまいますが、そうではありません。 この”カフェ・ボヘミア”では有名な”The Jazz Messengers at The Cafe Bohemia”がありますが、同じクラブでのライブ録音です。 ルディ・ヴァンゲルダーの録音にしてはややメリハリに欠けるような気もしますが、寛いだライブの感じは伝わります。 この曲はロジャースとハートが、二人の女性がロンドンで2台のタクシーに分乘し、レースまがいの追いかけっこをして危うく事故に遭いそうになり「心臓が止まったかと思った」と言った、と言う話からヒントを得て生まれたのだそうです。 この曲を時のプリンス・オブ・ウェールズがとても気に入られ、イギリスで最初にヒットしたのだそうです。 その後ブロードウェイミュージカルに使われて二度目のヒットになったようです。

