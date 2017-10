東方神起を大特集！西武新宿駅前ユニカビジョンにて復帰記念特集

http://news.kstyle.com/m/article.ksn?articleNo=2079997









■東方神起 復帰記念特集 詳細

<放映期間>

10月19日(木)〜10月25日(水) まで

11時/13時/15時/17時/19時から約37分間

※10月24日(火) の17,19時は放映がありません

※時間は、予告なく変更になる場合がございます



<内容>

過去に行われたライブ映像から厳選した8曲のご紹介です



1:B.U.T(BE-AU-TY) / 東方神起 LIVE TOUR 2012 〜TONE〜

2:Honey Funny Bunny / 東方神起 LIVE TOUR 2012 〜TONE〜

3:Rock with U / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜

4:BLINK / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜

5:Catch Me -If you wanna- / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜

6:I Don't Know / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜 FINAL in NISSAN STADIUM

7:Why?[Keep Your Head Down] / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜 FINAL in NISSAN STADIUM

8:Humanoids / 東方神起 LIVE TOUR 2014 TREE

(全曲ノーカットフルバージョンとなります)



ユニカビジョン オフィシャルサイト:







新宿ユニカビジョンで東方神起の復帰記念特集、生中継配信も





https://www.barks.jp/news/?id=1000147795









