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東方神起を大特集！西武新宿駅前ユニカビジョンにて復帰記念特集

東方神起を大特集！西武新宿駅前ユニカビジョンにて復帰記念特集

http://news.kstyle.com/m/article.ksn?articleNo=2079997




■東方神起 復帰記念特集 詳細
＜放映期間＞
10月19日(木)〜10月25日(水) まで
11時／13時／15時／17時／19時から約37分間
※10月24日(火) の17,19時は放映がありません
※時間は、予告なく変更になる場合がございます

＜内容＞
過去に行われたライブ映像から厳選した8曲のご紹介です

1：B.U.T(BE-AU-TY) / 東方神起 LIVE TOUR 2012 〜TONE〜
2：Honey Funny Bunny / 東方神起 LIVE TOUR 2012 〜TONE〜
3：Rock with U / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜
4：BLINK / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜
5：Catch Me -If you wanna- / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜
6：I Don't Know / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜 FINAL in NISSAN STADIUM
7：Why？[Keep Your Head Down] / 東方神起 LIVE TOUR 2013 〜TIME〜 FINAL in NISSAN STADIUM
8：Humanoids / 東方神起 LIVE TOUR 2014 TREE
(全曲ノーカットフルバージョンとなります)

■関連サイト
ユニカビジョン オフィシャルサイト：http://www.yunikavision.jp/



新宿ユニカビジョンで東方神起の復帰記念特集、生中継配信も


https://www.barks.jp/news/?id=1000147795




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