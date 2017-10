¥¢¥Ã¥×¥µ¥¤¥É¥À¥¦¥ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¾ÌÌÌÜ¶Ì¾Æ¤­¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£

ベネチア・ビエンナーレ・アルテ2017 その3







やっと、ジャルディーニ会場に到着です。



前回記したように、ちょっとダサい最新チケット売り場を経て入場したわけですが、唖然としたのは、パンフレットがなかったこと!

いつもは売るほど積まれているパンフレット、なんと一部もない。係員に聞くと、「あ、ないね」と、あっさり…。それで、おしまいでした。

会場内は熟知しているので、会場の地図とかは興味ないのですが、パンフレットには、会場外のパヴィリオン情報やサテライト企画の記載があるし、今回のキュレーターによるテーマ説明文などがあって、やはり入手したいものなので、がっかりだし、情けなく思いました。

会場内では、いつもより多くの人がいるように感じたし、とにかく観光客全般、年々増えているのは確かなので、想定外にはけちゃったのかしら、と諦めましたが、やっぱりそんなことはなく、翌日訪ねたアルセナーレ会場では、山積みでした。

おそらく、定期的に出す係員がさぼっているとかそういう理由だったと思います。こういうところはやっぱりイタリアです…。どう考えても情けない…。



さて、何はともあれ、まずは日本館を目指しました。







おお、行列ができています。

でも、この行列は、パヴィリオンに入る行列ではなくて、パヴィリオン内にある仕掛けに参加するための行列。まずはちゃんとパヴィリオンの見学にゴー!







Turned Upside Down, It's a Forest by Takahiro Iwasaki

Japan Pavilion

(Curator Meruro Washida)



そうそう、こういうのだった。事前にどこかで記事を読みました。アップサイドダウン、ひっくり返してもおんなじ。







まずは、見た目のインパクトがあります。ヴィジュアルの面白さ。そして、日本の伝統建築の繊細さを感じます。あえて白木、というのもいいですね。

そして、細部を見て、あれ?と思います。







破損している…。ここで、はっと気づくわけです。



具体的な意図というのは、今、いただいてきたフライヤーの文を見て、なるほど、と思っているのですが、現場でほとんど説明なしに見るだけでも、明確に伝わる意図がありました。特に、震災を経ている今の日本人には、すぐにカタストロフィ的な損壊であることがピンと来てしまいますね。



作家の岩崎さんは、戦争を知らない世代(1975年生)ですが、広島出身。原爆を境にして、軍の町から平和の象徴となった広島の、180度転換にインスパイアされた作品であるということ。うんうん。



上の模型は、厳島神社が、2014年の台風で損壊した姿をうつしたもの。上部は見えないのですが、損壊前の完璧な姿になっているのでしょう。







タイプの異なる作品がいくつか展示されていますが、これは、ベネチアで購入したアンティークの机に、各種書籍がランダムに並べられているのですが、いくつかの本から、極小クレーンが飛び出ているのがわかるでしょうか。







これは、しおりから作ったという想定のクレーン。ランダムに積まれた本は、建築途上の建物を表していると。それも、書籍は、耐震技術やエネルギー関連の内容のものが選択されているんだそうです。うーん、それは気付かなかったな。そりゃ、意味なく並べるなんてことはないはずだよね。現場では、どうしてもビジュアルにひかれて、形を追ってしまうので、やっぱり解説読まないと、そこまでは、なかなか踏み込めないですね〜。



そういう意味で、これも、危うく忘れるところ。







パヴィリオンのGIAPPONEのEに、無造作に置かれた派手な靴下。なんと靴下からも、下向きににょっきりと、三重の塔が生えていました。



四枚目の写真に写っている穴。これを利用して、建物下のピロティ―から、穴の下にもぐりこんで、下から展示を眺める仕掛けが施されているのですが、その行列(最初に見た行列)に並んでいる最中に、幸い、気付いた次第。







日本やベネチアで集めたシーツやタオルが周りに積まれた穴。下の行列の人の頭が、ここから出てきます。体験型は、可能な限りトライする私のことですから、行列に耐えて、頭を出したのですが、ワクワクする眺めを期待したほどの面白さはなかったです。



友人が、上で写真を撮る!と待機していたのですが、結構高い位置なんで、私程度の慎重だと、背伸びしてやっと目が外に出る程度で、彼女には、見分けがつかなかったそうです。







すぐお隣の韓国館。

Republic of Corea、Counterbalance: The Stone and the Mountain by Cody Choi, Lee Wan



入り口を飾るすっげー派手なネオンも、Venetian Rhapsodyというチョイさんの作品。うーん。ちょっとダサいかも。

テーマは、どうやって韓国という国の歴史を表すか?という問いに対する答えで「石と山」ってことだってあるんだけどさ。







こっちは、リーさんの作品でProper Time。

時計一つ一つに、一つの名前と生年月日、職業と出身地(多国籍)が描かれていて、それぞれ、動く速度やリズムが異なっているというもの。時計一つが一人。落語の「死神」にあるろうそく的な?とか、直球で考えましたが、どうなんだろ。

全体として、あまりピンときませんでした。







日本館の向かい側にあるチェコスロバキア、いや、今は、チェコとスロバキアに分かれてしまっていますが、展示会場としては、いまだに仲良くチェコスロバキア館として、合同です。







Swan Song: Now by Jana Zelibska



これだけなんだけど、これは、かわいかった〜!白鳥が、スワロフスキーのクリスタルをびっしり張ったようなキラキラで、水の映像にゆらゆらして、もうなんかずっといたいよ、みたいな素敵な空間。

でもね、奥の方に、なんか一所懸命表現している女性の映像が映っていて、白鳥はそっち向いてるんだよね〜。そこに、Nowの意図があるのかな。意味として、本来の、白鳥が死ぬ間際に歌うとされている歌って意味だとすると?







いつも立派な構えのフランス館。







でも、まったく面白くなかった〜。フランス館って、面白い時がわずかある以外は、なんか手抜きを感じることが多い。あの国は、近代で止まってるんじゃないか、とまで思う今日この頃。



複数の音楽スタジオがあるだけ。







立派なフライヤーがあって、一応もらったものの、面白くないし、工作にも使えない新聞紙レベルの紙だし、持ち帰りもせず捨ててきちゃったので、何もわからないんだけど、総合パンフレットで見ると、タイトルはStudio Venezia。まんまじゃん。



そういえば、今回の総合キュレーターは、ポンピドゥーセンターの女性館長ではなかったか。それでこれか。もちろん、各国パヴィリオンには、それぞれのキュレーターがいるわけですが、せっかく総合キュレーターが同国人だというのに、盛り上げる気はなさそうな。



でも、今回、音楽というか楽器テーマ、結構目についたのは、なぜだろう?



ちなみに、この界隈にあり、今回大賞受賞のドイツ館は、パフォーミングアートのため、一日一回、午前中に数時間オープンしているだけなので、今回は見ることができませんでした。かなりドロドロした暗い作品のようだったので、もともと興味はないですが、それにしても、一日二時間しかアクセスできないというのも、どうよって感じ。



なかなか先に進めないな〜。

でも、わずかでも資料を見ながら振り返るのは、結構楽しい。





ロマネスクのおと

おなじみのロマネスクは、こちらへどうぞ。





にほんブログ村 美術ブログへ(文字をクリック)

ブログ村美術ブログ



にほんブログ村 海外生活ブログへ(文字をクリック)

ブログ・ランキングに参加してます。よろしかったら、ポチッとお願いします。ブログ村美術ブログ



インスタグラム

最近はまっている写真サイト。ロマネスク写真を徐々にアップしています。