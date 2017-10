商の青銅器（鑑賞）（故宮博物院探訪10）

黄河流域で栄えた夏・殷・周・春秋戦国・漢の時代には様々な青銅製の祭器がつくられ,酒器,食器,楽器として用いられた。形・紋様・用途ともに多種多様であり,それぞれの名称には見たことも無いような漢字が当てられたが,中には鼎・壺・尊などの馴染みのものもある。

殷から時代を下るにつれて,青銅器の形・紋様は力強さを失い,やがて青銅器の形式の多くは陶器や工芸品の中にも残らずに途絶えてしまう。おそらく,青銅器製作技術がとんでもなく高度で難しかったため継承できなかったのではないか,また,青銅器を用いた祭祀と祭祀の元となる信仰が衰退したためだろうか。



日本にも銅鐸と銅剣と銅鏡などの青銅器が弥生時代にあるが,どれも形状・紋様が類型的で古代中国に見られるような多様かつ高度で呪術的なものはない。

しかし,中国青銅器を珍重する好事家が日本にもいて,そのおかげで,日本の複数の美術館・博物館で中国の博物館に匹敵する優れた青銅器を見ることができる。私は20代に根津美術館で羊尊を見て驚いた。それは羊を組み入れた尊であり,青銅の色だけではなく,銀・赤色に輝いていた。柴田錬三郎の「眠狂四郎」シリーズの中で,正確な表現は忘れたが「青銅器は水の中に千年・土の中に千年過ごすことで独特の色合いをもつようになる」と書いてあって,納得した覚えがある。

私の知識はその程度であり,今回故宮博物院の青銅器コレクションを見ることができて,とても有意義だった。





商は殷にあたる,考古学的に実在が証明されている中国最古の国家だ。









商早期 獣面紋爵Jue wine vessel with animal mask pattern(紀元前16世紀から14世紀)爵(シャク)は飲酒器。







商後期 亞醜父丙爵(紀元前13世紀から11世紀)亞醜父丙は名だろう。









鼎(カナエ,テイ)は権力の象徴で,「鼎の軽重を問う」という言葉が今でも使われている。春秋左伝には楚の荘王が周王朝の権威の衰えを侮った故事がある。他にも重い鼎を持ち上げる豪傑や,小国に鼎を要求する大国の権力者の故事があって,古代中国ではポピュラーなものだったのだろう。本来,鼎は煮炊き用具だ。

商後期 万孫作祖已鼎(紀元前13世紀から11世紀)鼎(カナエ,テイ)は権力の象徴で,「鼎の軽重を問う」という言葉が今でも使われている。春秋左伝には楚の荘王が周王朝の権威の衰えを侮った故事がある。他にも重い鼎を持ち上げる豪傑や,小国に鼎を要求する大国の権力者の故事があって,古代中国ではポピュラーなものだったのだろう。本来,鼎は煮炊き用具だ。









商後期 獣面紋觚Gu wine vessel with animal mask pattern (紀元前13世紀から11世紀)觚(コ)は飲酒器。









商晩期 析子孫父乙扁足鼎Flat-footed Ding cauldron of Xi-zi-su to Yi the father (紀元前13世紀から11世紀)析子孫父乙は名前だろ。









商晩期 (虫偏に旁は番)龍紋盤Pan water vessel with coiling dragon pattern (紀元前13世紀から11世紀)水盤。龍紋がいい。











商晩期 獣面紋(金偏に旁は尭)Nao bells with animal mask pattern (紀元前13世紀から11世紀)





龍紋盤の説明商晩期 獣面紋(金偏に旁は尭)Nao bells with animal mask pattern (紀元前13世紀から11世紀)ベルだ。







緑松石(トルコ石)をはめ込んだ青銅器。象嵌の青銅器は珍しい。

世紀から11世紀)緑松石(トルコ石)をはめ込んだ青銅器。象嵌の青銅器は珍しい。









商末周初 亞醜方尊Square Zun wine vessel of Ya-Chou紀元前11世紀尊(ソン)は盛酒器。肩には獣頭の飾りである犠首があって素晴らしい。









商末周初 亞醜簋Gui food container of Ya-chou紀元前11世紀簋(キ)は盛食器。模様・形状とも力強く呪術性に満ちているのに,線は鋭く繊細だ。高度な技法でつくられている。取手は犠首。胴部には饕餮紋(トウテツモン)といって,空想上の怪獣の紋様が描かれている。饕餮は「貪欲なること飽くことを知らぬ」とされ,青銅器を飾る最も有名な紋様だ。下部には夔龍文(キリュウモン)が描かれている。商晩期 嵌緑松石獣面紋匕Bi serving spade with animal mask pattern and turquoise inlay (紀元前13