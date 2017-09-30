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明日、「ワン'sサポート譲渡会」 IN 「ペットボックス那覇店」！

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明日、「ワン'sサポート譲渡会」開催します！

「ペットボックス那覇店」11：00〜14：00
※大雨・雷雨時は中止とします！

※個別の「お見合い」受け付けております!
　https://blogs.yahoo.co.jp/oldboyjr2000/66332273.html
　https://blogs.yahoo.co.jp/oldboyjr2000/66330370.html
お問い合わせ先：事務局：比嘉 ゆかり 090-4471-4422

「私たちは人生の中で、大きなことはできません。小さなことを、大きな愛を込めてやるだけです」
（マザー・テレサ）

※「ワン's宜野湾」ボランティア募る！
　https://blogs.yahoo.co.jp/oldboyjr2000/66325167.html

※「ワン's宜野湾」維持費支援願い！
　https://blogs.yahoo.co.jp/oldboyjr2000/66334786.html

※センター収容イヌ「引き取り依頼」受けてます！
　https://blogs.yahoo.co.jp/oldboyjr2000/66319869.html

※寄付サイト
https://onespartner.stores.jp/

NPO法人 ワン’sパートナーの会
理事長 比嘉　秀夫（090-8293-7388）
事務局：〒903‐0814
沖縄県那覇市首里崎山町 4‐52‐9（FAX 098‐886‐6102）
E-mail：info@onesdog.net
ホームページアドレス：http://onesdog.net

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