¥é¥ê¡¼¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ú¥¤¥ó¥È☁¥ì¥Ç¥£¥ª¥­¥ã¥Ç¥£ÅþÃå

■'63 Nova■ ▲ 絶好調 V8 283 cu.in.搭載 シボレーノバ

◆ ▲ ラリーホイールを色替えします シルバー〜ガンメタに変色させていきます

◆ ▲ 古いシルバーのペイントを総剥離し、高級サビ止めペイントを 乗っけていきます

◆ ▲ ガンメタをキメる・・・

◆ ▲ 裏側も下地をキメ、ブラックアウト

パーツも人間も外ヅラがいいだけではNG

◆ ▲ 丹念に乾かし、いざ装着 ピカール施術したリングからは光のオーラも発生中・・・

◆ ▲ 60年代のアメリカ車はなぜか鉄っちんがキマる



■鉄っちんを履いた名車といえば、 Mopar A12パッケージ■ ▲ 3x2 Carb&インテークはエーデルのスペシャル版、 バルブステムはクロム処理、ダナ60の4.10ギア、15インチリム、 フードはスクープ付のファイバー製・・・・ 確か、こんな感じです(実際はもっとオプションあると思います)

フロント11"ドラム&鉄っちんで最後はキメる・・・

ただ、危険 ビルト数3,369台、都心から離れれば、 中古の戸建てを買えそうな値段になっているらしいです



◆ ▲ ラリーホイールフルオプション

■ シボレーノバ ■ ラリーホイールペイント(おまけ:'69-1/2 鉄っちんモパー) 【完】

■ ハーリーデイビソン ■

▲ 6個目のゲージ入手 シリンダーヘッドの温度計のようです

◆ ▲ 本来はこのように装着されるようです(PIC:Left) "NIB"入手したので、間違いはないと思います ただ、別にどちらでもいいので、他の5個と同じ向きで行こうかと 思っています

■Ship via Air....合衆国よりレディオキャディ到着■ ▲ オークション形式で購入しましたが、 さすが異端児パーツ 誰とも対局せずに、すんなり落札できました(ロープライスです)



◆ ▲ 現行のハーレーのそれと違い、 このやる気のなさそうな感じが最高

ラジオが外されているので、要仕入れ

◆ ▲ Right : Oil Press gauge "Sun"

▲ Left : Volt gauge "Sun"

◆ ▲ 光るシガライターも健在の様子・・・

◆ ▲ ワッペンも生き残っています 当時はキャルフォルニアから全米に向けて出荷されていったようです

▲ 旧オーナーのアメリカン、アンテナもしっかり梱包して くれていました このダサダサ感、何とも言えません

先ほどのゲージ追加計画もあるので、ラジオだけくっつけて しばらくは家用ラジオでもいいかなと思っています

■ハーリーデイビソン■ 異端児&マイノリティーパーツ集め つづく FLH

