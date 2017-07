ロビンズ(1)「経済学の主題」(1932年)



The Subject-Matter of Economics (1932)





1. この論文は、経済学の主題を、「物質的厚生の原因」(causes of material welfare) を研究するものと規定する ― キャナンがその代表とされる ― 立場にたいする批判であり、それに代わり、稀少な手段を諸目的に配分するものと規定する立場を表明している。



「経済学は、目的と、代替的な使用をもつ希少手段のあいだの関係として人間の行動を研究する科学である。」(p.16)



「時間および目的を達成する手段がかぎられ、そして代替的な適用が可能であるとき、および目的が重要度において識別可能であるとき、行動は必然的に選択という形式をとる。」(p.14)



2. (パン屋が作る) パンと音楽の演奏会があるとした場合、個人は自らの趣向に基づき、自らの予算をそれらにたいし適当な比率で配分する。これはパンというtangibleなものか、演奏を聴くというintangibleなものか、という基準ではとらえることのできない問題である (もちろん、一般的には対象は2つ以上の場合で考えるべきである)。



3. スミス以来、国富 (国民所得) の増大を国民の厚生の増大ととらえる経済学観があったわけだが、これがキャナンの「物質的厚生」(material welfare) につながっている。いわば、これはプルートロジー (Plutology) として経済学を規定する方法である。あるいはマクロ経済学的な見方であるといえよう。

これにたいし、ロビンズの唱えているのは、ミクロ経済学的な見方である。限られた手段を用いて自らのもつ予算を目的に振り分けるというのは、交換経済をとらえるうえで有効性を発揮する見方である。いわばキャタラクティクス (Catallactics) として経済学を規定する方法であるといえよう。



4.キャナンの規定が経済学の規定としては狭い面があるのはそのとおりかもしれない。しかし、社会全体での国富の大きさを知るということは、依然として有益であるし、現在も国民所得統計として活かされている。このような視座は、ロビンズ的な規定では得ることができない。諸個人の資源配分を重視する視点からでは、社会全体での国富の量に至ることはできない (もちろん、国富はtangible なものも、non-tangible なものも含めて計算されている)。

他方、キャナン的な規定では、市場経済の特質 (交換経済) を描写することはできない。したがって、いずれの規定も必要であって、どちらかがどちらかに取って代わりうるという性質のものではないように思う。



5. ロビンズのこの論文は、経済学の定義として、きわめて衝撃的な影響を与えることになったものである。そしてこれに則って、経済学とは、制約条件下の最適問題として定義される、いやそのように定義すればよいのだ、という風潮が非常な勢いで広まったように思われる。あたかも、それ以外は経済学ではない、とでもいうように。

だが、これは経済学の規定としては狭すぎるであろう。Plutology的な規定も経済学には必要不可欠である。