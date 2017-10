goodじゃない朝のフレンチトースト

「Good morning」って

直訳すると「良い朝」ですよね?







実は、「good morning」の前には【I wish you a】が省略されているんですね。 つまり本来の意味は I wish you a good morning.

あなたに良い朝が訪れますように っていう祈りの言葉なんですって! 日本語の「おはよう」は、

「朝からお早いですね」という事実描写なんですね。 英語は、キリスト教徒によって話されてきた言語なので

祈りの表現が多いんですね。



Good luck.

Goog night.

Have a nice weekend.

Marry Christmas.

Happy new year.

Happy birthday. etc.





ゲホゲホッ!







実は、今朝はちっとも Good じゃない朝! 風邪をひきました。 原因はわかってるんですけど・・・・

「 だから止めなさいっていったでしょ! 」

と言われるに決まっているから家族にも友人にも言わないけどね。 埼スタで、もれなく横殴りシャワー付きのBirthday partyの土産っていうか・・・



月曜日からGoodじゃなくって 咳が酷くて・・・やっぱり医者に行くことにしました。 大量の薬を処方され 食後に必ず飲んでくださいというのがあるもんだから・・・ 朝食作らにゃ〜です。



食パンでフレンチトースト作りました。



卵と牛乳と砂糖をまぜまぜして、 食パンを浸します。



バターを加熱して溶かし 焼くだけ 種無し巨峰も一緒に加熱















なかなか旨いでござる(*^^)v