『Take it on the otherside〜♪』



今日たまたま耳にして、誰のなんという曲か調べた。



ホットレッドチリペッパーの“Otherside”というらしい。









Red Hot Chili Peppers - Otherside [Official Music Video]



以前から気になっていた音楽のワンフレーズがあった。『Take it on the otherside〜♪』今日たまたま耳にして、誰のなんという曲か調べた。ホットレッドチリペッパーの“Otherside”というらしい。