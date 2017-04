《　準ちゃん　》　by　吉田拓郎　作詞／曲：吉田拓郎

♪〜

人魚のように素敵なあの子

可愛い足もすんなり伸びた

ボクの心にいつでもうかぶ

夢見る瞳の 準ちゃんさ





可愛い口もと明るい笑顔

ヘアースタイルも美しい

ボクの心をなぐさめてくれる

みんなのアイドル 準ちゃんさ





若いボクらの青春の日差し

胸いっぱいに吸い込むあの子

ボクの心にともし火灯す

抱きしめたいよな 準ちゃんさ

〜♪









拓郎さんが高校2年の時、ボクは小学3年生、翌年は東京オリンピック。

あの大観衆の中で円谷選手の激走を見た訳ですが、、、まぁ、それはまたいずれ。





ともかく、拓郎さんは初めて創った作品がこの「準ちゃん」だと言う訳です。

その前に「雨の中の女の子」って言うのがあったらしいのですが、、、





you-tubeで拓郎さんの古い、、、古いって言っちゃあ叱られちゃうか・・・

今、若かりし頃のラジオ放送を聞いていますが、、、

えっ? あぁっ、今日は暇なんですよ、朝から。

こういう日があっても、、、イヤ、こういう日がほとんどなのですが(笑)

皆さんがお仕事をしている時に、大変申し訳ないと思っている訳です。

日頃から、生産性のないヤツは嫌いだとか言って、ボク自身はばからないのですが、

暇なときは、N村さんの目をかすめて、日がな一日、熱いお茶などを飲みながら、、、





「N村さん、お茶入れてくれる?」なんて言おうものなら、お茶っ葉は飛んできませんが

「忙しいんです、ご自分でどうぞ!」と言うような鋭い視線と共に、、、

甘えるんじゃない!オヤジ・・・っと言うような事になる訳です。





そりゃそうです、お仕事をしている人に声を掛けてはイケマセン(笑)





1972年と言うと、高校2年ですか、ボクは。

ボクはその頃、ミっちゃんって言うやっぱりテニス部の女の子が、、イヤ違うな。

彼女、何部だったろうか?(笑)そう言えば彼女と知り合ったのは、

文化祭を立ち上げるための実行委員会があって、他校との交流会で知り合ったんですな。





まっいいや、この際ボクの事は(笑)





それにしても拓郎さん、言ってる事の節々にマジな話だったんだなっていうのがあるのですが、

肉づけされた話は、かなり興味深いものがあります。





このラジオ放送はホントに1972年なんだろうか?

《 たどり着いたらいつも雨降り 》って69年か、、そか、合ってんだなwww





こういう時って書きたいことが無いもんだから、思いついたままキーを叩いているっつーか、

たまたま懐かしいメロディを聴いたもんだから、ついつい開いてしまったんだけど。

事務所まで来ちゃったし、お昼を食べたら帰ろうかな?





今朝、電車に乗っている時になんだか華が、イヤ鼻がムズムズして鼻水が、予期しないのに

つっーって流れてきて、しかもなんだかそうこうしているうちに、鼻の周りが痒くなって

まったく、未だに花粉症の名残りかよっって思いましたが、事務所に来て何気に鏡をみたら

「げっ!鼻毛が・・・」

そか、このところ1週間ばかりサボっていたから、ジュワジュワ伸びて来ていて、、、

参りましたわ、マジで。





まったく、やだなぁ、オヤジって、、、、頭の毛は薄くなる一方なのに、

どうして鼻毛はこんなに元気いいんだろうか。

バッチバチで、すっげぇ太くて、しかも真っ黒い毛と、見事なほどの真っ白い毛が

鼻の中でみごとなコントラスト状態で生えそろっている訳です。





こんな狭い真っ黒な鼻の中で、丈夫で鋼のような毛は必要ないだろうに、まったく。

それだったら、頭の上に生えて来てくれよ。

頭頂部なんか、おでこからダンダン後ろにヅレて来て、昔から薄い毛だったものですから

見事なほどに、歩いている自分の影を見ていると、頭に毛が生えているとは思えないほどに

みごとな風船頭状態。(泣)





そうそう、ブログの人物紹介のイラストはその昔、、、

と、とにかく女性が描いたものですが、非常にこの通りなのです。





それが、人の思いをまったく無視するような、この鼻毛の生え方にはムカつく訳なのです。

ボクももう60歳を超えて、初老と言うより十分にジジィなのですが、やっぱり身嗜みだけは

キチンとしていたいと思っているのです。





床屋さんは、2か月か、3か月に一回、、、(ジジィなので毛が伸びるのが遅いのです)

でも、耳と鼻の毛は毎週手入れをしないと、ジャングル状態になってしまうので、、、。

ま、ジャングルは、ちとオーバーですが、それにしても鼻毛ってどうして早いんでしょうか。

栄養が行き届いているんでしょうか?

ボクは餌を与えた事は、全く記憶がないんですけど、早いんですな。





それにしても人の毛って言うのは、何故決められたところしかないんでしょうかね。ww

男に胸毛がある人はいますが、女性には見たことがありません。

もっとも、今までに見た女性は10本の指で足りてしまうくらいしかいないので、

35億の女性の中には、きっといるのかもしれませんね。いねぇか!(笑)





脇の下なんか、女性は身嗜みっていうけど、いつから身嗜みの一つになったんでしょうか?

男性はどうしてほおっておくんでしょうかねぇ。





でも、下の毛は・・・・あぁ、ち、ちとばかり不謹慎ですな。

と、とにかく鼻毛のヤツ、、、いいかげんにしてもらいたいもんです。

切った毛を頭に植毛する訳にも行かず、それだけに余計に腹立たしい訳ですよ、マジでww





昔、歌にもありましたよねぇ〜

♪〜剃っても切っても抜いても 伸びる〜伸びてちじんでまた伸びる〜♪





ちじんで、、、って、 ちじむ訳が、、ないだろっ!





ちょとツッコミ入れて置かないと、ここはひとつ(笑)

あっ、お昼だ!。

ゴルフショップにでも寄って、来週の試合に備えるか。





ではでは、、、 See you again....