手作りパン専門店「HOKUO」さんの、ハロウィン限定「黒にゃんこ(黒猫のココアパン)」を買いました♪

|
以前はあちくしの地元の金町駅前にも「HOKUO」さんがあったんですが、すでに閉店してしまっていて
このハロウィン限定「黒猫のココアパン」が発売されたのは知っていても、どこかに出かけて
その出先に「HOKUO」さんがない限り買えなかったんですけど･･･
今日たまたま船橋に行く用事があり、また乗換駅の高砂駅で少し時間があったので、やっと買えたね♪
な･･･ハロウィン限定「黒にゃんこ(黒猫のココアパン)」なのであります(=^‥^=)ゝ
※ハロウィン限定は「ジャックオランタン〜ホイップクリーム〜」もあります！
“「黒にゃんこ」はハロウィンのモチーフにもなっている「黒猫」をかたどった「ブサ可愛さ」満点のパン。
かぼちゃクッキーで作られた細長くクールな目と、ココアクッキーの耳、ココアを練りこんだ
ふんわり生地に甘いダイスチョコが入った顔など、どこから食べるか迷ってしまいそうな見た目です。”
こころなしか･･･なつめ君に似ているような？
なつめ：にてないにゃ！！！(｀・ω・´)
※今日のにゃんこさんたちはお休みさせていただきますm(__)m
☆ 『HOKUO 高砂店』 葛飾区高砂5丁目28-1
https://www.hokuo-tokyo.jp/
☆ 『東京スカイツリー周辺おすすめランチマップ』 2017/10/15 更新しましたぁ〜！
http://www.geocities.jp/oterin2/maptree1.html
☆ 糖尿病にゃんこ「がっちゃん」４こま物語 長編スペシャル！「がっちゃんとにいにいちゃんと･･･」
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27804768.html
☆ ちびちびの「こにゃんこちゃん(約1ヶ月半？)」保護しましたぁ〜！！ ＜パート１６＞
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/29022204.html
☆ こにゃんこみつけました！ ＜パート１３７＞
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28933131.html
☆ 黒猫のこにゃんこ「なつめくん」４こま物語 ＜パート２６＞
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/29023758.html
☆ みんなうさぎにゃ！黒猫のこにゃんこ「なつめくん」物語 ＜番外編＞
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28912431.html
☆ 猫の「がっちゃん」8年目スペシャル♪
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28812453.html
☆ 糖尿病にゃんこ「がっちゃん」４こま物語 〜番外編 パート５３４〜
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/29001573.html
☆ 糖尿病にゃんこ「がっちゃん」“オゾン治療”始めました！〜 【パート４６】
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28991966.html
☆ 糖尿病にゃんこ「がっちゃん」特別編 “おちりがまっかですにゃ！？”【パート６】
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27650455.html
☆ 糖尿病にゃんこ「がっちゃん」〜特別編 こにゃんこですにゃ！の巻〜 パート１７
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27317567.html
☆ 糖尿病にゃんこ「がっちゃん」〜特別編 帰って来た こにゃんこですにゃ！の思い出〜 パート３
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27368090.html
☆ 糖尿病にゃんこ「がっちゃん」は、おかげさまでだいぶ元気になりました♪
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27008954.html
☆ 猫の「がっちゃん」４こま物語 ☆☆パート１１２☆☆
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28906897.html
☆ 白猫のてんてんさま ４コマ物語 ☆☆パート３５☆☆
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28771799.html
☆ お外にゃんこ「かっちゃん」と「ぷりんちゃん」をおうちに入れました！ ＜パート３５＞
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28860568.html
☆ 黒猫の「おすず君」４こま物語 ☆☆パート１５☆☆
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28949943.html
☆ お世話係にゃんこ「きなこさん」4コマ物語 〜パート２２〜
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28502221.html
☆ 茶トラのお世話係りにゃんこ「きなこさん」が今日旅立ちました･･･
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28535102.html
☆ 茶トラのお世話係にゃんこ「きなこさん」を偲んで･･･ 〜パート２〜
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28539668.html
☆ しましまにゃんこのしまこちゃん ４こま物語 **パート３**
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27254151.html
☆ お外にゃんこ「おみみちゃん」４コマ物語 ☆☆パート４☆☆
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28712384.html
☆ お外にゃんこ「ちゃーぼー君」４コマ物語 ☆☆パート８☆☆
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28263596.html
☆ 白猫「にいにいちゃん」物語 〜その３１〜
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28976792.html
☆ お外にゃんこ「かっちゃん」ころんころん物語 ＜ぱーと９＞
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28099388.html
☆ 2016年3月5日のにゃんこ物語
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27859795.html
☆ 2015年11月13日のにゃんこ物語
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27626985.html
☆ にゃんこ４コマ番外編 〜ちぎれ耳のトラ次郎 ４コマ物語〜 ☆☆パート３☆☆
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/23955999.html
☆ 2016年12月「台北 de 女子会」の旅行記のページができました！
http://www.geocities.jp/gatsuo0625/taip1.html
☆ 2015年12月「コペンハーゲン＆マルメ 北欧ミステリー“THE BRIDGE”の舞台へ そしてパリ」
http://movie.geocities.jp/oterin2jp/cpmal1.html
☆ 2015年6月「ベトナムの古都フエは今日も暑かった」
http://movie.geocities.jp/oterin2jp/viethue1.html
☆ 2014 PARIS「アンジェリーナで朝食を」
http://www.geocities.jp/oterin2/paparis1.html
☆ 2014年5月 アブダビ2泊5日「アブダビでこげこげ」
http://www.geocities.jp/oterin2/abu1.html
☆ 2017/10/15 ＨＰ更新しましたぁ〜(*ﾟ▽ﾟ*)/
http://www.oterin2.com
この記事に
コメント（0）