てんてんのてん

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手作りパン専門店「HOKUO」さんの、ハロウィン限定「黒にゃんこ(黒猫のココアパン)」を買いました♪

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以前はあちくしの地元の金町駅前にも「HOKUO」さんがあったんですが、すでに閉店してしまっていて
このハロウィン限定「黒猫のココアパン」が発売されたのは知っていても、どこかに出かけて
その出先に「HOKUO」さんがない限り買えなかったんですけど･･･
今日たまたま船橋に行く用事があり、また乗換駅の高砂駅で少し時間があったので、やっと買えたね♪
な･･･ハロウィン限定「黒にゃんこ(黒猫のココアパン)」なのであります(=^‥^=)ゝ
※ハロウィン限定は「ジャックオランタン〜ホイップクリーム〜」もあります！

“「黒にゃんこ」はハロウィンのモチーフにもなっている「黒猫」をかたどった「ブサ可愛さ」満点のパン。
　かぼちゃクッキーで作られた細長くクールな目と、ココアクッキーの耳、ココアを練りこんだ
　ふんわり生地に甘いダイスチョコが入った顔など、どこから食べるか迷ってしまいそうな見た目です。”

こころなしか･･･なつめ君に似ているような？

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なつめ：にてないにゃ！！！(｀・ω・´)



※今日のにゃんこさんたちはお休みさせていただきますm(__)m



☆ 『HOKUO 高砂店』 葛飾区高砂5丁目28-1
　　https://www.hokuo-tokyo.jp/
　　
☆ 『東京スカイツリー周辺おすすめランチマップ』 2017/10/15 更新しましたぁ〜！
　　http://www.geocities.jp/oterin2/maptree1.html

☆　糖尿病にゃんこ「がっちゃん」４こま物語 長編スペシャル！「がっちゃんとにいにいちゃんと･･･」
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27804768.html

☆　ちびちびの「こにゃんこちゃん(約1ヶ月半？)」保護しましたぁ〜！！ ＜パート１６＞
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/29022204.html

☆　こにゃんこみつけました！　＜パート１３７＞
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28933131.html

☆　黒猫のこにゃんこ「なつめくん」４こま物語　＜パート２６＞
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/29023758.html

☆　みんなうさぎにゃ！黒猫のこにゃんこ「なつめくん」物語　＜番外編＞
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28912431.html

☆ 猫の「がっちゃん」8年目スペシャル♪
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28812453.html

☆　糖尿病にゃんこ「がっちゃん」４こま物語　〜番外編 パート５３４〜
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/29001573.html

☆　糖尿病にゃんこ「がっちゃん」“オゾン治療”始めました！〜 【パート４６】
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28991966.html

☆　糖尿病にゃんこ「がっちゃん」特別編 “おちりがまっかですにゃ！？”【パート６】
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27650455.html

☆　糖尿病にゃんこ「がっちゃん」〜特別編　こにゃんこですにゃ！の巻〜　パート１７
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27317567.html

☆　糖尿病にゃんこ「がっちゃん」〜特別編　帰って来た こにゃんこですにゃ！の思い出〜　パート３
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27368090.html

☆　糖尿病にゃんこ「がっちゃん」は、おかげさまでだいぶ元気になりました♪
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27008954.html

☆ 猫の「がっちゃん」４こま物語 　☆☆パート１１２☆☆
http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/24988055.html

☆ 白猫のてんてんさま １１歳になりましたぁ〜ヾ(≧▽≦)ﾉ彡
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28906897.html

☆ 白猫のてんてんさま ４コマ物語 ☆☆パート３５☆☆
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28771799.html

☆　お外にゃんこ「かっちゃん」と「ぷりんちゃん」をおうちに入れました！　＜パート３５＞
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28860568.html

☆ 黒猫の「おすず君」４こま物語 　☆☆パート１５☆☆
https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28647979.html

☆　わがままミルキー ４こま物語　　☆☆パート６４☆
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28949943.html

☆　お世話係にゃんこ「きなこさん」4コマ物語　〜パート２２〜
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28502221.html

☆　茶トラのお世話係りにゃんこ「きなこさん」が今日旅立ちました･･･
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28535102.html

☆　茶トラのお世話係にゃんこ「きなこさん」を偲んで･･･　〜パート２〜　
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28539668.html

☆　しましまにゃんこのしまこちゃん ４こま物語　**パート３**
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27254151.html

☆　お外にゃんこ「おみみちゃん」４コマ物語　☆☆パート４☆☆
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28712384.html

☆　お外にゃんこ「ちゃーぼー君」４コマ物語　☆☆パート８☆☆
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28263596.html

☆　白猫「にいにいちゃん」物語　〜その３１〜
　　https://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28976792.html

☆　お外にゃんこ「かっちゃん」ころんころん物語 ＜ぱーと９＞
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/28099388.html

☆　2016年3月5日のにゃんこ物語
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27859795.html

☆　2015年11月13日のにゃんこ物語
　　http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/27626985.html

☆　にゃんこ４コマ番外編　〜ちぎれ耳のトラ次郎 ４コマ物語〜　☆☆パート３☆☆
　 http://blogs.yahoo.co.jp/oterin2/23955999.html

☆　2016年12月「台北 de 女子会」の旅行記のページができました！
　　http://www.geocities.jp/gatsuo0625/taip1.html

☆ 2015年12月「コペンハーゲン＆マルメ 北欧ミステリー“THE BRIDGE”の舞台へ そしてパリ」
　　http://movie.geocities.jp/oterin2jp/cpmal1.html

☆　2015年6月「ベトナムの古都フエは今日も暑かった」
　　http://movie.geocities.jp/oterin2jp/viethue1.html

☆　2014 PARIS「アンジェリーナで朝食を」
　　http://www.geocities.jp/oterin2/paparis1.html

☆ 2014年5月 アブダビ2泊5日「アブダビでこげこげ」
　　http://www.geocities.jp/oterin2/abu1.html

☆ 2017/10/15 ＨＰ更新しましたぁ〜(*ﾟ▽ﾟ*)/
　　http://www.oterin2.com

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