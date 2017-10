ハロウィンイベントが







10/26〜11/2



の可能性❗あり。





・・・・・・・・・・・・・・・・・











ポケモンGO』第三世代ゴーストタイプ先行実装!?アプデの解析情報!

ゲームドライブ : 2017年10月17日 06時05分



大人気配信中の『ポケモンGO』。先日連続でアップデートが開始されています。そんな中海外の攻略サイトでバージョン0.79.2&0.79.3(Android/iOS)の解析情報が公開されました。ロード画面の画像がハロウィン仕様に変更されたり第三世代の姿も!



バージョン0.79.2&0.79.3(Android/iOS)へのアップデート!



公式Twitterでアップデートのお知らせが連続で届きました。

Pokémon GO のバージョン0.79.3 (Android / iOS) へのアップデートを開始しました。※iOSは App Store上では1.49.3 と表示されます。 すべての方へ行き渡るにはお時間がかかりますことをご了承ください。

― Pokémon GO Japan (@PokemonGOAppJP) 2017年10月15日

Pokémon GO のバージョン0.79.2 (Android / iOS) へのアップデートを開始しました。※iOSは App Store上では1.49.2 と表示されます。 すべての方へ行き渡るにはお時間がかかりますことをご了承ください。