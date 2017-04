春らしい日〜♪

マーシーも土気初参加により、テナーも厚くなり、熱く!歌いました(^-^)v



♪主よ感謝します

♪Joyful Joyful

♪You raise me up

そして新曲、

♪God is starting by

こちらは、今年のおゆゴスのテーマ「あなたのそばに」をイメージして、神様はそばに立っている、だから泣かなくていい、怖れることもない!という曲です。



N田さんのメッセージ

ヨハネ20:24〜31 より

イエスが復活してトマスの所に来た場面

信じられない!生き返ったのも。



そんな中で

信じるものになりなさい。

とおっしゃる。