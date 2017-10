10/11(水)おゆみ野リハレポ

初めのピアノからすごーい!!

その場にカラフルな色をつけていくようなピアノに、力のある歌声、話す声から迫力ありました!



そして時々ドラムも入り、コンサートのような、なんとも言えない興奮と緊張感あふれるリハになりました!!



1.Amazing Grace



2.Alpha and Omega



3.God is standing by



4.My Soul Loves Jesus



5.Healing (Balm in Gilead)

https://youtu.be/W0nHUyxeMfI



レイションさんの証し

祈りの力について。

一度も弾いたことのなかったピアノが6日で弾けるようになったこと。



6. Be blessed 「あなたのために祈りますあなたも私の為に祈って。そして神様のしてくれること、変化を見ようよ。」

I pray for you 〜



Dさんのお話し

「何も思いわずらわないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによってあなた方の願いを神に知っていただきなさい」(ピリピ人への手紙)

思いわずらわないようにしようと頑張るのではなく、代わりに感謝を持って祈ってみよう。そうすると心に平安を与えてくれます。



7.Total Praise



金曜日にはワークショップがありますね!

貴重な体験が出来る機会にも感謝して、多くの方が参加できますように!!

