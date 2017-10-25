10月26日のお知らせ

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10月26日
≪テレビ≫
＜KBC九州朝日放送＞
「木曜ミステリー 科捜研の女」 PM08：00〜
「木曜ドラマ Doctor-X 外科医・大門未知子」 PM09：00〜
「アメトーーク」 PM11：15〜
＜RKB毎日放送＞
「プロ野球ドラフト会議」 PM04：50〜
「ドラフト緊急生特番！お母さんありがとう –Draft 2017-」 PM07：00〜
「櫻井・有吉 THE夜会」 PM10：00〜
＜TNCテレビ西日本＞
「アウト×デラックス」 PM11：00〜
＜テレビ朝日＞
「Doctor-X 外科医・大門未知子」 PM09：00〜
＜テレビ東京＞
「ポケットモンスターサン＆ムーン」 PM06：55〜
≪舞台≫
＜大阪／梅田芸術劇場メインホール＞
「ミュージカル 「ビリー・エリオット 〜リトル・ダンサー〜」」
＜東京／IHIステージアラウンド東京＞
「劇団☆新感線 「髑髏城の七人」 Season風」
＜兵庫／芸術文化センター阪急中ホール＞
「トロイ戦争は起こらない」
＜東京／新国立劇場中劇場＞
「オーランドー」
＜東京／Bunkamuraシアターコクーン＞
「危険な関係」
＜東京／新橋演舞場＞
「スーパー歌舞伎Ⅱ 「ワンピース」」
＜東京／明治座＞
「おんなの家」
≪コンサート・ライブ・フェス≫
＜北海道＞
「ザ・クロマニヨンズ」
＜−＞
「HOTEI Live In Japan 2017 〜Paradox Tour〜」
≪美術展・博物展≫
＜福岡／九州国立博物館＞
「西日本新聞創刊140周年記念 新・桃山展−大航海時代の日本美術」
≪遊園地・動物園・水族館・植物園≫
＜福岡／スペースワールド＞
「SPACE WORLD THEFINAL 2017」
＜大阪／ひらかたパーク＞
「ひらかたパーク ハッピーハロウィン」
≪イベント≫
＜東京／東京スカイツリー＞
「東京スカイツリータウン®５周年」
＜福岡／福岡アンパンマンこどもミュージアム inモール＞
「ハロウィーンイベント」
＜群馬／沼田市＞
「老神温泉朝市」
≪お店≫
＜全国のポケモンセンター・ポケモンストア＞
「イベント 「化ける！ピカピカゴーストパーティー！」」
「プレゼント 「ポケモンサン・ムーンで色違いのミミッキュ」」
＜東京／ウェスティンホテル東京＞
「平日限定 「マロン・デザートブッフェ」」
≪期間限定≫
＜熊本／南阿蘇鉄道＞
「がんばれクマモト！マンガよせがきトレイン」
＜長崎／長崎市高島海水浴場＞
「シュノーケリング体験」
≪募集≫
＜鹿児島／指宿市＞
「「第37回 いぶすき菜の花マラソン大会」 参加者募集」
＜福岡／イオンモール福岡＞
「「デーリィ杯 TVQ赤ちゃんハイハイ競走！」 参加者募集」
≪誕生日≫ （＋３人）
＜現役メンバー＞
＜1992年＞ 「上田美沙季（おとめボタン）」
＜1993年＞ 「KAEDE（Chu-Z）」
＜1996年＞ 「上原ももな（バクステ外神田一丁目）」
＜1999年＞ 「月足天音（HKT48）」「宮原七奈（おとめボタン）」
＜卒業メンバー＞
＜1989年＞ 「坂本かな子（SHAKE）」
＜1995年＞ 「吉田麻佑子（がんばれ！Victory）」
＜1996年＞ 「志賀いずみ（お掃除ユニットCLEAR’S）」
＜2001年＞ 「鈴木彩花（RYUKYU IDOL）」「小池姫（ORANGE PORT）」
＜2002年＞ 「與座史織（RYUKYU IDOL）」
＜−年＞ 「伊東悠希（STUDIO MAPLE）」「山口瑞貴（STUDIO MAPLE）」
「れんれん（最終未来兵器mofu）」
≪番組投稿≫
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１回目／C→③ ２回目／G→①
≪訪問者数≫
22／192名 23／148名 24／149名 25／−名 26／−名 27／−名 28／−名
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