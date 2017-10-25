10月26日のお知らせ

10 月 26 日 ≪テレビ≫ ＜ KBC 九州朝日放送 ＞ 「木曜ミステリー 科捜研の女」 PM08 ： 00 〜 「木曜ドラマ Doctor-X 外科医・大門未知子」 PM09 ： 00 〜 「 アメトーーク 」 PM11 ： 15 〜 ＜ RKB 毎日放送 ＞ 「プロ野球ドラフト会議」 PM04 ： 50 〜 「ドラフト緊急生特番！お母さんありがとう –Draft 2017- 」 PM07 ： 00 〜 「櫻井・有吉 THE 夜会」 PM10 ： 00 〜 ＜ TNC テレビ西日本 ＞ 「アウト×デラックス」 PM11 ： 00 〜 ＜ テレビ朝日 ＞ 「 Doctor-X 外科医・大門未知子」 PM09 ： 00 〜 ＜ テレビ東京 ＞ 「ポケットモンスターサン＆ムーン」 PM06 ： 55 〜 ≪舞台≫ ＜ 大阪／梅田芸術劇場メインホール ＞ 「ミュージカル 「ビリー・エリオット 〜リトル・ダンサー〜」」 ＜ 東京／ IHI ステージアラウンド東京 ＞ 「劇団☆新感線 「髑髏城の七人」 Season 風」 ＜ 兵庫／芸術文化センター阪急中ホール ＞ 「トロイ戦争は起こらない」 ＜ 東京／新国立劇場中劇場 ＞ 「オーランドー」 ＜ 東京／ Bunkamura シアターコクーン ＞ 「危険な関係」 ＜ 東京／新橋演舞場 ＞ 「スーパー歌舞伎Ⅱ 「ワンピース」」 ＜ 東京／明治座 ＞ 「おんなの家」 ≪コンサート・ライブ・フェス≫ ＜ 北海道 ＞ 「 ザ・クロマニヨンズ 」 ＜−＞ 「 HOTEI Live In Japan 2017 〜 Paradox Tour 〜」 ≪美術展・博物展≫ ＜ 福岡／九州国立博物館 ＞ 「西日本新聞創刊 140 周年記念 新・桃山展−大航海時代の日本美術」 ≪遊園地・動物園・水族館・植物園≫ ＜ 福岡／スペースワールド ＞ 「SPACE WORLD THEFINAL 2017」 ＜ 大阪／ひらかたパーク ＞ 「ひらかたパーク ハッピーハロウィン」 ≪イベント≫ ＜ 東京／東京スカイツリー ＞ 「東京スカイツリータウン ® ５周年」 ＜ 福岡／福岡アンパンマンこどもミュージアム in モール ＞ 「ハロウィーンイベント」 ＜ 群馬／沼田市 ＞ 「老神温泉朝市」 ≪お店≫ ＜全国のポケモンセンター・ポケモンストア＞ 「 イベント 「化ける！ピカピカゴーストパーティー！」」 「 プレゼント 「ポケモンサン・ムーンで色違いのミミッキュ」」 ＜ 東京／ウェスティンホテル東京 ＞ 「 平日限定 「マロン・デザートブッフェ」」 ≪期間限定≫ ＜ 熊本／南阿蘇鉄道 ＞ 「がんばれクマモト！マンガよせがきトレイン」 ＜ 長崎／長崎市高島海水浴場 ＞ 「シュノーケリング体験」 ≪募集≫ ＜ 鹿児島／指宿市 ＞ 「「第 37 回 いぶすき菜の花マラソン大会」 参加者募集」 ＜ 福岡／イオンモール福岡 ＞ 「「デーリィ杯 TVQ 赤ちゃんハイハイ競走！」 参加者募集」 ≪誕生日≫ （＋３人） ＜ 現役メンバー ＞ ＜ 1992 年 ＞ 「 上田美沙季 （ おとめボタン ）」 ＜ 1993 年 ＞ 「 KAEDE （ Chu-Z ）」 ＜ 1996 年 ＞ 「 上原ももな （ バクステ外神田一丁目 ）」 ＜ 1999 年 ＞ 「月足天音（ HKT48 ）」「 宮原七奈 （ おとめボタン ）」 ＜ 卒業メンバー ＞ ＜ 1989 年 ＞ 「坂本かな子（ SHAKE ）」 ＜ 1995 年 ＞ 「 吉田麻佑子 （がんばれ！ Victory ）」 ＜ 1996 年 ＞ 「志賀いずみ（お掃除ユニット CLEAR’S ）」 ＜ 2001 年 ＞ 「鈴木彩花（ RYUKYU IDOL ）」「小池姫（ ORANGE PORT ）」 ＜ 2002 年 ＞ 「與座史織（ RYUKYU IDOL ）」 ＜−年＞ 「伊東悠希（ STUDIO MAPLE ）」「山口瑞貴（ STUDIO MAPLE ）」 「 れんれん （最終未来兵器 mofu ）」 ≪番組投稿≫ A ⑪ C D E ⑤ G H I J ④ ⑧ M N １回目／ C → ③ ２回目／ G → ① ≪訪問者数≫ 22 ／ 192 名 23 ／ 148 名 24 ／ 149 名 25 ／−名 26 ／−名 27 ／−名 28 ／−名