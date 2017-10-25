テレビマニアのアナログブログ 読むテレビ 第６シーズン

音楽・バラエティー・クイズ・アイドルなど、さまざま内容をムラがありますが掲載します。※日付は僕の住んでいる地域の日付です。

全体表示

[ リスト ]

10月26日のお知らせ

1026

テレビ

 　＜KBC九州朝日放送
　 　 「木曜ミステリー　科捜研の女」　PM0800
 　 　「木曜ドラマ　Doctor-X　外科医・大門未知子」　PM0900
　 　 「アメトーーク」　PM1115
 　＜RKB毎日放送
　 　 「プロ野球ドラフト会議」　PM0450
 　 　「ドラフト緊急生特番！お母さんありがとう –Draft 2017-」　PM0700
　 　 「櫻井・有吉 THE夜会」　PM1000
 　＜TNCテレビ西日本
　 　 「アウト×デラックス」　PM1100
 　＜テレビ朝日
　 　 「Doctor-X　外科医・大門未知子」　PM0900
 　＜テレビ東京
　 　 「ポケットモンスターサン＆ムーン」　PM0655

舞台

 　＜大阪／梅田芸術劇場メインホール
　 　 「ミュージカル　「ビリー・エリオット 〜リトル・ダンサー〜」」
 　＜東京／IHIステージアラウンド東京
　 　 「劇団☆新感線　「髑髏城の七人」 Season風」
 　＜兵庫／芸術文化センター阪急中ホール
　 　 「トロイ戦争は起こらない」
 　＜東京／新国立劇場中劇場
　 　 「オーランドー」
 　＜東京／Bunkamuraシアターコクーン
　 　 「危険な関係」
 　＜東京／新橋演舞場
　 　 「スーパー歌舞伎Ⅱ　「ワンピース」」
 　＜東京／明治座
　 　 「おんなの家」

コンサート・ライブ・フェス

　 ＜北海道
 　 　「ザ・クロマニヨンズ
　 ＜−＞
 　 　「HOTEI Live In Japan 2017 Paradox Tour〜」

美術展・博物展

　 ＜福岡／九州国立博物館
 　 　「西日本新聞創刊140周年記念　新・桃山展−大航海時代の日本美術」

遊園地・動物園・水族館・植物園

　 ＜福岡／スペースワールド

 　 　「SPACE WORLD　THEFINAL 2017

　 ＜大阪／ひらかたパーク
 　 　「ひらかたパーク　ハッピーハロウィン」

イベント

　 ＜東京／東京スカイツリー
 　 　「東京スカイツリータウン®５周年」
　 ＜福岡／福岡アンパンマンこどもミュージアム inモール
 　 　「ハロウィーンイベント」
　 ＜群馬／沼田市
 　 　「老神温泉朝市」

お店

　 ＜全国のポケモンセンター・ポケモンストア＞
 　 　「イベント　「化ける！ピカピカゴーストパーティー！」」
　 　 「プレゼント　「ポケモンサン・ムーンで色違いのミミッキュ」」
 　＜東京／ウェスティンホテル東京
　 　 「平日限定　「マロン・デザートブッフェ」」

期間限定

 　＜熊本／南阿蘇鉄道
　 　 「がんばれクマモト！マンガよせがきトレイン」
 　＜長崎／長崎市高島海水浴場
　 　 「シュノーケリング体験」

募集

 　＜鹿児島／指宿市
　 　 「「第37回 いぶすき菜の花マラソン大会」　参加者募集」
 　＜福岡／イオンモール福岡
　 　 「「デーリィ杯 TVQ赤ちゃんハイハイ競走！」　参加者募集」

誕生日　（＋３人

 　＜現役メンバー
　 　 ＜1992＞　「上田美沙季おとめボタン）」
 　 　＜1993＞　「KAEDEChu-Z）」
　 　 ＜1996＞　「上原ももなバクステ外神田一丁目）」
 　 　＜1999＞　「月足天音（HKT48）」「宮原七奈おとめボタン）」
　 ＜卒業メンバー
 　 　＜1989＞　「坂本かな子（SHAKE）」
　 　 ＜1995＞　「吉田麻佑子（がんばれ！Victory）」
 　 　＜1996＞　「志賀いずみ（お掃除ユニットCLEAR’S）」
　 　 ＜2001＞　「鈴木彩花（RYUKYU IDOL）」「小池姫（ORANGE PORT）」
 　 　＜2002＞　「與座史織（RYUKYU IDOL）」
　 　 ＜−年＞　「伊東悠希（STUDIO MAPLE）」「山口瑞貴（STUDIO MAPLE）」
 　 　 　「れんれん（最終未来兵器mofu）」

番組投稿

　 A　⑪　C　D　E　⑤　G　H　I　J　④　⑧　M　N
 　 　１回目／C③　２回目／G

訪問者数

　 22192名　23148名　24149名　25／−名　26／−名　27／−名　28／−名

この記事に

閉じる コメント（0）

コメント投稿

顔アイコン

顔アイコン・表示画像の選択

名前パスワードブログ
絵文字
×
  • オリジナル
  • SoftBank1
  • SoftBank2
  • SoftBank3
  • SoftBank4
  • docomo1
  • docomo2
  • au1
  • au2
  • au3
  • au4
投稿
連携サービス
知恵袋
textream（掲示板）
ロコ
求人
.

みんなの更新記事
前へ 次へ