軽井沢で拾った栗。山栗は小粒ですが、甘さもつまってる!やっぱり美味しい。私の軽井沢でのお買い物を少し。大好きなcorissさんにて。

HANDS of CREATIONのレースのブラウス。衿のレース、袖がふんわりなっているのがお気に入り。a piece of Libraryのトレーナー。french bullのソックス。アウトレットでは靴下ばかり。

shipsオリジナルのソックス。後ろにリボンがついてるのが、可愛い。

今年の冬の準備は足元からかな。 ロンハーマンでは、BLEU FORETのタイツとソックス。これは、セール価格になってて、とってもお得に購入できました!嬉しい。今年の冬の準備は足元からかな。