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浮間公園を前景とした朝日です。
先日、朝日が綺麗だったので、我が家から朝日の瞬間を撮ってみました。
撮影時間は、午前4時49分から56分です。
朝日を捉え、徐々に前景に浮間公園を写し出しました。その後、南西のベランダから朝日を浴びる都庁や周辺の風景を捉えてみました。
カメラは、オリンパスのPEN-Fで、レンズはED12-40mmF2.8PROで捉え、南西からは、最近購入したTG-5です。
いずれも手持ち撮影で、設定はプログラムオートです。
参考：http://miya1124.web.fc2.com/kamerakizai.htm
1枚目 オリンパスPEN-F ED12-40mmF2.8PRO F8.0/ISO200/1/640秒(40mm)
2枚目 オリンパスPEN-F ED12-40mmF2.8PRO F7.1/ISO200/1/500秒(40mm)
3枚目 オリンパスPEN-F ED12-40mmF2.8PRO F5.6/ISO200/1/320秒(40mm)
4枚目 オリンパスPEN-F ED12-40mmF2.8PRO F5.0/ISO200/1/200秒(12mm)
5枚目 オリンパスPEN-F ED12-40mmF2.8PRO F5.0/ISO200/1/200秒(12mm)
6枚目 オリンパスPEN-F ED12-40mmF2.8PRO F5.0/ISO200/1/200秒(12mm)
7枚目 オリンパスTG-5 F2.8PRO F3.6/ISO100/1/100秒(11.01mm)
8枚目 オリンパスTG-5 F2.8PRO F3.6/ISO100/1/80秒(11.01mm)
9枚目 オリンパスTG-5 F2.8PRO F4.9/ISO250/1/100秒(18.0mm)
10枚目 オリンパスTG-5 F2.8PRO F2.8/ISO100/1/125秒(4.5mm)
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