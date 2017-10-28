NO.4八尾市コンプリート

大阪府八尾市コンプリート 大阪府八尾市コンプリート



454局目：八尾萱振郵便局（H27・9.04）４０１０２ 454局目：八尾萱振郵便局（H27・9.04）４０１０２ 455局目：八尾高安郵便局（H27・9.04）４１４７５ 455局目：八尾高安郵便局（H27・9.04）４１４７５ 456局目：八尾郵便局（H27・9.04）４１０８０（此方の後…八尾の名店マンジュでトンカツ） 456局目：八尾郵便局（H27・9.04）４１０８０（此方の後…八尾の名店マンジュでトンカツ） 457局目：八尾本町郵便局（H27・9.04）４０１７０ 457局目：八尾本町郵便局（H27・9.04）４０１７０ 551局目：八尾幸町郵便局（H27・12.22）４１５８６ 551局目：八尾幸町郵便局（H27・12.22）４１５８６ 552局目：八尾久宝寺郵便局（H27・12.22）４１２４６ 552局目：八尾久宝寺郵便局（H27・12.22）４１２４６ 553局目：八尾久宝寺四郵便局（H27・12.22）４００４５ 553局目：八尾久宝寺四郵便局（H27・12.22）４００４５ 555局目：八尾亀井郵便局（H27・12.22）４１７６２ 555局目：八尾亀井郵便局（H27・12.22）４１７６２ 556局目：八尾南太子堂郵便局（H27・12.22）４１３７５ 556局目：八尾南太子堂郵便局（H27・12.22）４１３７５ 557局目：八尾相生町郵便局（H27・12.22）４１２２０ 557局目：八尾相生町郵便局（H27・12.22）４１２２０ 558局目：八尾老原郵便局（H27・12.22）４１７０３ 558局目：八尾老原郵便局（H27・12.22）４１７０３ 559局目：八尾志紀郵便局（H27・12.22）４１３６６ 559局目：八尾志紀郵便局（H27・12.22）４１３６６ 560局目：八尾八尾木郵便局（H27・12.22）４１６７７ 560局目：八尾八尾木郵便局（H27・12.22）４１６７７ 561局目：八尾南本町郵便局（H27・12.22）４００８４ 561局目：八尾南本町郵便局（H27・12.22）４００８４ 562局目：八尾高美郵便局（H27・12.22）４１７１８ 562局目：八尾高美郵便局（H27・12.22）４１７１８ 563局目：八尾緑ヶ丘郵便局（H27・12.22）４１７２１ 563局目：八尾緑ヶ丘郵便局（H27・12.22）４１７２１ 564局目：八尾山本北郵便局（H27・12.22）４１５４８ 564局目：八尾山本北郵便局（H27・12.22）４１５４８ 565局目：八尾山本七郵便局（H27・12.22）４１７８４ 565局目：八尾山本七郵便局（H27・12.22）４１７８４ 606局目：八尾北本町郵便局（H28・2.02）４１４６５ 606局目：八尾北本町郵便局（H28・2.02）４１４６５ 607局目：八尾駅前郵便局（H28・2.02）４１２８３ 607局目：八尾駅前郵便局（H28・2.02）４１２８３ 608局目：八尾竹渕郵便局（H28・2.02）４００４４ 608局目：八尾竹渕郵便局（H28・2.02）４００４４ 612局目：八尾木の本郵便局（H28・2.02）４１５８５ 612局目：八尾木の本郵便局（H28・2.02）４１５８５ 613局目：八尾太田郵便局（H28・2.02）４１３７９ 613局目：八尾太田郵便局（H28・2.02）４１３７９ 615局目：八尾恩智郵便局（H28・2.02）４１１１２ 615局目：八尾恩智郵便局（H28・2.02）４１１１２ 616局目：八尾教興寺郵便局（H28・2.02）４００１１ 616局目：八尾教興寺郵便局（H28・2.02）４００１１ 617局目：千塚郵便局（H28・2.02）４１１６０ 617局目：千塚郵便局（H28・2.02）４１１６０ 618局目：八尾東山本郵便局（H28・2.02）４００４６ 618局目：八尾東山本郵便局（H28・2.02）４００４６ 619局目：八尾山本郵便局（H28・2.02）４１２０７ 619局目：八尾山本郵便局（H28・2.02）４１２０７ 620局目：八尾上之島郵便局（H28・2.02）４０１４８ 620局目：八尾上之島郵便局（H28・2.02）４０１４８



八尾市…全２９局コンプリート 八尾市…全２９局コンプリート



最後の上之島局なんかは…「時間がないーーーー！！」とシャカリキ20インチの自転車漕ぎまくって、貯金業務終了時間の２分前（15時58分）に到着して「ぜーぜー」言いながら郵貯したのが忘れられない 最後の上之島局なんかは…「時間がないーーーー！！」とシャカリキ20インチの自転車漕ぎまくって、貯金業務終了時間の２分前（15時58分）に到着して「ぜーぜー」言いながら郵貯したのが忘れられない









