SHINee¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó/¡ØNCT¤Î night night ¡Ù170627Ê¹¤­¼è¤ê­¢

그리고 또 이 제 전곡 다 이제 작사, 작곡 을 하셨는데, 서서자니 나무야 님이' 내가 썼지만 정말 잘 썼다 싶은

そして また、 全曲 作詞、作曲されたそうですがソソジャニナムヤ さんが 自分が 書いたが 、本当にうまく書いたと思う





종현

아..제가..

僕が





가장 아끼는 곡은 무엇인 가요?'라고 물어보셨어요.

一番大切に思っている曲は何ですか?とお聞きになりました。





종현

제가 스스로 생각했을 때..아..근데, 다 제 손가락 같은 자식들이라 다 소중한데,글쎄요. 뭐 타 이틀곡 들 도 너무너무 좋아하지만 이번 앨범에서는 '놓아줘'라는 곡이 있는데, 그 곡을 되게 아끼는 거 같애요.

라이브를 하면서도 조금 더 예, 마음이 쓰이고 조금 '아..이 곡이 내 마음이 되게 잘 드러 나 있는 그런 곡이구나'라는 생각을 다시 한번 하고 있습니다

공연 을 진행하면서.

自分で考えた時 ..あ ..ところで、みんな自分の指 のような 子 たちなので全部 大切ですが 、 そうですね。 タイトル 曲 とても 好きですが、 今回のアルバム では 『 Let Me Out 』 という曲 が ありますが、 その 曲が とても 大切に思います。

ライブ をしながらも 、気になり 、少し 「 あ 、この 曲が僕 の心をよく 現わして いる 曲 だ 」 とあらためて思います 。公演をしながら。











'놓아줘' 한번 들어 보면서



『 Let Me Out 』一度聴きながら







종현

살짝

ちょっと





얘기 좀

話を





그리고 쁘띠 님이 물어봤는데요,혹시 좀 곡을 쓸 때 어..이 곡 은 진짜 오래 걸렸고

그리고 이 곡은 진짜 쉽게 잘 썼다, 이런 곡이 있나요?

そして プチさんが聞いています 、もしかしたら 曲を 書く時 この曲は 本当に 長く かかり この 曲は 本当に 簡単に書けたという 曲 はありますか ?



종현

그런 거 정말 많은 거 같애요.

이제 한번에 후루룩 써지는 곡들이 있고 아무리 고민을 해도 나오지 않는 곡들이 있는 거 같은데,

そういうのは本当に多いと思います。

一気にするするとかけた曲もありいくら悩んでも出てこない曲がありますが





이 곡은 약간 어땠나요?

この曲はどうでしたか?





종현

아..이 곡 같은 경우에는 좀 오래 걸리기는 했어요.

멜로디를 쓰고 편곡하는 데 좀 시간이 좀 오래 걸리 긴 해서 이번 앨범에서 어..가장 마지막에 편곡이 진행되기도 했던 그런 곡이고 , 마지막까지 좀 시간을 잡고 근데, 이 곡을 맨처음에 썼던 것 정말 몇 년 전에 시 작을 해 놨던 거라 마무리까지로 치면은 이 곡이 아마 제가 썼던 노래 중에서 가장 길게 걸린 곡이 아닐까..

몇 년 정도 걸린 거니까요. 예.

あ.. この曲は 少し時間が かかりは しました。

メロディ を 書いて 編曲 するのに 時間 が 長くかかる し、 今回のアルバムで 最後 に 編曲 が行わ れも した 曲で 、最後 まで 時間 を 持って 、でもこの曲 を 最初に 書いたのは 本当に 数年 前に始めた物なので 仕上げまでと考えると 、この 曲 は、おそらく僕 が 書いた 歌 の中で最も 長く かかった 曲 ではないか 。

数 年 かかったものなので 。 はい。



그럼, 곡을 쓸 때의 그 과정은 어떤 것부터 시작하나요?

では曲を書くときの過程はどんなことから始めますか?





종현

음..좀 다채로운 편이긴 한데, 멜로디를 먼저 쓸 때도 있구요.

가사를 먼저 쓸 때도 있는데, 대부분 저는 가사를 붙이면서 멜로디를 쓰는 편이어서 그러니까 동시에 작업을 진행하는 걸 좋아하는 편이어서..네..뭐 제 발음 제 가 좋아하는 단어들 뭐 이런 것들 쭉 나열해 놓고 거기에서 받는 영감으로 좀 작업 진행하는 편인 것 같습니다.

うーん..少し 多彩な 方ですが 、 メロディー を 先に 書く時も あります。

歌詞を 先に 書く時も ありますが、 ほとんど僕 は 歌詞を つけながら メロディー を 書く 方なので 同時に作業 を 進める ことが好き な方 なので 。 はい.. まあ僕の 発音僕 の好きな 言葉 そのようなものを ずっと羅列して 、そこ から 受ける インスピレーションで 作業を 進行するタイプです。

















그리고 다시 콘서트 얘기로 돌아와서 저희가 예전에 그 인스피레이션

そして、もう一度 コンサート の話に 戻って僕達 が以前 に その インスピレーション





종현

네. 아..이 공연 보셨죠. 인스피레이션

あ、あの公演ご覧になったんですね。 インスピレーション