SHINee¥¸¥ç¥ó¥Ò¥ç¥ó/¡Ø¥«¥ó¥¿¤ÎÀ±¶õ¡Ù170511Ê¹¤­¼è¤ê­£

샤이니 종현/'강타의 별이 빛나는 밤에'170511 받아쓰기③









https://blog.with2.net/in.php?1593940 聞き取り、翻訳 RIE 聞き取りチェックネイティブ

근데 지금 뭐 3개월 방송국 안 왔다고 그거 누락시키면 이거 MBC 사랑합니다. ところで今3ヶ月放送局に来ていないと言って漏れていたらMBC愛しています。

종현 아이..그래도 뭐 저는 출입증을 회수하지 않은 게 어딥니까?

아..그렇죠. それでもまあ、僕はIDカードを回収していないのがどこですか

종현 그렇게 생각합니다. そう思います。



달라고 안 한 것만해도 어디.. 네. 매일 라디오를 통해 만났던 종현 씨의 빈 자리를 뭐 이번 새 앨범 들으시면서 채우고 계신 분들은 많을 거 같은데, 아..굉장한 선택이었어요. 장르도 그렇고 제가 느낄 때는..팬들뿐만 아니라 사실 뭐 종현 씨도 뭐 새 앨범 들으면서 좀 만족할 때가 있나요? 呉と言わなかっただけでも毎日ラジオで会っていたジョンヒョンさんの空席を今回のNEWアルバムを聴きながら満たしておられる方は多いと思いますが、すばらしい選択でした。

ジャンルもそうだしファンだけでなくジョンヒョンさんもNEWアルバムを聴きながら満足する時がありますか?



종현 그러다 보니까 저 같은 경우에도 앨범 발매하고 더 많이 들은 것 같애요. 제작할 때도 물론 많이 들었지만

そうしてみると僕も、アルバムを発売し、もっと多く聴くようです。

製作時ももちろんたくさん聴きましたが。



맞아요. 어..일단 이번 앨범은 내공이 확 느껴지는 느낌이 있어서 そうです。今回のアルバムは、内功が感じられる感じがあって



종현 아..감사합니다. ありがとうございます。

자,'별밤'에서 몇 번 틀긴 했어요. さて『星空』で何回かかけました。

종현 아..정말이요? 本当ですか?

아직 못 들어 보신 분들도 계실 테니까요. 어떤 앨범인지 소개 좀 해 주시죠. まだお聞きになってない方もいらっしゃると思うので、どんなアルバムか紹介して下さい。





종현 이번 앨범엔 총 9곡 들어가 있구요. 한 곡은 보너스 트랙이고 타이틀곡은 태연 씨와 함께 가창을 했습니다. 'LONELY'라는 곡이구요. 좀 이 앨범에 전체적으로 좀 외로움이라든지 사람이 갖고 있는 좀 깊은 감정들을 좀 얘기하고 싶다라는..예.. 마음에 제작을 했구요. 제작 기간 좀 오래 걸리기 했는데, 그 기간이 저한테는 되게 일상적이고 사적인 시간들이 많이 투자가 된 앨범이다 보니까 더 애착이 갔던 거 같애요. 정규 앨범과 또다른 색채를 今回のアルバム には 全部で 9 曲が 入っています 。

一 曲は ボーナストラック で。

タイトル曲 はテヨン さんと一緒に 歌いました 。

『 LONELY 』 という曲です 。

このアルバム 全体に 孤独 とか 人 が持っている いくつかの 深い感情 を 少しお話し し たいという気持ちで製作しました 。

製作期間 は少し 時間はかかりましたが その期間が僕にはとても 、日常 的で プライベートな時間 がたくさん 投資 された アルバムなので 愛着湧いたと思います 。

正規アルバム と 別の色彩 を







일단 자기 얘기를 좀 담은 앨범들을 제작하는 기간은 뭔가 이렇게 작업 한다는 느낌이 아니라 まず自分の話 をい れた アルバム を 制作する 期間は 作業する という感じ ではなく、





종현 맞아요. そうです 。



그냥 개인적인 시간을 그냥 쏟아서 하나하나 쌓아간다는 느낌이 들죠? 単に個人的な 時間 だけ 注いで 一つ一つ 積み重ねて いくという 感じがするでしょ ?

종현 어..그..선배님도 마찬가지시겠지만 어릴 때부터 했던 게 이거밖에 없잖아요? 先輩も同じだとおもいますが、幼い頃からしていた事がこれしかないでしょう?

그렇죠. そうだね。

종현 뭔가를 뭐 부르고 쓰고 가사 쓰고 노래 쓰고 이것밖에 없다 보니까 이게 저한테는 일상이어서 그런 일상들이 모여서 앨범이 나오는 듯한 그런 기분 도 들..든 거 같애요. 何かを歌って書いて歌詞を書いて歌を書いてこれしかないので、これが自分には、日常なのでそんな日常が集まってアルバムが出るような、そんな気もします。



좋습니다. 이 '소품집' 앨범과 어떤 점이 좀 다른지, 혹시 모르시는 분들을 위해서.. わかりました。 この『小品集』アルバムとどんな点が違うのか、もしかしたらご存知ない方のために

종현 이 '소품집'이라는 앨범은 조금 더 감성적인 부분, 서정적인 부분을 많이 녹여 내려고 하는 앨범이구요. 이전에 1집이 나왔었고 이번엔 2 번째 '소품집'이고 정규앨범이랑 이런 앨범들이 조금은 어..캐릭터 블한 종현을 샤이니의 종현, 혹은 퍼포먼서로서의 종현을 좀 띤다면 이 음악들은 조금 더 감성적이고 서정적이고 저의 개인적인, 일상적인 얘기들 이 많이 담겨 있다고 보시면 좋을 거 같애요. この『小品集』というアルバムは、もう少し感性的な部分、叙情的な部分を多く溶貸そうというアルバムです。

以前に1集が出て今度2回目『小品集』で、アルバムやアルバムがキャラクターブルなジョンヒョンをSHINeeのジョンヒョン、あるいはパフォーマンスサーとしてのジョンヒョンを帯びるとすると音楽はもう少し感性的で叙情であり、僕の個人的な、日常的な話がたくさん含まれていると思われたらいいと思います。

그렇습니다. 어..프로듀서..프로듀싱 도 직접 하셨고 All songs Live s by 김종현이구요. 뭐 작곡이랑 편곡도 전부 종현 씨 손에서 이루어 졌 습니다. 야, 요런 앨범 갖기가 힘들거든요. そうです。

プロデュース も 直接し たし All songs Lives by キム・ジョンヒョンです 。

作曲と編曲 も 全部 ジョンヒョンさん の手 で行われ ました。

こんなアルバム 持つ のが大変 です。

つづく