あたりまえの生活

※集団生活に於ける役回り。保育園の園児生活から、…。これは、高我・ハイヤーセルフの意識かな?。人間に於ける集団魂と。これをされたので、動物の集団魂は、書き替える。動物は、集団魄と。無我だから。動物には、魂は無い。自己認識は無い。客観的、社会的な自分は無い。

※猿山の猿達には、客観的、社会的な自分は無い。反省が出来ない。麻原彰晃・松本智津夫死刑囚のように。教祖、カリスマは、反省が出来ない。3界の存在。高我・ハイヤーセルフでは無いから。対峙では無い。対峙とは、お互いを鏡の存在と致して、反省をし続けている現実。

※これが、主体性。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※読解力。聴く。授業。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※深見東州も、反省が出来ない。希望の党の若狭勝、細野豪志と一緒。主体性が無い。小池百合子、橘カオル・植松愛子の下、弟のような現実しか、出来ていない。対峙が出来ていない。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※一言だけ。無所属は、重鎮。政治犯、受け皿をされるわけにはいかないので、安倍晋三に対する重石に成り続ける。政治犯、イヤ、嫌、厭だから。イエスキリスト、救世主、メシアをされないように。2の世界は、キリスト教徒に霊的娘をされるリスクが有る。安倍晋三はそれをされてはならない。介入するぞ。

※屋台で売っていたはっかパイプ。国府祭や、平塚七夕や、二宮町の正月の屋台等で。吉田茂?、夏目漱石?。

ハッカパイプ 出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

第二部14番 いつかそれがわかる - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=cDge2tIYThk

第二部17番 I’LL NEVER LEAVE YOU - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=ixhUUmssQVI

I’ll Never Leave You (lyrics) - LA Family Church Band - YouTube https://www.youtube.com/watch?v=XlHd3K8C2AU

List of the Holy Songs, HSA-UWC (Unification Church) http://entaro.sakura.ne.jp/jwsongs/UCSongs-list.html 2-14. いつかそれがわかる - - 日本で作られた歌。 天野照枝 作詞、大木俊男 作曲

※二宮町福祉センター、旧図書館、(武道場)。大山山頂、3回登頂した。優香。榮倉奈々。竹内由恵。吉行和子、優木まおみ。

※ポイントは、2つ。1つは、はしご下り、信頼関係、ゼロ。しかし、それでも、現金?攻撃をされる。だから、もう1つは、担任支払い。これ、生物の大ポイント。背負われない存在に成るのだ。オリジナル・オンリーワン。自分に成らない存在は、吐き出される。

※市川猿翁 (2代目)、石本沙織、高畑百合子。

※安倍晋三、山瀬まみ。小泉進次郎、黒柳徹子。黒岩祐治、市川猿之助 (4代目)。

※田丸美寿々。酒井ゆきえ。吉崎典子。

大般涅槃経 光明遍照高貴徳王菩薩品 第十-109 ( 宗教 ) - わたしは聖書の神、万軍の主ヤハウェである - Yahoo!ブログ https://blogs.yahoo.co.jp/petero_rom/42153769.html ※具体的に、この生きざまをされている実在する人物を、挙げられなければ、大乗仏教は、アラーと一緒と。

※人間がつくった観念的理想。実在する人物が、その生きざまをしているまで、存在していないと、判断するのが、常識人と、私は、思う。現実は、サバイバル・生き残り、間引き、淘汰され続けているから。私は、人体代金と、生活費と、2つを得られ続けなければ、殺され続けていると思っております。

※私は、神官ルーシェルと銀河神菊理媛との愛の逃避行、心中自殺、しかし、肉体は、恋愛ではないから、その後、現実に目覚めた。現実を、生き始めた。人体代金と、生活費を、払い続けて。と、思っております。それが、私の課題でも有る。神は、肉体を犯し続けていて、人類は、敗北し続けているから。

※大往生出来ていないから。理論的には、大往生と。大往生まで、生き尽くして、蝶のように、蝉のように、蜻蛉のように、皆、大空に、羽ばたけなければ、いけないと、私は、思っております。これが、私の、地球人類の最初の課題と思っております。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※病で、痛い思いをさせられ尽くして、あの世に逝った方々は、地獄のカルマを払った?。あの世には、痛みは無いから。肉体が無いから。苦しみと痛みは、異なると。あ、そうか!、童貞の私のあの世と、異なる方々がいる?。あの世に、痛みが有る方々がいる?。?。

※これが、基本ヨーガ、基本仏教です。感覚と、快楽とは、異なる。感覚というのは、万物の礼拝、合掌。万物の霊長程度。天国と地獄ではない。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。ヨーガ、仏教の心得とはこれ。義務教育は、集団訓練、社会訓練、人間訓練と同様。ベーシック。以上、現実決済。

※安倍晋三日本国首相、被災者訪問が第一は、常套。そして、マスコミに、それを、報道させ続ける。それから、徐々に、支持の有る地域を、回って、地道な宣伝を、し続ける。それが普通と私は思う。日本国首相をヤジる野党の縄張り、陣地は、マイナスの印象を広げるから、行っては、勿論、ならない。

※阿部寛。選挙参謀。選挙戦略。どぶ板選挙。あたりまえ。選挙の時、どぶ板選挙の初心に、戻れなければ、見捨てられる?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。現実は、ゼロに近くまで。自爆テロ集団ではないのだから、人体代金、生活費は、必要なのです。選挙民の方々も。阿吽の呼吸。

※社民?、ソ連は無い。社会主義実験は失敗して、ソ連は、無くなった。共産?、中国は、共産か?。希望?、小池百合子は調整、雄に性別変更されてもやる気は無い、あたりまえ。立憲民主?、これは、ある程度は有る。あたりまえの人間力、社会力。教養の香り。それを言葉、握手で1人1人に伝道し続ける。

※上の自分は、災難を被る。だから、下の自分を払い続けるしか、生き残る方法は無い。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。やがて、解る。最期まで、解らなかった方々は、永遠、永久、無限星霜の慟哭、嗚咽、悔恨。無機質DVD、永久機関・黒人・観音。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※女の言う事を聞いたら、身体障害者にされて、パラリンピック。女は、裏で、嘲笑う。オマエもか、私と一緒だ。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。それが、身体障害者にされた夫の側の妻の元カノの前世の嘲笑い。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※監視カメラは、ノー・プロブレム。犯罪行為をする気が無いから。私は、あたりまえと思う。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。暴力革命、政治犯をする気が無いから。イエスキリスト、霊的娘をする気が無いから。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。蛇ではないから。

婚前ファーストセックスの相手の父、義理の父を犯す気が無いから。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。といっても、私は、童貞ですが。

※生まれた事への洗礼は、私には、勿論、無い。それは、前世霊。肉体の私は、多分、受精卵以後に、存在出来たのだから。受精卵以前に、私は、多分、存在していなかった。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。これを欺かれると、自爆テロ?。以上、現実決済。

※極悪党の神は、何と、欺き続けている。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。脳を、洗脳支配しようとしまくっている。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。私は、脳では無いのに。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※私は、自分の肉体という車の運転、操縦を、前世霊等から、習っている自動車教習所の教習生と。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。そして、童貞の私は、何と、自分で、自動車・肉体代金を払わなかった、現金?を払わなかった?。統一原理では堕落と言っているのですが?。

※極悪党の神は、私を、洗脳支配しようとし続けている、毎日、毎日、毎日。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。私は、喰口では無い。2デイズまでだったから。7デイズではなかったから。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※私は、再臨主を名乗った文鮮明の下の地位・上の位。童貞だから、堕落していない。統一原理の堕落をしていない。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。金本位制?。管理通貨制、私には、無かった。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※という事で、昭和63年4月1日からの管理通貨制度、消滅致しました。現実を犯したので。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※あと、極悪党の神は、理解しましたという言葉遣いをし続けている。しかし、童貞の私は、まだ、あの世に誕生していないので、無関係。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。現実の私を犯そうとし続けている極悪党の神。以上、現実決済。

※私の書いている文書は、勿論、極悪党の神、無関係。現実のツイッター、ブログ等の文書を、現実の目で、読んだ方々しか、無関係。私は、童貞だから。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。あたりまえの現実の上下関係。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※2デイズまでの私は、貨幣・硬貨?。日本国の法律では、貨幣は、硬貨だけ。さらに、20枚まで、強制通用力を定めている。同じ硬貨を21枚以上、お店等は、使われるのを拒否出来る。原理数21を拒否出来る。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※婚前ファーストセックスを悔い改める為には、それは、必要と思われます。原理数21は、杉浦太陽・ウルトラマ.ン.コ.スモス。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※一応、書く。私の仮説。脳、西城秀樹。右目、テリー伊藤。左目、タモリ。咽頭、つんく♂、徳田虎雄、ALS。一応、徳田虎雄、ALSが、頂点?、ピーク?。副担任行為の結果?。しかし、協力担任は、やりたくない。苦だけの生、やりたくない。

※だから、皆、副担任行為をやり続けているようです。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。それで、皆、挫折。坂口良子の娘。中村雅俊の息子。みのもんたの次男。清水アキラの3男。親が副担任行為をやった、さらなる副担任行為。犯罪行為。信じられない。

子にされない?。大したものだ。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。それが、犯罪行為等に、はしった子方?。東大卒、電通2年目で、飛び降り自殺の高橋まつりも?。副担任行為の母に、さらなる副担任行為をした?。イスラムの自爆テロに似ている?。神の悪事を認めない?。

神の悪事を認めないのは、修行者、修業者とは逆。修行者、修業者は、神は悪と思ったから、修行者、修業者に成ったのだから。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。マスター、保護者に成ったと。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※神は、悪事ではないという考えは、有り得ない。保母さんも、自己保存。あたりまえではないのか!!!。それを、保育園で、教えられなかった方々は、大したものだ。保育園の園児も、保母さんの生活に、踏まれた。弱肉強食の食物連鎖。あたりまえと私は思うのですが。

※今は、保育士?、若狭勝、カブ、サリーちゃんの弟もいる?。もっと踏まれている保育園の園児と。小学校でも、英語の教科に、踏まれている。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。弱肉強食の食物連鎖と。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※高速道路右車線で停車して事故死した夫婦、注意していた。今、知った。注意というのは、踏んだ。大変な現実をやった。徳1尺高ければ、魔千丈多しなのに。それをやってもいい方々が、一杯いる社会の現実を知らなかった?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※普通なら、逃げる。逃げられなかった場合、路肩停車して、クラクションを鳴らし続ける。発煙筒を炊く。助けてくれと全力でアピールし尽くす。非常事態だから。勿論、窓は開けない。妻に、2人の娘に、110番を、勿論、かけさせる。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※石橋容疑者が、停車して、車を降りて来たら、発進して、勿論、逃げる。正当防衛は成り立たないかもしれないが、発進を阻止されたら、はねて、勿論、逃げる。殺されない為に。それしか、無い、非常事態だったから。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※石橋貴明に対して、説得力、有るわけ無い。石橋貴明の前世霊が、相手だったとしたら、逃げるしか、無いだろう。例えですが。もっと恐い前世霊かもしれない。高速道路で、あんな事をやった方だから。超危険。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※偉そうに、注意して、娘2人の前で、殺されてしまった夫婦。?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。娘2人と、妻だったから、超超超超傲慢に成っていた?。社会の現実は、そんなに甘くないのに。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※息子がいたら、逃げろと、勿論、命令していた。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※私なら、即、帰宅。妻子を、車から、降ろして、神社参拝をしたかな。尻尾を巻いて、逃げたと。生き残る為に。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。(まさか、加藤浩次が、殺された?。石橋貴明に?。妄想。)。

※一応、書く。こんな首相発言に対して、無いものねだり。私は、首相候補の担任を、安倍晋三しか、されなかった。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。安倍晋三の次代首相に成るという意思を誰も持たれていないのだ。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※細川護熙、羽田孜、村山富市の悪夢・ナイトメアを思い出した。首相の担任をしないで、首相をやりたい?。そんな現実、不可能だろう。野党に成った安倍晋三を背負っていない安倍晋三の次代首相、間もなく、潰れるだろう、勿論。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※政権交代とは、小泉純一郎と。自分の首相の担任を、全部、小泉進次郎に背負わせる事しか、やっていない。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。安倍晋三も政権交代に成ったら、当然、それをやる。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※それをやって、自分が残ったら、上なので、政権再交代。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。自分が残らなかったら、新政権を目指すと。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。この理(ことわり)を実践しない政権交代、有るわけない。以上、現実決済。

※一応、書く。改憲というのは、私は、欺しとしか、思っていない。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。これ程、マスコミは、極極極極極極極極極悪党なのです。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。この言葉、橋下徹に、通じなければ、ま、有り得ない。国民は勿論、部下。

※マスコミは、超超超超超超超超超左翼。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。大阪市の国民投票、橋下徹は、勿論、負けた。最初から、勿論、橋下徹も解っていた筈ですが。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。国民投票、英国も負けた。その結果、EU離脱。以上、現実決済。

※これ、小学校の国語でも、必要な読解力かな?。小学生でも、読解出来る内容。改憲とは、国民投票で、過半数の投票を得られなければ、出来ない。即ち、国民の過半数の上司をやれていなければ、不可能。この程度は、小学校の生徒にも、必要な読解力。神奈川県知事に間引きされない為には。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※安倍晋三は、勿論、これを言い続けているのです。国民の過半数の手下を、し続ける為に。この程度は、勿論、小学生も読解出来なければならない。神奈川県知事に間引きされない為には。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。これが、勿論、義務教育です。今は、保育園、幼稚園も無償化しようとしている。

※今は、消費税の増税分で、保育園、幼稚園も、無償化しようとしている。高校の授業料は、鳩山由紀夫が、無償化した。さらに言うと、神奈川県知事の間引きのポイントが解らなければならない。生きていられるという現実は、そういう現実だから。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。分業。

※これ、集団訓練、社会訓練、人間訓練の意味。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。これ程、恐い、怖い、保育園、小学校、中学校。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。あたりまえの現実ですが。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※もう1つ。小学生生活に関して。小学校6年間で、神奈川県内の位置・ポジションが定まった。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。中学校3年間で、日本国内の位置・ポジションが定まった。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。高校3年間で、国連の位置・ポジションが定まった。

※大学は、私は、私学・慶大なので、書かない。国公立大の方々は、省庁?での位置・ポジションが定まった?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。あたりまえだろう、それだけの教育投資が、勿論、有るのです。それが、学校さ。副担任時空間さ。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※これを無限大に担任している方々が、議員さん方?。多分。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。これが、議員さんのキャリアを重ね続けられる方々と。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。殿上人?。天ではない。ふーーーーーーん。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※これだけの損を、妻に強いる事が出来なければ、夫に成れない?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※社会は無限ブラックだった、勿論。いいとこ取り。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。労働生産性では無かった、勿論。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。社会の現実は、覇、勿論。保育園も、覇。保母さんの覇。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※社会は、覇が分からなければ、貴方は、消えた。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。身体障害者にされない&生活費を得るというのは、覇なのです。保母さんも、園児相手に覇が出来なければ、辞めるしか無い。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。覇とは何か、学び続けよ。

※聖書を読むと、覇が書かれている。聖書にだよ。殺し合い。聖書を読んで、神が殺し合いをし続けている現実を理解した。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。その後、永い時間が過ぎて、ナンバー2も、殺されなく成った。それまでは、殺され続けた。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※これが、投票。投票も、勿論、サタン・雄のネズミ講への参加。戦国時代。日本国には、負けたサタン・雄のネズミ講集団が、生き埋めにされた現実が書かれていない?。埴輪で代償される前の現実が、書かれていない?。私も、学んだ記憶が無い。第10代埴山姫之命。隈本確の守護神。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※あと、保育園は、厚労省管轄。幼稚園は、文科省管轄。小中高は、神奈川県教育委員会管轄ですが。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。園児生活時、日本国の担任をされていたのだ。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。保母さんとは、そんなに怖い方々だったのでした。

※氷の世界、井上陽水。鉱物界?。核之超神霊・無機質DVD、大地王・宝石、地王・水晶。?。コイツらは、何者なのか?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※矢島美容室、石橋貴明・バラク・オバマ・石立鉄男、木梨憲武・デーヴィッド・キャメロン・坪井直樹、綾小路翔・ヘレ・トーニング=シュミット・加藤浩次。松尾由美子、宇佐美佑果・林修、青山愛・有吉弘行、宇賀なつみ…赤江珠緒−羽鳥慎一。

※私は、神、蛇校長、アラー悪魔アッラー教諭、英国女王校長、外国天皇日本国神奈川県に、平成10年度から、おもちゃにされ続けておりますが、童貞の私には、上の人位も、下の人位も無い。現金?は無い。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※高田みづえの夫、意識が有るではなくて、反応が有る。意識が有るというのは、目の会話、または、言葉の会話が出来ていると、私には、聞こえていた。肉体の反応って、神か?と思った。意識が無いのに、肉体は、反応している?。触れた手を動かすとか?、それって、神のようだと私は、思った。

※あと、杉田かおる、親の介護の報道を聞いて。親は、自分の元。あと、子は、親にとって、悪魔のような存在だったのだ。私は、しみじみ、それを、痛感させられ続けている毎日。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。私の杉田かおるに対するイメージ、印象は、悪魔。私の背中の芯?、奥深い

※私の背中の芯、奥深い意識への悔恨とは、違う気はする。夫への副担任を、母に払っている?だけのような気がしないでもない。それが、私の、杉田かおるのイメージ、印象です。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

大般涅槃経 光明遍照高貴徳王菩薩品 第十-110 ( 宗教 ) - わたしは聖書の神、万軍の主ヤハウェである - Yahoo!ブログ https://blogs.yahoo.co.jp/petero_rom/42155452.html

※上のブログの意味も、通じる。量子論、量子力学と。観察者の意識が、波動を、粒子に変じて、イメージを生じさせると。永い、永い、永い、2千億年の創造界と逆。ビッグバン以後の138億年の世界で、貴方が稼いだ残像のようなもの?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※童貞の私は、万物の礼拝、合掌。万物の霊長。非童貞の方々の残像とは、異なる。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※一応、書く。仮説。2割は、人間の言う事を聞かない。イスラム?。90%〜、赤、女子、原理数9、マグマ。モーゼ、ネルソン・マンデラが、それに、対し続けている?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。今回の衆議院選挙は、このレベルの闘いだった?。まさか、負けなかった。良かった。

※ぎりぎり、安倍晋三が、麻生太郎・女子に踏まれた。9の現実は有り得ないのですが、ミラクル・キセキ・スーパーフライデー・月末の金曜日早く帰宅が有った。生野陽子・船越英一郎・今田耕司。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。良かった。天之常立神、地軸を安倍晋三に償いさせなくて

※天之常立神、地軸を安倍晋三に償いさせなくて、済んだ。私の見込みでは、そうするしか、無かった。地球の回転軸、地軸、天之常立神を安倍晋三に降ろして、安倍晋三を、天之常立神にする予定だった。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。ソロモン。垂仁天皇。私の事を忘れていなかった?

※ユダヤの失われた十部族が、まだ、生き残っていた?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※安倍晋三を、天之常立神の玉座、地球の地軸、地皇にして、言う事を聞かなかった方々に、対峙させるしか、無かった。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

苦難と生命(A) http://hymnsong.s7.xrea.com/kashi1/1-13a.html

朝日に輝く http://hymnsong.s7.xrea.com/kashi1/1-9.html

※私のジャスティスとは、自己判断、自己選択、自己責任。オンリーワン、ワンネス。ブッダの弟子。兄弟子は、大迦葉・摩訶迦葉・摩訶迦葉波・迦葉・迦葉波、マハー・カッサパ、タレントなすび。※天之常立神、地球の地軸とは、勿論、貴方の先祖、背骨、以上、現実決済。

※童貞の私に、アベノミクス・女子を背負わせた方々に、天之常立神・地球の地軸・先祖・背骨の現実決済をして、審判をするしか、無かった。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※安倍晋三よ、次なる闘いは、国民の過半数の手下。改憲とは、オマエが、提案するのでは、勿論、無い。糞生意気な方々がするのだ。そのバーサス、シーソーを忘れるな。オマエは、日本国民の過半数の手下を、勿論、し続けるだけ。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※これが、日本国市民、地球市民の誕生なのだ。オマエは、歴史の偉人と成るのだ。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。

※石川遼も、ゴルフ業界の担任をしなかった。大谷翔平も、米国へ行く?。だから、小泉進次郎のスカ・ジャン、横須賀ジャンパーも、東大卒、電通2年目で、飛び降り自殺した高橋まつりにされない自衛?。社会の無限ブラックへの。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。あと、圧勝ではない。

※圧勝ではなくて、橋下徹の大阪市の議会解散と一緒。だから、安倍晋三は、国民投票をしては負け。国民投票は、させられたら、したかないから、やるのだ。これが、糞生意気な方々との駆け引きなのです。改憲は、させられたら、しかたない。これが出来なければ、いけない。EU離脱は、負けと思われる。

※黙って、小池百合子を、上げたの。小池百合子側の連立政権しか、無いと思っていた。しかたなかった。そしたら、小池百合子に、覚悟が無かった?。まさか、いやはやと。それで、安倍晋三に、解散前の議席が、返されたのかもよ。綾瀬はるか。小嶋陽菜。上戸彩。オードリー・ヘプバーン。以上、現実決済。

※福島瑞穂、武井咲。高橋みなみ。の首相は、有り得なかったのかな?。以上、報告致しました。以上、現実決済致しました。豊田真由子と片山さつきの差は、片山さつきは、舛添要一に、土下座した。夫を上げた。豊田真由子、それをやれていれば、もしかしたら、当選出来た?。あたりまえの生活と思うが。